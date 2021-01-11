Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговорный процесс по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю".

"Прогресс по донбасскому треку напоминает мне парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и одновременно отсутствует", - отметил министр.

По словам Кулебы, с одной стороны - есть долгосрочное перемирие, а с другой - Россия сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны.

"Например, мы открыли КПВВ в Счастье и Золотом, чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а российская сторона не сделала ничего, и просто заговаривает тему. Мы определили очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а они их не согласовывают. В этом плане ситуация движется по нисходящей", - объяснил Кулеба.

"Если чему-то нас и научил опыт переговоров с Россией по Донбассу – это то, что она постоянно ждет оптимальные обстоятельства, чтобы урегулировать ситуацию на своих условиях. Когда они не видят возможности это сделать – начинают очень сильно давить на тормоза. В краткосрочной перспективе их может устраивать нынешнее состояние, но я считаю, что окно возможностей для переговоров с Россией не закрыто. Если они увидят, что обстоятельства изменились, то легко могут вернуться к конструктиву. Одной из причин их паузы по донбасскому треку были выборы в США. Они смотрели, с какой именно администрацией будут торговаться", - добавил министр.

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