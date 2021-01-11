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Литва почала називати Грузію Сакартвело

Литва почала називати Грузію Сакартвело

З кінця грудня Литва узаконила назву Грузії як Сакартвело, вона використовуватиметься у всіх офіційних документах литовською мовою.

Про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нині Сакартвело (лит. Sakartvelas) є офіційною назвою", - повідомив у понеділок агентству BNS голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення вилучити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas.

"Рішення, ухвалене комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Знадобився перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилася за два роки. Це справді було несподіваним", - сказав Антанайтіс BNS.

"Ми ухвалили рішення, тому завершуємо процес - Сакартвело стає офіційною, повною назвою", - сказав він, додавши, що це рішення полегшить роботу відомств, яким досі доводилося писати "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати", - сказав голова комісії.

Також читайте: Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії

Раніше грузинські політики та дипломати неодноразово просили литовських посадовців відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона є російською, нагадує BNS.

Автор: 

Грузія (1852) Литва (2459)


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Топ коментарі
+42
Час вже і нам називати РФію Московією!
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11.01.2021 11:57 Відповісти
+12
А як одне може завадити іншому?
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11.01.2021 12:20 Відповісти
+9
напрашивается аналогия:
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
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11.01.2021 11:58 Відповісти
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Час вже і нам називати РФію Московією!
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11.01.2021 11:57 Відповісти
Німці теж хотіли повернути кацапам їх історичну назву.

Литва почала називати Грузію Сакартвело - Цензор.НЕТ 9930
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11.01.2021 12:10 Відповісти
и что изменится? Крым вернешь или прекратишь этим боевые лействия на донбассе? может лучше уж пора делать какие то реальные действия чтобы вернуть себе окупированные територии, а не обзывалками заниматся
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11.01.2021 12:13 Відповісти
А як одне може завадити іншому?
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11.01.2021 12:20 Відповісти
да дело в том что не мешает,но Крым вряд ли в ближайшее время вернется к Украине,а у нас только сопли жевать умеют и ничего не придпринимают,на все что у нас могут пойти это просить помощи из за бугра и заниматся обзывалками как в этом случае,стыдно... кацапы уже 7 лет как забрали Крым и ведут войну на донбассе,а у нас в ответ решают как бы лучше русских называть )
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11.01.2021 12:25 Відповісти
Наше МЗС- імпотенти, які виконують команди фсб-ного завхоза ОПи. Тому, при президенстві ВАЗеленського повернути крим, на українських умовах, нереально.
І це не обзивалки, а відновлення історичної справедливості.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
"Акакаяразница" Україна чи Малоросія ,Крим "ведьневернешь" !!!)))
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11.01.2021 12:22 Відповісти
нет никаких предпосылок для того чтобы вернуть Крым стране, сил нет, в стране нищета и разруха,пол страны ватников и зебилов,пол страны сбежало за границу, за военный вариант решения событий никто и не думает так как боится получить ответ от кацапов в полной мере,что отсается? А остается только обзывать кацапов негодяями и дураками ибо ничего сделать никто не может
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11.01.2021 12:30 Відповісти
обзывать не кацапов негодяями и дураками, а русских.
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11.01.2021 12:41 Відповісти
А тако ж повернути славетному антічному місту Херсонес його справжнє ім*я, замість вигаданого Катькою Другою "Сєвастополя".
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11.01.2021 12:26 Відповісти
Правильно давно пора или мокшанией . А в ООН потребовать вернуть название Украине - Русь , у них произойдет разрыв шаблона и скреп.
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11.01.2021 12:46 Відповісти
історична назва - країна моксель.
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11.01.2021 16:19 Відповісти
Так. Как теперь будем называть Саакашвили?
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11.01.2021 11:58 Відповісти
Карлсон й у Сакартвело - Карлсон
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11.01.2021 12:08 Відповісти
напрашивается аналогия:
Россия (Пидороссия).. россияне(пидороссы)..
по моему, верно по сути и отвечает историческому контексту..
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11.01.2021 11:58 Відповісти
Джорджия звучит лучше.
Грузины будут теперь картвелами.
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11.01.2021 12:03 Відповісти
осторожнее с Джоржией.. когда, войска Рашки 08.08.08г вторглись в Грузию (Джорджию), Буш младший, собирался объявлять Рашке войну, потому что подумал что кацапы вторглись в штат Джорджия..
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Звучит лучше, но будут путать со штатом в США....
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Вони і є картвелі
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11.01.2021 12:09 Відповісти
Грузины, как они себя сами называют "сакартвало" - это собирательное название картлийцев, кахов, сванов, хевсуров, мингрелов и еще многих народов, населяющих эту страну.
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11.01.2021 12:30 Відповісти
А к Украине было подобное предложение со стороны Грузии (Сакартвело)?
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11.01.2021 12:09 Відповісти
Гм, а как Грузия официально называет САМА СЕБЯ?
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11.01.2021 12:23 Відповісти
Сакартвело-країна картвелів !!!)))
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11.01.2021 12:26 Відповісти
საქართველო, Sakartvelo
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11.01.2021 12:27 Відповісти
А нифига!
Открой сайт правительтва на англ http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG
там Georgia !
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11.01.2021 12:40 Відповісти
Це англійська назва ,так саме як Україна-Юкрейн !!!))))
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11.01.2021 13:58 Відповісти
Лієтуве респект ,наполеглево позбуваються ганебної імперсько-совкової спадщини !!)))
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11.01.2021 12:25 Відповісти
Это, наверное, из-за "Демона" Лермонтова:
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
Но ведь и это Лермонтов:
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ"©
А как теперь называть грузинов?
Да и букву "Р" подмывает перетащить на вторую позицию.
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11.01.2021 12:29 Відповісти
Следующая на очереди Беларусь (Baltarusia, Балтаруся) вместо Белоруссия (Baltarusija, Балтарусия), то есть окончание вместо Россия -> Руся.
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11.01.2021 12:32 Відповісти
Огуе ... середнній рід, як Буркіна-фасо

А як теппер грузинів називати?
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11.01.2021 12:35 Відповісти
Грузи́ны (самоназвание - картвелыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-31 [31] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA груз. ქართველები - картвелеби) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F картвельской языковой семьи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-32 [32] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C автохтонное население https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-31 [31] .
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Так саме ,самоназва кабардинців і черкесів-адиге !!!)))
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11.01.2021 13:55 Відповісти
а яка самоназва папуасів?
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11.01.2021 14:39 Відповісти
там очень много разнообразных наций в Новой Гвинее, разница между которыми шире чем между европейскими нациями
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11.01.2021 18:36 Відповісти
дивна і незрозуміла назва, думаю, не приживеться.
самовар, балалайка, ...грузини - ці речі стали нам відомі завдяки москалям
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11.01.2021 14:23 Відповісти
Литва прийняла рішення називати Грузію Сакартвело...У відповідь Грузія прийняла рішення називати Литву Сракапуло...
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11.01.2021 12:52 Відповісти
Це хто таке каже?
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11.01.2021 12:54 Відповісти
Ты идиот?
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11.01.2021 13:32 Відповісти
Финны и балты мокшанию до сих пор называют словом "криви" с 8-9 века когда столкнулись с Кривичами
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11.01.2021 14:47 Відповісти
кривичи это белорусы
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11.01.2021 18:38 Відповісти
а по-эстонски "русский" это "вене" еще с Рождества Христова когда столкнулись с Венедами
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11.01.2021 18:40 Відповісти
 
 