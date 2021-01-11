Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговорный процесс по Донбассу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю".
"Прогресс по донбасскому треку напоминает мне парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и одновременно отсутствует", - отметил министр.
По словам Кулебы, с одной стороны - есть долгосрочное перемирие, а с другой - Россия сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны.
"Например, мы открыли КПВВ в Счастье и Золотом, чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а российская сторона не сделала ничего, и просто заговаривает тему. Мы определили очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а они их не согласовывают. В этом плане ситуация движется по нисходящей", - объяснил Кулеба.
"Если чему-то нас и научил опыт переговоров с Россией по Донбассу – это то, что она постоянно ждет оптимальные обстоятельства, чтобы урегулировать ситуацию на своих условиях. Когда они не видят возможности это сделать – начинают очень сильно давить на тормоза. В краткосрочной перспективе их может устраивать нынешнее состояние, но я считаю, что окно возможностей для переговоров с Россией не закрыто. Если они увидят, что обстоятельства изменились, то легко могут вернуться к конструктиву. Одной из причин их паузы по донбасскому треку были выборы в США. Они смотрели, с какой именно администрацией будут торговаться", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он вроде и есть, но его, как бы и нет!
Значит, кто-то где-то есть.
Только где же этот кто-то
И куда он мог залезть?
каждая вещь либо - есть, либо - нет,
но прогресс..., я никак не пойму в чем секрет,
он, как бы, есть, но его, как бы, нет!
Нє ботінкі, а картінкі
Ходіт папа по ізбє
Тьічет мамє
Папє здєлалалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі...................
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.©
Вышвырнуть не можем,ибо пукин нападет,и запад не велит рашку трупорезкой обижать,боиться чтоб "ядреной бонбой" ***** не шарахнуло и 2-3 миллионов беженцев от радиации в ЕС.
А гарантий невмешательства ВС РФ нет. Очистить ордило (можно и Донбас до Дона но,кормить еще их!),а потом можно и Крымом заняться.
Принеси то, не знаю что!
- нет...
- а он есть...
это из серии - уж полночь близится, а близости все нет...
и к этому можно добавить - еще не вечер, а уже как утром...
Но под вечер обходя заведенья
Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам
Прохладным ливнем после жаркого дня
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
Мой вариант - "засадить на полшишечки"
Відразу ж пригадується Вінні-Пух, - "мьод єслі єсть, то єво сразу нєт!"