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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет

Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговорный процесс по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю".

"Прогресс по донбасскому треку напоминает мне парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и одновременно отсутствует", - отметил министр.

По словам Кулебы, с одной стороны - есть долгосрочное перемирие, а с другой - Россия сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны.

"Например, мы открыли КПВВ в Счастье и Золотом, чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а российская сторона не сделала ничего, и просто заговаривает тему. Мы определили очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а они их не согласовывают. В этом плане ситуация движется по нисходящей", - объяснил Кулеба.

"Если чему-то нас и научил опыт переговоров с Россией по Донбассу – это то, что она постоянно ждет оптимальные обстоятельства, чтобы урегулировать ситуацию на своих условиях. Когда они не видят возможности это сделать – начинают очень сильно давить на тормоза. В краткосрочной перспективе их может устраивать нынешнее состояние, но я считаю, что окно возможностей для переговоров с Россией не закрыто. Если они увидят, что обстоятельства изменились, то легко могут вернуться к конструктиву. Одной из причин их паузы по донбасскому треку были выборы в США. Они смотрели, с какой именно администрацией будут торговаться", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает России "золотой мост" для выхода с Донбасса. Уход с сохранением лица, - Арестович. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+9
Да. Это как бы и президент есть - и нет одновременно.
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11.01.2021 12:47 Ответить
+8
Прогресс это такой предмет..
он вроде и есть, но его, как бы и нет!
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11.01.2021 12:46 Ответить
+7
И беременна и нет
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11.01.2021 12:49 Ответить
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Прогресс Шредингера
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11.01.2021 12:46 Ответить
На биполярочку похоже !
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11.01.2021 12:48 Ответить
у них там зп по 100 тиш понятно что они будут расказивать что прогресс есть
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11.01.2021 12:53 Ответить
Прогресс это такой предмет..
он вроде и есть, но его, как бы и нет!
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11.01.2021 12:46 Ответить
Это очень серьезно. Серьезнее, чем временные проблемы с эрекцией... давай рассуждать конструктивно: с одной стороны, отсутстаие поогресса указывает на его отсутмтвие. С другой стороны, он таки есть, на что указывает его наличие. Если б его не было, то он бы был, и наоборот, если б он был, то можно было бы заключить, что его нет. Можно записать на скрижалях зеленой дилрматии. А когда вова зеленсий пойдет жить в тюрьму, можно использовать для досрочного смягчения приговора... а таки ж пойдет ссыкун-горнолыжник...
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11.01.2021 12:59 Ответить
Так это называется Когнитивный Диссонанс ...
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11.01.2021 12:47 Ответить
Голохвастов современности...Всю глубину мысли этой особи нам не понять. Как и Зеленского без написанного и прочтённого текста за несколько дублей.
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11.01.2021 12:49 Ответить
Да ,это вам ни это ,тУта надо понимать Усю глубину наших глубин ...
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11.01.2021 12:53 Ответить
прекрати...
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11.01.2021 13:00 Ответить
В завтрашний день не каждый может смотреть, потому что не каждый смотреть может.......готовится к земле ...
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11.01.2021 13:02 Ответить
Да. Это как бы и президент есть - и нет одновременно.
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11.01.2021 12:47 Ответить
Немного беременная Кулеба.
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11.01.2021 12:48 Ответить
Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет - Цензор.НЕТ 5620
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11.01.2021 12:48 Ответить
И беременна и нет
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11.01.2021 12:49 Ответить
З язика зняв!
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11.01.2021 12:51 Ответить
Погоджена позиція - Кулеба і Арестович виконують дуетом. Але результатів -0.
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11.01.2021 12:49 Ответить
Простая ариымтика: есть + нет = 0
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11.01.2021 13:01 Ответить
Прогресс одновременно есть и нет/ Чтобы да так нет(евр).
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11.01.2021 12:50 Ответить
Ставит в тупик людей ответ "Да... нет,наверное!"
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11.01.2021 13:07 Ответить
Если где-то нет кого-то,
Значит, кто-то где-то есть.
Только где же этот кто-то
И куда он мог залезть?
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11.01.2021 12:51 Ответить
никогда такого не было, чтобы ничего не было, всегда так было, чтобы что-нибудь да было! (с)
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11.01.2021 12:55 Ответить
У попа була собака...
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11.01.2021 12:52 Ответить
Так пациент скорее мёртв , чем жив , или наоборот ?
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11.01.2021 12:52 Ответить
а вы слышали о клинической смерти.может быть это тот случай
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11.01.2021 12:58 Ответить
прогресс - это очень уж странный предмет:
каждая вещь либо - есть, либо - нет,
но прогресс..., я никак не пойму в чем секрет,
он, как бы, есть, но его, как бы, нет!
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11.01.2021 12:53 Ответить
если для кулебы т.н. "долгосрочное перемирие" - признак прогресса, то таки нет никакого прогресса вапще.
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11.01.2021 12:55 Ответить
Коли є обстріли, поранені та загиблі, то на якого милого називати все це пєрємірієм та ще й якийсь прогрес бачити?
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11.01.2021 12:55 Ответить
Бедоносец в Буковеле отель спалил,и прогрес видит!
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11.01.2021 13:04 Ответить
Прогресс Шредингера... А Кулеба - трепло и пустомеля.
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11.01.2021 12:55 Ответить
Папе зделалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі
Ходіт папа по ізбє
Тьічет мамє
Папє здєлалалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі...................
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11.01.2021 12:56 Ответить
Так кто есть кто, так кто был кем,
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.©
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11.01.2021 12:58 Ответить
Да, да, но нет...
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11.01.2021 12:59 Ответить
да? особенно по предновогоднему освобождению военнопленных ....
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11.01.2021 12:59 Ответить
Оляля! "Гибридной войне - гибридные переговоры!"
Вышвырнуть не можем,ибо пукин нападет,и запад не велит рашку трупорезкой обижать,боиться чтоб "ядреной бонбой" ***** не шарахнуло и 2-3 миллионов беженцев от радиации в ЕС.
А гарантий невмешательства ВС РФ нет. Очистить ордило (можно и Донбас до Дона но,кормить еще их!),а потом можно и Крымом заняться.
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11.01.2021 13:02 Ответить
Т.е. когда мордор продавливает выгодные для себя условия, а не выгодные отвергает - это назывется "прогресс и есть и нет"? А в чем, простите он "есть"? "Прекращение огня" можно считать прогрессом, только если мы безоговорочно проигрываем. Как было например в Иловайске или Дебальцево, или Армения в Карабахе. Но мы же не проигрывали! Более того, была тактика "ползучего продвижения". И она работала! А сепарня на Донбасе уже не знала где новое мясо набирать на службу, т.к. никто не хотел умирать непонятно за что. Клоун это все похерил и это "прогресс"?
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11.01.2021 13:03 Ответить
Пойди туда - не знаю куда,
Принеси то, не знаю что!
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11.01.2021 13:03 Ответить
Но не вышло ни так, ни эдак. Не вышло ни раком, ни боком, ни в рыбу, ни в мясо, ни вдоль, ни поперек..
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11.01.2021 13:03 Ответить
Шта???
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11.01.2021 13:06 Ответить
Прогресс, вроде бы, есть, а ,вроде - нет. А вот ЗЕминистерская ЗЕзарплата есть в любом случае.
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11.01.2021 13:06 Ответить
Это называеться тянуть кота Шредингера за хвост
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11.01.2021 13:06 Ответить
- ты суслика видишь?
- нет...
- а он есть...
это из серии - уж полночь близится, а близости все нет...

