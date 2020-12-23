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Новости Е-декларации госслужащих
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Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Подчеркивается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также читайте: Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) КС (2248) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+11
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!))
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23.12.2020 23:19
+10
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование"

Зеленський продав корпоративні права на свої 12-ть українських підприємств за 246 144 грн. Тобто кожна з компаній зеленським оцінюється у 20 000 грн. або десь 750$. Якщо це не ухиляння від сплати податків і не корупція - то що це тоді?
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23.12.2020 23:33
+8
Вав, так ти ж перший попадаєш під цю постанову.
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23.12.2020 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!))
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23.12.2020 23:19 Ответить
Это ненадолго. Завтра КС опять что-то отчудит. И опять все сначала.
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23.12.2020 23:21 Ответить
ТАМ УЖЕ ПОСТАВИЛИ В РЯД ИНИЦИАТИВУ ОТ 15 ГОДА
нет,горбатого только могила
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24.12.2020 00:47 Ответить
Общее содержание и мера ответсвенности в исполнении ЗЕ и СН:

"За сокрытые миллионы будет вам ай-яй-яй и никакого мороженого".


Наверняка ЕС и МВФ такой суровый закон удовлетворит.
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23.12.2020 23:22 Ответить
Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование - Цензор.НЕТ 2780
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23.12.2020 23:22 Ответить
Вав, так ти ж перший попадаєш під цю постанову.
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23.12.2020 23:28 Ответить
Оманський брехун сам щось не задекларував. Як з цим бути?
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23.12.2020 23:30 Ответить
Оман ???
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23.12.2020 23:31 Ответить
закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование
А недостоверность декларирования должна быть подтверждена судом -- в том числе и КС.
Потом надо будет ещё трошки подсудить ответственность за безответственность...
Бедный МВФ -- денёг куча, а Нелох за лохов держит...*)
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23.12.2020 23:32 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование"

Зеленський продав корпоративні права на свої 12-ть українських підприємств за 246 144 грн. Тобто кожна з компаній зеленським оцінюється у 20 000 грн. або десь 750$. Якщо це не ухиляння від сплати податків і не корупція - то що це тоді?
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23.12.2020 23:33 Ответить
квартал 95, гумор тобто
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24.12.2020 00:49 Ответить
Це не закон, а профанація. Добре, що й на заході це розуміють.
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24.12.2020 00:47 Ответить
до сраки його підпис! Всі попередні справи ЗАКРИЛИ! І вони відновленню не підлягають! А заново все починати ніхто не буде... А якщо і заведуть нові справи, то через декілька років знову виявиться, що все було "неконституційно"!
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24.12.2020 03:09 Ответить
Вже півтора роки Зєля президент, а до сих пір його работу з державними документами ілюструють кадрами з серіалу "Слуга народу". Може хоч одну фотку зроблять з його справжнього робочого місця? Чи він державні папери тільки в туалеті до рук бере?
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24.12.2020 07:41 Ответить
 
 