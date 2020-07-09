Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая. ВИДЕО
Восемь учреждений исполнения наказаний будут закрыты, а осужденные будут перемещены в другие колонии с лучшими условиями содержания. Персонал будет уволен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видео, опубликованном на странице в сети Facebook сообщила замглавы Министерства юстиции Елена Высоцкая.
"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации таких учреждений: это Ковальская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачовская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37. Разработана "дорожная карта", план мероприятий, которые пройдут после принятия такого решения", - сказала замминистра.
По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.
"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", - отметила Высоцкая.
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01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
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Важно чтобы и работа и воспитание и обучение в зонах было эффективным. Чтобы у зэков действительно был на зоне шанс стать человеком, а не униженным забитым под лавку псом, который по выходу после всех унижения просто всех ненавидит и все.
І воронок ,так щоб з дверцятами.
"Холодне літо з кроновірусом,
Щоб вам, дві тисячі двадцятого".