Кулеба про переговори стосовно Донбасу: Прогрес одночасно є і немає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговорний процес стосовно Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Прогрес стосовно донбаського треку нагадує мені парадокс кота Шредінгера. Він одночасно присутній і одночасно відсутній", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, з одного боку, - є довгострокове перемир'я, а з другого, - Росія зробила все, щоб нічого не виконати зі свого боку.

"Наприклад, ми відкрили КПВВ у Щасті і Золотому, аби полегшити життя людей на прифронтовій території, а російська сторона, зі свого боку, не зробила нічого, і просто заговорює тему. Ми визначили чергові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а вони їх не погоджують. У цьому плані ситуація рухається за низхідною", - пояснив Кулеба.

"Якщо чомусь і має навчити досвід перемовин з Росією щодо Донбасу – це те, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, аби врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити – починають дуже сильно тиснути на гальма. У короткостроковій перспективі їх може влаштовувати нинішній стан, але я вважаю, що вікно можливостей для перемовин із Росією не зачинене. Якщо вони побачать, що обставини змінилися, то легко можуть повернутися до конструктиву. Однією з причин їхньої паузи щодо донбаського треку були вибори у США. Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - додав міністр.

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