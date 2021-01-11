Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговорний процес стосовно Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю".
"Прогрес стосовно донбаського треку нагадує мені парадокс кота Шредінгера. Він одночасно присутній і одночасно відсутній", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, з одного боку, - є довгострокове перемир'я, а з другого, - Росія зробила все, щоб нічого не виконати зі свого боку.
"Наприклад, ми відкрили КПВВ у Щасті і Золотому, аби полегшити життя людей на прифронтовій території, а російська сторона, зі свого боку, не зробила нічого, і просто заговорює тему. Ми визначили чергові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а вони їх не погоджують. У цьому плані ситуація рухається за низхідною", - пояснив Кулеба.
"Якщо чомусь і має навчити досвід перемовин з Росією щодо Донбасу – це те, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, аби врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити – починають дуже сильно тиснути на гальма. У короткостроковій перспективі їх може влаштовувати нинішній стан, але я вважаю, що вікно можливостей для перемовин із Росією не зачинене. Якщо вони побачать, що обставини змінилися, то легко можуть повернутися до конструктиву. Однією з причин їхньої паузи щодо донбаського треку були вибори у США. Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - додав міністр.
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он вроде и есть, но его, как бы и нет!
Значит, кто-то где-то есть.
Только где же этот кто-то
И куда он мог залезть?
каждая вещь либо - есть, либо - нет,
но прогресс..., я никак не пойму в чем секрет,
он, как бы, есть, но его, как бы, нет!
Нє ботінкі, а картінкі
Ходіт папа по ізбє
Тьічет мамє
Папє здєлалалі ботінкі
Нє ботінкі, а картінкі...................
Мы никогда не знаем,
С ума сошли генетики
От ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот
Был раньше негодяем,
А этот милый человек
Был раньше добрым псом.©
Вышвырнуть не можем,ибо пукин нападет,и запад не велит рашку трупорезкой обижать,боиться чтоб "ядреной бонбой" ***** не шарахнуло и 2-3 миллионов беженцев от радиации в ЕС.
А гарантий невмешательства ВС РФ нет. Очистить ордило (можно и Донбас до Дона но,кормить еще их!),а потом можно и Крымом заняться.
Принеси то, не знаю что!
- нет...
- а он есть...
это из серии - уж полночь близится, а близости все нет...
и к этому можно добавить - еще не вечер, а уже как утром...
Но под вечер обходя заведенья
Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам
Прохладным ливнем после жаркого дня
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
Мой вариант - "засадить на полшишечки"
Відразу ж пригадується Вінні-Пух, - "мьод єслі єсть, то єво сразу нєт!"