Литва почала називати Грузію Сакартвело
З кінця грудня Литва узаконила назву Грузії як Сакартвело, вона використовуватиметься у всіх офіційних документах литовською мовою.
Про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нині Сакартвело (лит. Sakartvelas) є офіційною назвою", - повідомив у понеділок агентству BNS голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.
21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення вилучити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas.
"Рішення, ухвалене комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Знадобився перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилася за два роки. Це справді було несподіваним", - сказав Антанайтіс BNS.
"Ми ухвалили рішення, тому завершуємо процес - Сакартвело стає офіційною, повною назвою", - сказав він, додавши, що це рішення полегшить роботу відомств, яким досі доводилося писати "Gruzija (Sakartvelas)".
"Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати", - сказав голова комісії.
Раніше грузинські політики та дипломати неодноразово просили литовських посадовців відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона є російською, нагадує BNS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це не обзивалки, а відновлення історичної справедливості.
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
Грузины будут теперь картвелами.
Открой сайт правительтва на англ http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG
там Georgia !
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
Но ведь и это Лермонтов:
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ"©
А как теперь называть грузинов?
Да и букву "Р" подмывает перетащить на вторую позицию.
А як теппер грузинів називати?
самовар, балалайка, ...грузини - ці речі стали нам відомі завдяки москалям