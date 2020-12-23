Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".
Подчеркивается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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нет,горбатого только могила
"За сокрытые миллионы будет вам ай-яй-яй и никакого мороженого".
Наверняка ЕС и МВФ такой суровый закон удовлетворит.
А недостоверность декларирования должна быть подтверждена судом -- в том числе и КС.
Потом надо будет ещё трошки подсудить ответственность за безответственность...
Бедный МВФ -- денёг куча, а Нелох за лохов держит...*)
Зеленський продав корпоративні права на свої 12-ть українських підприємств за 246 144 грн. Тобто кожна з компаній зеленським оцінюється у 20 000 грн. або десь 750$. Якщо це не ухиляння від сплати податків і не корупція - то що це тоді?