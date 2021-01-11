Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова рассмотреть изменение названия Беларусь в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Этот вопрос министр обсуждал в минувшую пятницу с экс-кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".

"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал агентству BNS Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва стала называть Грузию Сакартвело

"Беларусь - означает "Белая Русь", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - добавил министр иностранных дел.

С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.