Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс

Литва готова розглянути зміну назви Білорусь у литовській мові (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Це питання міністр обговорював минулої п'ятниці з екскандидаткою у президенти Білорусі від опозиції Світланою Тіхановською.

За словами міністра, у використовуваній литовцями назві повинно відображатися те, що "Білорусь" означає "Біла Русь".

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"Ім'я, яким ми називаємо нашу сусідню країну, не повинно закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії", - сказав агентству BNS Ландсбергіс.

"Білорусь – означає "Біла Русь", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", - додав міністр закордонних справ.

З кінця грудня Литва офіційно узаконила назва Грузії як Сакартвело, вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.

Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона російська.