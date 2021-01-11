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Новости Коронавирус и карантин
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На "первичке" теперь можно сделать экспресс-тест на коронавирус, - НСЗУ

На

В Украине к стандарту первичной медицинской помощи добавлено быстрое тестирование на коронавирус экспресс-тестами.

Об этом в Facebook сообщила Национальная служба здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"К стандарту первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования", - говорится в сообщении.

В НСЗУ напомнили, что отбор материалов у больных COVID-19 или с подозрением на него для тестирования, а также их транспортировка в лабораторный центр Минздрава является составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи с 22 декабря прошлого года.

Отмечается, что в соответствии с обновленным порядком реализации Программы медицинских гарантий, в 1 квартале 2021 г. не будет пакета услуг для мобильных бригад, отбирающих материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.

"Вместо этого Центры оказания первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться до пунктов самостоятельно. Также Центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят: людям с подозрением на COVID-19; людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии; пациентам, которые подлежат плановой госпитализации; лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение COVID-19.

В НСЗУ отметили, что такое скрининговое исследование проводится при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
так будет и с фуфловакциной для плебса
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11.01.2021 13:02 Ответить
+3
Только тесты ваши нихрена не показывают. Доказано опытом.
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11.01.2021 12:59 Ответить
+2
о какой стране идет речь? в каком городе это уже есть??? (с 22 декабря?))
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11.01.2021 12:57 Ответить
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Тільки через буковєль.
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11.01.2021 13:16 Ответить
о какой стране идет речь? в каком городе это уже есть??? (с 22 декабря?))
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11.01.2021 12:57 Ответить
Просто наши дерьмовласти молча скармливают гражданам рашенское дерьмо

9 из 10 ПЦР-тестов в Украине- российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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11.01.2021 13:01 Ответить
так будет и с фуфловакциной для плебса
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11.01.2021 13:02 Ответить
І головне - скіко бабулєтів? ))
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11.01.2021 12:58 Ответить
Только тесты ваши нихрена не показывают. Доказано опытом.
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11.01.2021 12:59 Ответить
Ну конеШно ,так оно и есть к бабке не ходи ...
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11.01.2021 13:00 Ответить
До речі перед НР питали, відповідь - можна здавати, а можна і не здавати, всіх зі шмарклями не перевірятимуть.
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11.01.2021 13:08 Ответить
Уровень заполняемости коечного фонда выделенного приказами МОЗ Украины для обслуживания заболевших COVID-19, фактически не изменяется с начала декабря 2020 года составляя 45-52%... Вопрос - Каким образом это коррелируется с двукратным официальным снижением уровня заболеваемости - это тайна!?
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних праздников. (с)
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11.01.2021 13:09 Ответить
luche na zelenku podrochit
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11.01.2021 13:16 Ответить
У меня сегодня утром ложное срабатывание экспрес теста. Пошел в платную и через 2 часа выдали справку что не болен
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11.01.2021 13:25 Ответить
Собака зарита в останньому реченні ..)))))))
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11.01.2021 13:57 Ответить
достоверность экспресс-теста 50%
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11.01.2021 14:43 Ответить
 
 