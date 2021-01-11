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Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова рассмотреть изменение названия Беларусь в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Этот вопрос министр обсуждал в минувшую пятницу с экс-кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".

"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал агентству BNS Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва стала называть Грузию Сакартвело

"Беларусь - означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - добавил министр иностранных дел.

С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.

Беларусь (7923) Литва (2512) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+8
Этарусафобия)
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11.01.2021 13:10 Ответить
+8
я бы раху в *********! переименовал
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11.01.2021 13:21 Ответить
+7
вот последствия русофобии
Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 4400
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11.01.2021 13:20 Ответить
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Этарусафобия)
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11.01.2021 13:10 Ответить
чистейшей воды гена-цид!!!
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11.01.2021 13:13 Ответить
вот последствия русофобии
Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 4400
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11.01.2021 13:20 Ответить
Какне называй,но пока Лукашенко там правит это будет губерния рашки.
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11.01.2021 13:14 Ответить
Наши опять пасут задних. Прям так и просится переименовать на украинских картах мацкву в "москау", а козломордию - в "раша"... и пускай говнюки подавятся блином с лопаты...
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11.01.2021 13:15 Ответить
им реально нечем заняться?)
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11.01.2021 13:19 Ответить
я бы раху в *********! переименовал
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11.01.2021 13:21 Ответить
Россию лучше переименуйте в - Кацапстан.( Или *********)
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11.01.2021 13:33 Ответить
Benzokolnka ordinskaja nado pereminovat rasku
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11.01.2021 13:37 Ответить
Когда будете от ЕС независимы, тогда переменовывайте хоть как. А пока сидите и помалкивайте. Ponijal litowiez?
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11.01.2021 13:52 Ответить
Sto nazvanyje neponravilos benzokolonka ordinskaja? A po mojemu sovsem neploxo zvucit
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11.01.2021 13:55 Ответить
Belaja rus eto ta teritorija gde neplatyli dan,a ciornaja rus oni platyli dan do 18 veka
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11.01.2021 13:34 Ответить
Быстренько переименовываете, не тупите.
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11.01.2021 13:41 Ответить
POka ecio nepomeniali.Vet dosputim Litva oficialno piset ne Sovetsk a dosustim Tilze,Kalingrad nazyvajet Karalaiusius starimi nazvanijami sto tut takogo?
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11.01.2021 13:46 Ответить
Karaliaucius vmesto Kalingrada tak nazyvajem
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11.01.2021 13:47 Ответить
Польською мовою Кьонігсберг, - Крулєвєц.
Тобто, це і є оригінальна назва, тільки польською. Так само, як і литовською.
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11.01.2021 14:49 Ответить
Всі імена власні, назви міст, сіл, країн... пишуться і читаються у транскрипції мови оригіналу. Кьонігсберг (Королівська Гора) - споконвічне германське місто, фортеця германських рицарів. Який нах крулєвєц, який калінінград?
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11.01.2021 19:16 Ответить
Вас у Гуглі забанили?

Кёнигсбе́ргhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Короле́вец, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Regiomontium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg, немецкий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90 [ˈkøːnɪçsˌbɛʁk] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0e-K%C3%B6nigsberg.ogg Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 9972 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/De-K%C3%B6nigsberg.ogg слушать ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA прусск. Kunnegsgarbs, Knigsberg; полностью Кёнигсберг-ин-Про́йсен, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg in Preußen - Кёнигсберг
в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Пруссии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. Karaliaučius, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Królewiec, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. Královec)
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11.01.2021 20:02 Ответить
Пишуться і читаються в транкрипції мови оригіналу. Кажемо не Киев, а є Київ. Не Львов, а Львів, не Харьков, а Харків. Ніколас Кейдж - не Микола Клітка, Джон Буш - не Іван Кущ , Майкл Перррот - не Михайло Папуга іт.д. Є нюанси правопису і абетка кождої мови, але єднає оригінальна назва мовою оригіналу. Бо інакше ходитимемо по світу як сліпий, німий і глухий...
Я знайомий з Гуглом, дякую.
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11.01.2021 20:39 Ответить
Чудова наука топоніміка. Але, очевидно, люди 700-800 років тому були незнайомі з її ********* правилами. Шкода, що ті люди давно померли, а то, звісно, ви б їм розказали, як їм науково обгрунтовано називати свої та чужі міста.
А шо ви хочте, - темні люди були, невчоні.
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11.01.2021 21:14 Ответить
Вообще то вы должны нас называть, " Великое Княжество Литовское", можно сокращенно, ВКЛ,
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11.01.2021 13:49 Ответить
Tak nikto i neotricajet sto takoje bylo svojio vremia,kaki osmanskaja imperija dopustim
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11.01.2021 13:51 Ответить
Белые Русы - это правильное название.
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11.01.2021 14:14 Ответить
"И сказал князь, здесь живут люди, которые никогда не обманут и не предадут "(хф).
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11.01.2021 14:43 Ответить
ще якихось 150 років тому Білою Руссю називалася Смоленщина, а територія ******** білорусі називалася Литва, а жителі литвини. Але потім імераторським указом георграфічні назви перемістили на захід - Білу Русь на Литву, а Литву на землі жемайтів
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11.01.2021 15:18 Ответить
zemaiciai te samyje litovci tut netu raznici.
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11.01.2021 17:24 Ответить
це зараз вони литовці - а 150 років тому вони були жемайтами (жмудинами), аукшайтами, ятвягами і т.д.
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11.01.2021 19:14 Ответить
Tak i teper jest zemaiciai,aykstaiciai,suvalkai i dzukai.Oni vse govorili i teper govoriat na odnom jazyke tam ciut ciut jest udarenyje ili svojix slov.Vet dosputim Rovno ili Volin takze ukrainci ili net?Vot i mezdu etimi takaja raznica
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11.01.2021 19:22 Ответить
odnoj storone reki Neman zyli suvalkai,drugoj aukstaiciai oni govorili na odnom jazike,tak vot takaja raznica
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11.01.2021 19:26 Ответить
По сути, де факто, никаклй Беларуси или белоруссии не существует, ленивый народец ее так и не удосужился создать, есть только БССР(одна из 11 недостран, голосовавшая в ООН против резолюции о территориальной целостности Украины).
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11.01.2021 14:30 Ответить
БРСР, УРСР, СРСР - одні із фундаторів ООН. Російської ********* серед них не числилося...
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11.01.2021 20:42 Ответить
 
 