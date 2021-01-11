Литва стала называть Грузию Сакартвело
С конца декабря Литва узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.
Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.
"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", - сообщил в понедельник агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.
"Решение, принятое комиссией два года назад предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", - сказал Антанайтис BNS.
"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием", - сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: "Gruzija (Sakartvelas)".
"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", - сказал глава комиссии.
Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское, напоминает BNS.
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І це не обзивалки, а відновлення історичної справедливості.
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
Грузины будут теперь картвелами.
Открой сайт правительтва на англ http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG
там Georgia !
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
Но ведь и это Лермонтов:
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ"©
А как теперь называть грузинов?
Да и букву "Р" подмывает перетащить на вторую позицию.
А як теппер грузинів називати?
самовар, балалайка, ...грузини - ці речі стали нам відомі завдяки москалям