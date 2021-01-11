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Литва стала называть Грузию Сакартвело

Литва стала называть Грузию Сакартвело

С конца декабря Литва узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", - сообщил в понедельник агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", - сказал Антанайтис BNS.

"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием", - сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", - сказал глава комиссии.

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Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское, напоминает BNS.

Грузия (4504) Литва (2512)


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Топ комментарии
+42
Час вже і нам називати РФію Московією!
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11.01.2021 11:57 Ответить
+12
А як одне може завадити іншому?
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11.01.2021 12:20 Ответить
+9
напрашивается аналогия:
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
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11.01.2021 11:58 Ответить
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Час вже і нам називати РФію Московією!
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11.01.2021 11:57 Ответить
Німці теж хотіли повернути кацапам їх історичну назву.

Литва почала називати Грузію Сакартвело - Цензор.НЕТ 9930
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11.01.2021 12:10 Ответить
и что изменится? Крым вернешь или прекратишь этим боевые лействия на донбассе? может лучше уж пора делать какие то реальные действия чтобы вернуть себе окупированные територии, а не обзывалками заниматся
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11.01.2021 12:13 Ответить
А як одне може завадити іншому?
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11.01.2021 12:20 Ответить
да дело в том что не мешает,но Крым вряд ли в ближайшее время вернется к Украине,а у нас только сопли жевать умеют и ничего не придпринимают,на все что у нас могут пойти это просить помощи из за бугра и заниматся обзывалками как в этом случае,стыдно... кацапы уже 7 лет как забрали Крым и ведут войну на донбассе,а у нас в ответ решают как бы лучше русских называть )
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11.01.2021 12:25 Ответить
Наше МЗС- імпотенти, які виконують команди фсб-ного завхоза ОПи. Тому, при президенстві ВАЗеленського повернути крим, на українських умовах, нереально.
І це не обзивалки, а відновлення історичної справедливості.
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11.01.2021 12:47 Ответить
"Акакаяразница" Україна чи Малоросія ,Крим "ведьневернешь" !!!)))
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11.01.2021 12:22 Ответить
нет никаких предпосылок для того чтобы вернуть Крым стране, сил нет, в стране нищета и разруха,пол страны ватников и зебилов,пол страны сбежало за границу, за военный вариант решения событий никто и не думает так как боится получить ответ от кацапов в полной мере,что отсается? А остается только обзывать кацапов негодяями и дураками ибо ничего сделать никто не может
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11.01.2021 12:30 Ответить
обзывать не кацапов негодяями и дураками, а русских.
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11.01.2021 12:41 Ответить
А тако ж повернути славетному антічному місту Херсонес його справжнє ім*я, замість вигаданого Катькою Другою "Сєвастополя".
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11.01.2021 12:26 Ответить
Правильно давно пора или мокшанией . А в ООН потребовать вернуть название Украине - Русь , у них произойдет разрыв шаблона и скреп.
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11.01.2021 12:46 Ответить
історична назва - країна моксель.
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11.01.2021 16:19 Ответить
Так. Как теперь будем называть Саакашвили?
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11.01.2021 11:58 Ответить
Карлсон й у Сакартвело - Карлсон
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11.01.2021 12:08 Ответить
напрашивается аналогия:
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
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11.01.2021 11:58 Ответить
Джорджия звучит лучше.
Грузины будут теперь картвелами.
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11.01.2021 12:03 Ответить
осторожнее с Джоржией.. когда, войска Рашки 08.08.08г вторглись в Грузию (Джорджию), Буш младший, собирался объявлять Рашке войну, потому что подумал что кацапы вторглись в штат Джорджия..
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11.01.2021 12:07 Ответить
Звучит лучше, но будут путать со штатом в США....
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11.01.2021 12:07 Ответить
Вони і є картвелі
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11.01.2021 12:09 Ответить
Грузины, как они себя сами называют "сакартвало" - это собирательное название картлийцев, кахов, сванов, хевсуров, мингрелов и еще многих народов, населяющих эту страну.
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11.01.2021 12:30 Ответить
А к Украине было подобное предложение со стороны Грузии (Сакартвело)?
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11.01.2021 12:09 Ответить
Гм, а как Грузия официально называет САМА СЕБЯ?
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11.01.2021 12:23 Ответить
Сакартвело-країна картвелів !!!)))
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11.01.2021 12:26 Ответить
საქართველო, Sakartvelo
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11.01.2021 12:27 Ответить
А нифига!
Открой сайт правительтва на англ http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG
там Georgia !
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11.01.2021 12:40 Ответить
Це англійська назва ,так саме як Україна-Юкрейн !!!))))
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11.01.2021 13:58 Ответить
Лієтуве респект ,наполеглево позбуваються ганебної імперсько-совкової спадщини !!)))
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11.01.2021 12:25 Ответить
Это, наверное, из-за "Демона" Лермонтова:
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
Но ведь и это Лермонтов:
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ"©
А как теперь называть грузинов?
Да и букву "Р" подмывает перетащить на вторую позицию.
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11.01.2021 12:29 Ответить
Следующая на очереди Беларусь (Baltarusia, Балтаруся) вместо Белоруссия (Baltarusija, Балтарусия), то есть окончание вместо Россия -> Руся.
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11.01.2021 12:32 Ответить
Огуе ... середнній рід, як Буркіна-фасо

А як теппер грузинів називати?
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11.01.2021 12:35 Ответить
Грузи́ны (самоназвание - картвелыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-31 [31] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA груз. ქართველები - картвелеби) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F картвельской языковой семьи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-32 [32] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонное население https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-31 [31] .
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11.01.2021 12:53 Ответить
Так саме ,самоназва кабардинців і черкесів-адиге !!!)))
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11.01.2021 13:55 Ответить
а яка самоназва папуасів?
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11.01.2021 14:39 Ответить
там очень много разнообразных наций в Новой Гвинее, разница между которыми шире чем между европейскими нациями
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11.01.2021 18:36 Ответить
дивна і незрозуміла назва, думаю, не приживеться.
самовар, балалайка, ...грузини - ці речі стали нам відомі завдяки москалям
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11.01.2021 14:23 Ответить
Литва прийняла рішення називати Грузію Сакартвело...У відповідь Грузія прийняла рішення називати Литву Сракапуло...
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11.01.2021 12:52 Ответить
Це хто таке каже?
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11.01.2021 12:54 Ответить
Ты идиот?
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11.01.2021 13:32 Ответить
Финны и балты мокшанию до сих пор называют словом "криви" с 8-9 века когда столкнулись с Кривичами
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11.01.2021 14:47 Ответить
кривичи это белорусы
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11.01.2021 18:38 Ответить
а по-эстонски "русский" это "вене" еще с Рождества Христова когда столкнулись с Венедами
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11.01.2021 18:40 Ответить
 
 