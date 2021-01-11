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Новини Коронавірус і карантин
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На "первинці" тепер можна зробити експрес-тест на коронавірус, - НСЗУ

На

В Україні до стандарту первинної медичної допомоги додано швидке тестування на коронавірус експрес-тестами.

Про це в Facebook повідомила Національна служба здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що відбір матеріалів у хворих COVID-19 або з підозрою на нього для тестування, а також їх транспортування в лабораторний центр МОЗ є складовою частиною медичних послуг постачальника первинної медичної допомоги з 22 грудня минулого року.

Читайте: Закликаємо українців робити тест на COVID-19 у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ, - Степанов

Зазначається, що відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, в 1 кварталі 2021 р. не буде пакету послуг для мобільних бригад, які відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

"Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що кринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям з підозрою на COVID-19; людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

У НСЗУ зазначили, що таке скринінгове дослідження проводиться за наявності відповідних тестів у медичній установі.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
так будет и с фуфловакциной для плебса
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11.01.2021 13:02 Відповісти
+3
Только тесты ваши нихрена не показывают. Доказано опытом.
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11.01.2021 12:59 Відповісти
+2
о какой стране идет речь? в каком городе это уже есть??? (с 22 декабря?))
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11.01.2021 12:57 Відповісти
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Тільки через буковєль.
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11.01.2021 13:16 Відповісти
о какой стране идет речь? в каком городе это уже есть??? (с 22 декабря?))
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11.01.2021 12:57 Відповісти
Просто наши дерьмовласти молча скармливают гражданам рашенское дерьмо

9 из 10 ПЦР-тестов в Украине- российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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11.01.2021 13:01 Відповісти
так будет и с фуфловакциной для плебса
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11.01.2021 13:02 Відповісти
І головне - скіко бабулєтів? ))
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Только тесты ваши нихрена не показывают. Доказано опытом.
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11.01.2021 12:59 Відповісти
Ну конеШно ,так оно и есть к бабке не ходи ...
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11.01.2021 13:00 Відповісти
До речі перед НР питали, відповідь - можна здавати, а можна і не здавати, всіх зі шмарклями не перевірятимуть.
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11.01.2021 13:08 Відповісти
Уровень заполняемости коечного фонда выделенного приказами МОЗ Украины для обслуживания заболевших COVID-19, фактически не изменяется с начала декабря 2020 года составляя 45-52%... Вопрос - Каким образом это коррелируется с двукратным официальным снижением уровня заболеваемости - это тайна!?
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних праздников. (с)
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11.01.2021 13:09 Відповісти
luche na zelenku podrochit
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11.01.2021 13:16 Відповісти
У меня сегодня утром ложное срабатывание экспрес теста. Пошел в платную и через 2 часа выдали справку что не болен
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11.01.2021 13:25 Відповісти
Собака зарита в останньому реченні ..)))))))
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11.01.2021 13:57 Відповісти
достоверность экспресс-теста 50%
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11.01.2021 14:43 Відповісти
 
 