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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає

Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговорний процес стосовно Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Прогрес стосовно донбаського треку нагадує мені парадокс кота Шредінгера. Він одночасно присутній і одночасно відсутній", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, з одного боку, - є довгострокове перемир'я, а з другого, - Росія зробила все, щоб нічого не виконати зі свого боку.

"Наприклад, ми відкрили КПВВ у Щасті і Золотому, аби полегшити життя людей на прифронтовій території, а російська сторона, зі свого боку, не зробила нічого, і просто заговорює тему. Ми визначили чергові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а вони їх не погоджують. У цьому плані ситуація рухається за низхідною", - пояснив Кулеба.

"Якщо чомусь і має навчити досвід перемовин з Росією щодо Донбасу – це те, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, аби врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити – починають дуже сильно тиснути на гальма. У короткостроковій перспективі їх може влаштовувати нинішній стан, але я вважаю, що вікно можливостей для перемовин із Росією не зачинене. Якщо вони побачать, що обставини змінилися, то легко можуть повернутися до конструктиву. Однією з причин їхньої паузи щодо донбаського треку були вибори у США. Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - додав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує Росії "золотий міст" для виходу з Донбасу. Вихід зі збереженням обличчя, - Арестович. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+9
Да. Это как бы и президент есть - и нет одновременно.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
+8
Прогресс это такой предмет..
он вроде и есть, но его, как бы и нет!
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11.01.2021 12:46 Відповісти
+7
И беременна и нет
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11.01.2021 12:49 Відповісти
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Прогресс Шредингера
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11.01.2021 12:46 Відповісти
На биполярочку похоже !
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11.01.2021 12:48 Відповісти
у них там зп по 100 тиш понятно что они будут расказивать что прогресс есть
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11.01.2021 12:53 Відповісти
Прогресс это такой предмет..
он вроде и есть, но его, как бы и нет!
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11.01.2021 12:46 Відповісти
Это очень серьезно. Серьезнее, чем временные проблемы с эрекцией... давай рассуждать конструктивно: с одной стороны, отсутстаие поогресса указывает на его отсутмтвие. С другой стороны, он таки есть, на что указывает его наличие. Если б его не было, то он бы был, и наоборот, если б он был, то можно было бы заключить, что его нет. Можно записать на скрижалях зеленой дилрматии. А когда вова зеленсий пойдет жить в тюрьму, можно использовать для досрочного смягчения приговора... а таки ж пойдет ссыкун-горнолыжник...
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11.01.2021 12:59 Відповісти
Так это называется Когнитивный Диссонанс ...
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11.01.2021 12:47 Відповісти
Голохвастов современности...Всю глубину мысли этой особи нам не понять. Как и Зеленского без написанного и прочтённого текста за несколько дублей.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
Да ,это вам ни это ,тУта надо понимать Усю глубину наших глубин ...
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11.01.2021 12:53 Відповісти
прекрати...
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11.01.2021 13:00 Відповісти
В завтрашний день не каждый может смотреть, потому что не каждый смотреть может.......готовится к земле ...
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11.01.2021 13:02 Відповісти
Да. Это как бы и президент есть - и нет одновременно.
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11.01.2021 12:47 Відповісти
Немного беременная Кулеба.
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11.01.2021 12:48 Відповісти
Кулеба о переговорах по Донбассу: Прогресс одновременно есть и нет - Цензор.НЕТ 5620
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11.01.2021 12:48 Відповісти
И беременна и нет
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11.01.2021 12:49 Відповісти
З язика зняв!
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11.01.2021 12:51 Відповісти
Погоджена позиція - Кулеба і Арестович виконують дуетом. Але результатів -0.
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11.01.2021 12:49 Відповісти
Простая ариымтика: есть + нет = 0
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11.01.2021 13:01 Відповісти
Прогресс одновременно есть и нет/ Чтобы да так нет(евр).
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11.01.2021 12:50 Відповісти
Ставит в тупик людей ответ "Да... нет,наверное!"
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11.01.2021 13:07 Відповісти
Если где-то нет кого-то,
Значит, кто-то где-то есть.
Только где же этот кто-то
И куда он мог залезть?
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11.01.2021 12:51 Відповісти
никогда такого не было, чтобы ничего не было, всегда так было, чтобы что-нибудь да было! (с)
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11.01.2021 12:55 Відповісти
У попа була собака...
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11.01.2021 12:52 Відповісти
Так пациент скорее мёртв , чем жив , или наоборот ?
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11.01.2021 12:52 Відповісти
а вы слышали о клинической смерти.может быть это тот случай
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11.01.2021 12:58 Відповісти
прогресс - это очень уж странный предмет:
каждая вещь либо - есть, либо - нет,
но прогресс..., я никак не пойму в чем секрет,
он, как бы, есть, но его, как бы, нет!
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11.01.2021 12:53 Відповісти
если для кулебы т.н. "долгосрочное перемирие" - признак прогресса, то таки нет никакого прогресса вапще.
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11.01.2021 12:55 Відповісти
Коли є обстріли, поранені та загиблі, то на якого милого називати все це пєрємірієм та ще й якийсь прогрес бачити?
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11.01.2021 12:55 Відповісти
Бедоносец в Буковеле отель спалил,и прогрес видит!
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11.01.2021 13:04 Відповісти
Прогресс Шредингера... А Кулеба - трепло и пустомеля.
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11.01.2021 12:55 Відповісти
Папе зделалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі
Ходіт папа по ізбє
Тьічет мамє
Папє здєлалалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі...................
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11.01.2021 12:56 Відповісти
Так кто есть кто, так кто был кем,
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.©
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Да, да, но нет...
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11.01.2021 12:59 Відповісти
да? особенно по предновогоднему освобождению военнопленных ....
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11.01.2021 12:59 Відповісти
Оляля! "Гибридной войне - гибридные переговоры!"
Вышвырнуть не можем,ибо пукин нападет,и запад не велит рашку трупорезкой обижать,боиться чтоб "ядреной бонбой" ***** не шарахнуло и 2-3 миллионов беженцев от радиации в ЕС.
А гарантий невмешательства ВС РФ нет. Очистить ордило (можно и Донбас до Дона но,кормить еще их!),а потом можно и Крымом заняться.
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11.01.2021 13:02 Відповісти
Т.е. когда мордор продавливает выгодные для себя условия, а не выгодные отвергает - это назывется "прогресс и есть и нет"? А в чем, простите он "есть"? "Прекращение огня" можно считать прогрессом, только если мы безоговорочно проигрываем. Как было например в Иловайске или Дебальцево, или Армения в Карабахе. Но мы же не проигрывали! Более того, была тактика "ползучего продвижения". И она работала! А сепарня на Донбасе уже не знала где новое мясо набирать на службу, т.к. никто не хотел умирать непонятно за что. Клоун это все похерил и это "прогресс"?
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11.01.2021 13:03 Відповісти
Пойди туда - не знаю куда,
Принеси то, не знаю что!
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11.01.2021 13:03 Відповісти
Но не вышло ни так, ни эдак. Не вышло ни раком, ни боком, ни в рыбу, ни в мясо, ни вдоль, ни поперек..
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11.01.2021 13:03 Відповісти
Шта???
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11.01.2021 13:06 Відповісти
Прогресс, вроде бы, есть, а ,вроде - нет. А вот ЗЕминистерская ЗЕзарплата есть в любом случае.
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11.01.2021 13:06 Відповісти
Это называеться тянуть кота Шредингера за хвост
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11.01.2021 13:06 Відповісти
- ты суслика видишь?
- нет...
- а он есть...
это из серии - уж полночь близится, а близости все нет...

