Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси, - глава МИД Ландсбергис
Литва готова рассмотреть изменение названия Беларусь в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Этот вопрос министр обсуждал в минувшую пятницу с экс-кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской.
По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".
"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал агентству BNS Ландсбергис.
"Беларусь - означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - добавил министр иностранных дел.
С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.
Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.
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Тобто, це і є оригінальна назва, тільки польською. Так само, як і литовською.
Кёнигсбе́ргhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Короле́вец, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Regiomontium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg, немецкий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90 [ˈkøːnɪçsˌbɛʁk] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0e-K%C3%B6nigsberg.ogg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/De-K%C3%B6nigsberg.ogg слушать ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA прусск. Kunnegsgarbs, Knigsberg; полностью Кёнигсберг-ин-Про́йсен, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg in Preußen - Кёнигсберг
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Я знайомий з Гуглом, дякую.
А шо ви хочте, - темні люди були, невчоні.