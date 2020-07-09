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Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая. ВИДЕО

Восемь учреждений исполнения наказаний будут закрыты, а осужденные будут перемещены в другие колонии с лучшими условиями содержания. Персонал будет уволен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видео, опубликованном на странице в сети Facebook сообщила замглавы Министерства юстиции Елена Высоцкая.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации таких учреждений: это Ковальская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачовская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37. Разработана "дорожная карта", план мероприятий, которые пройдут после принятия такого решения", - сказала замминистра.

По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", - отметила Высоцкая.

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Автор: 

колония (421) Минюст (1752) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+3
О еще одна сосна. Теперь уже сосна пенетенциарная
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09.07.2020 10:42
+1
начальник управління врегулювання страхових подій та контролю виплат ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-АВТО";
01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
.
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09.07.2020 11:09
+1
"Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая." - всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
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09.07.2020 11:17
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О еще одна сосна. Теперь уже сосна пенетенциарная
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09.07.2020 10:42 Ответить
Даремно. А куди будемо саджати "хєроїв" Лугандонії та Криму?
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09.07.2020 10:43 Ответить
А смысл? Их все равно условно приговаривают. Сидеть будут по месту прописки.
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09.07.2020 11:04 Ответить
А ЗЕ з комарільєю де будуть сидіти?
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09.07.2020 16:36 Ответить
Ужас! Что нас ждёт теперь, что официально откупаться будут?
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09.07.2020 10:46 Ответить
Зараз почнуть колонії на ковід хворіти.
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09.07.2020 10:50 Ответить
Что делаете? Это ж ваш электорат.
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09.07.2020 11:01 Ответить
начальник управління врегулювання страхових подій та контролю виплат ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-АВТО";
01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
.
показать весь комментарий
09.07.2020 11:09 Ответить
"Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая." - всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
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09.07.2020 11:17 Ответить
если после расселения зэки не будут жить друг у друга на головах - то решение правильное. Зачем содержать лишние зоны?
Важно чтобы и работа и воспитание и обучение в зонах было эффективным. Чтобы у зэков действительно был на зоне шанс стать человеком, а не униженным забитым под лавку псом, который по выходу после всех унижения просто всех ненавидит и все.
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09.07.2020 11:17 Ответить
Відосік знімуть. Що б з римейками.
І воронок ,так щоб з дверцятами.
"Холодне літо з кроновірусом,
Щоб вам, дві тисячі двадцятого".
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09.07.2020 11:22 Ответить
 
 