и к этому можно добавить - еще не вечер, а уже как утром...
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11.01.2021 13:07 Відповісти
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (с) Голохвастов
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11.01.2021 13:18 Відповісти
Я живу теперь и тихо и складно
Но под вечер обходя заведенья

Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам
Прохладным ливнем после жаркого дня
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
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11.01.2021 13:23 Відповісти
Прогресс одновременно есть и нет.

Мой вариант - "засадить на полшишечки"
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11.01.2021 13:27 Відповісти
Певно Оманського прцитував.
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11.01.2021 13:28 Відповісти
Во как! Вчоный, аж жуть!
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11.01.2021 13:34 Відповісти
Протилежні речі, одночасно? Це як Орвеллівсське шизофренічне двоємисліє чи як квантова суперпозиція кота Шрьодінгера?
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11.01.2021 13:41 Відповісти
Наглядний приклад вироджження дипломатії синком комуністисного дипломата папшки, який зараз так само безголосо дипломатствує у Кзахстані- ДИНАСТІЯ СОВКОВИХ ЗРАДНИКІВ ВД ДИПЛОМАТІЇ
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11.01.2021 13:43 Відповісти
наглядний = наочний
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11.01.2021 14:26 Відповісти
паслєдствія абучєнія в школах і вузє Украіни совка -дякую за виправлення!
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11.01.2021 14:28 Відповісти
Я сам тут інколи навмисно пишу гіпертрофованим суржиком, але, коли бачу, що людина намагається спілкуватися щирою українською мовою, роблячи при цьому якісь помилки, то в мене виникає бажання допомогти. Культурні люди, як ви, сприймають це позитивно.
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11.01.2021 14:38 Відповісти
Кулеба в дитинстві мультіків передивився.
Відразу ж пригадується Вінні-Пух, - "мьод єслі єсть, то єво сразу нєт!"

Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає - Цензор.НЕТ 3737
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11.01.2021 14:24 Відповісти
Кулеба о своей девушке: мы немножко беременны...
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11.01.2021 15:21 Відповісти
ну это и ослик поймет https://youtu.be/rKTR5_cJZAQ
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11.01.2021 17:48 Відповісти
Його "перли" варто зібрати і опублікувати...
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11.01.2021 19:45 Відповісти
Вот и какой смысл с ним беседовать!!!? Пустое!
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18.01.2021 17:17 Відповісти
 
 