Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс
Литва готова розглянути зміну назви Білорусь у литовській мові (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Це питання міністр обговорював минулої п'ятниці з екскандидаткою у президенти Білорусі від опозиції Світланою Тіхановською.
За словами міністра, у використовуваній литовцями назві повинно відображатися те, що "Білорусь" означає "Біла Русь".
"Ім'я, яким ми називаємо нашу сусідню країну, не повинно закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії", - сказав агентству BNS Ландсбергіс.
"Білорусь – означає "Біла Русь", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", - додав міністр закордонних справ.
З кінця грудня Литва офіційно узаконила назва Грузії як Сакартвело, вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.
Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона російська.
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Тобто, це і є оригінальна назва, тільки польською. Так само, як і литовською.
Кёнигсбе́ргhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Короле́вец, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Regiomontium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg, немецкий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90 [ˈkøːnɪçsˌbɛʁk] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0e-K%C3%B6nigsberg.ogg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/De-K%C3%B6nigsberg.ogg слушать ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA прусск. Kunnegsgarbs, Knigsberg; полностью Кёнигсберг-ин-Про́йсен, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg in Preußen - Кёнигсберг
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Я знайомий з Гуглом, дякую.
А шо ви хочте, - темні люди були, невчоні.