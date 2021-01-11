На "первинці" тепер можна зробити експрес-тест на коронавірус, - НСЗУ

В Україні до стандарту первинної медичної допомоги додано швидке тестування на коронавірус експрес-тестами.

Про це в Facebook повідомила Національна служба здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що відбір матеріалів у хворих COVID-19 або з підозрою на нього для тестування, а також їх транспортування в лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг постачальника первинної медичної допомоги з 22 грудня минулого року.

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Зазначається, що відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, в 1 кварталі 2021 р. не буде пакету послуг для мобільних бригад, які відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

"Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що кринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям з підозрою на COVID-19; людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

У НСЗУ зазначили, що таке скринінгове дослідження проводиться за наявності відповідних тестів у медичній установі.