и к этому можно добавить - еще не вечер, а уже как утром...
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11.01.2021 13:07 Ответить
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (с) Голохвастов
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11.01.2021 13:18 Ответить
Я живу теперь и тихо и складно
Но под вечер обходя заведенья

Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам
Прохладным ливнем после жаркого дня
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
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11.01.2021 13:23 Ответить
Прогресс одновременно есть и нет.

Мой вариант - "засадить на полшишечки"
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11.01.2021 13:27 Ответить
Певно Оманського прцитував.
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11.01.2021 13:28 Ответить
Во как! Вчоный, аж жуть!
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11.01.2021 13:34 Ответить
Протилежні речі, одночасно? Це як Орвеллівсське шизофренічне двоємисліє чи як квантова суперпозиція кота Шрьодінгера?
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11.01.2021 13:41 Ответить
Наглядний приклад вироджження дипломатії синком комуністисного дипломата папшки, який зараз так само безголосо дипломатствує у Кзахстані- ДИНАСТІЯ СОВКОВИХ ЗРАДНИКІВ ВД ДИПЛОМАТІЇ
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11.01.2021 13:43 Ответить
наглядний = наочний
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11.01.2021 14:26 Ответить
паслєдствія абучєнія в школах і вузє Украіни совка -дякую за виправлення!
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11.01.2021 14:28 Ответить
Я сам тут інколи навмисно пишу гіпертрофованим суржиком, але, коли бачу, що людина намагається спілкуватися щирою українською мовою, роблячи при цьому якісь помилки, то в мене виникає бажання допомогти. Культурні люди, як ви, сприймають це позитивно.
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11.01.2021 14:38 Ответить
Кулеба в дитинстві мультіків передивився.
Відразу ж пригадується Вінні-Пух, - "мьод єслі єсть, то єво сразу нєт!"

Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає - Цензор.НЕТ 3737
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11.01.2021 14:24 Ответить
Кулеба о своей девушке: мы немножко беременны...
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11.01.2021 15:21 Ответить
ну это и ослик поймет https://youtu.be/rKTR5_cJZAQ
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11.01.2021 17:48 Ответить
Його "перли" варто зібрати і опублікувати...
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11.01.2021 19:45 Ответить
Вот и какой смысл с ним беседовать!!!? Пустое!
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18.01.2021 17:17 Ответить
 
 