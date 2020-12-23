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Новини Е-декларації держслужбовців
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Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду України. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".

Підкреслюється, що  документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) КС (1427) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+11
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!))
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23.12.2020 23:19
+10
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование"

Зеленський продав корпоративні права на свої 12-ть українських підприємств за 246 144 грн. Тобто кожна з компаній зеленським оцінюється у 20 000 грн. або десь 750$. Якщо це не ухиляння від сплати податків і не корупція - то що це тоді?
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23.12.2020 23:33
+8
Вав, так ти ж перший попадаєш під цю постанову.
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23.12.2020 23:28
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Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!))
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Это ненадолго. Завтра КС опять что-то отчудит. И опять все сначала.
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23.12.2020 23:21 Відповісти
ТАМ УЖЕ ПОСТАВИЛИ В РЯД ИНИЦИАТИВУ ОТ 15 ГОДА
нет,горбатого только могила
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24.12.2020 00:47 Відповісти
Общее содержание и мера ответсвенности в исполнении ЗЕ и СН:

"За сокрытые миллионы будет вам ай-яй-яй и никакого мороженого".


Наверняка ЕС и МВФ такой суровый закон удовлетворит.
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23.12.2020 23:22 Відповісти
Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование - Цензор.НЕТ 2780
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23.12.2020 23:22 Відповісти
Вав, так ти ж перший попадаєш під цю постанову.
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23.12.2020 23:28 Відповісти
Оманський брехун сам щось не задекларував. Як з цим бути?
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23.12.2020 23:30 Відповісти
Оман ???
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23.12.2020 23:31 Відповісти
закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование
А недостоверность декларирования должна быть подтверждена судом -- в том числе и КС.
Потом надо будет ещё трошки подсудить ответственность за безответственность...
Бедный МВФ -- денёг куча, а Нелох за лохов держит...*)
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23.12.2020 23:32 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование"

Зеленський продав корпоративні права на свої 12-ть українських підприємств за 246 144 грн. Тобто кожна з компаній зеленським оцінюється у 20 000 грн. або десь 750$. Якщо це не ухиляння від сплати податків і не корупція - то що це тоді?
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23.12.2020 23:33 Відповісти
квартал 95, гумор тобто
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24.12.2020 00:49 Відповісти
Це не закон, а профанація. Добре, що й на заході це розуміють.
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24.12.2020 00:47 Відповісти
до сраки його підпис! Всі попередні справи ЗАКРИЛИ! І вони відновленню не підлягають! А заново все починати ніхто не буде... А якщо і заведуть нові справи, то через декілька років знову виявиться, що все було "неконституційно"!
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24.12.2020 03:09 Відповісти
Вже півтора роки Зєля президент, а до сих пір його работу з державними документами ілюструють кадрами з серіалу "Слуга народу". Може хоч одну фотку зроблять з його справжнього робочого місця? Чи він державні папери тільки в туалеті до рук бере?
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24.12.2020 07:41 Відповісти
 
 