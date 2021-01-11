На "первичке" теперь можно сделать экспресс-тест на коронавирус, - НСЗУ
В Украине к стандарту первичной медицинской помощи добавлено быстрое тестирование на коронавирус экспресс-тестами.
Об этом в Facebook сообщила Национальная служба здоровья, передает Цензор.НЕТ.
"К стандарту первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования", - говорится в сообщении.
В НСЗУ напомнили, что отбор материалов у больных COVID-19 или с подозрением на него для тестирования, а также их транспортировка в лабораторный центр Минздрава является составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи с 22 декабря прошлого года.
Отмечается, что в соответствии с обновленным порядком реализации Программы медицинских гарантий, в 1 квартале 2021 г. не будет пакета услуг для мобильных бригад, отбирающих материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19.
"Вместо этого Центры оказания первичной медпомощи создают пункты тестирования. Медики выезжают к тем пациентам, которые не могут добраться до пунктов самостоятельно. Также Центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят: людям с подозрением на COVID-19; людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии; пациентам, которые подлежат плановой госпитализации; лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение COVID-19.
В НСЗУ отметили, что такое скрининговое исследование проводится при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.
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