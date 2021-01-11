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Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс

Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс

Литва готова розглянути зміну назви Білорусь у литовській мові (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Це питання міністр обговорював минулої п'ятниці з екскандидаткою у президенти Білорусі від опозиції Світланою Тіхановською.

За словами міністра, у використовуваній литовцями назві повинно відображатися те, що "Білорусь" означає "Біла Русь".

Також читайте: Литва почала називати Грузію Сакартвело

"Ім'я, яким ми називаємо нашу сусідню країну, не повинно закріплювати усталеного в роки окупації розуміння Білорусі як частини Росії", - сказав агентству BNS Ландсбергіс.

"Білорусь – означає "Біла Русь", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", - додав міністр закордонних справ.

З кінця грудня Литва офіційно узаконила назва Грузії як Сакартвело, вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.

Раніше грузинські політики і дипломати не раз просили литовських посадових осіб відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона російська.

Автор: 

Білорусь (7971) Литва (2459) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+8
Этарусафобия)
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11.01.2021 13:10 Відповісти
+8
я бы раху в *********! переименовал
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11.01.2021 13:21 Відповісти
+7
вот последствия русофобии
Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 4400
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11.01.2021 13:20 Відповісти
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Этарусафобия)
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11.01.2021 13:10 Відповісти
чистейшей воды гена-цид!!!
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11.01.2021 13:13 Відповісти
вот последствия русофобии
Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 4400
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11.01.2021 13:20 Відповісти
Какне называй,но пока Лукашенко там правит это будет губерния рашки.
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11.01.2021 13:14 Відповісти
Наши опять пасут задних. Прям так и просится переименовать на украинских картах мацкву в "москау", а козломордию - в "раша"... и пускай говнюки подавятся блином с лопаты...
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11.01.2021 13:15 Відповісти
им реально нечем заняться?)
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11.01.2021 13:19 Відповісти
я бы раху в *********! переименовал
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11.01.2021 13:21 Відповісти
Россию лучше переименуйте в - Кацапстан.( Или *********)
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11.01.2021 13:33 Відповісти
Benzokolnka ordinskaja nado pereminovat rasku
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11.01.2021 13:37 Відповісти
Когда будете от ЕС независимы, тогда переменовывайте хоть как. А пока сидите и помалкивайте. Ponijal litowiez?
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11.01.2021 13:52 Відповісти
Sto nazvanyje neponravilos benzokolonka ordinskaja? A po mojemu sovsem neploxo zvucit
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11.01.2021 13:55 Відповісти
Belaja rus eto ta teritorija gde neplatyli dan,a ciornaja rus oni platyli dan do 18 veka
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11.01.2021 13:34 Відповісти
Быстренько переименовываете, не тупите.
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11.01.2021 13:41 Відповісти
POka ecio nepomeniali.Vet dosputim Litva oficialno piset ne Sovetsk a dosustim Tilze,Kalingrad nazyvajet Karalaiusius starimi nazvanijami sto tut takogo?
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11.01.2021 13:46 Відповісти
Karaliaucius vmesto Kalingrada tak nazyvajem
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11.01.2021 13:47 Відповісти
Польською мовою Кьонігсберг, - Крулєвєц.
Тобто, це і є оригінальна назва, тільки польською. Так само, як і литовською.
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11.01.2021 14:49 Відповісти
Всі імена власні, назви міст, сіл, країн... пишуться і читаються у транскрипції мови оригіналу. Кьонігсберг (Королівська Гора) - споконвічне германське місто, фортеця германських рицарів. Який нах крулєвєц, який калінінград?
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11.01.2021 19:16 Відповісти
Вас у Гуглі забанили?

Кёнигсбе́ргhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. Короле́вец, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Regiomontium, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg, немецкий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90 [ˈkøːnɪçsˌbɛʁk] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0e-K%C3%B6nigsberg.ogg Литва готова розглянути зміну назви Білорусі, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 9972 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/De-K%C3%B6nigsberg.ogg слушать ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA прусск. Kunnegsgarbs, Knigsberg; полностью Кёнигсберг-ин-Про́йсен, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Königsberg in Preußen - Кёнигсберг
в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Пруссии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. Karaliaučius, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Królewiec, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. Královec)
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11.01.2021 20:02 Відповісти
Пишуться і читаються в транкрипції мови оригіналу. Кажемо не Киев, а є Київ. Не Львов, а Львів, не Харьков, а Харків. Ніколас Кейдж - не Микола Клітка, Джон Буш - не Іван Кущ , Майкл Перррот - не Михайло Папуга іт.д. Є нюанси правопису і абетка кождої мови, але єднає оригінальна назва мовою оригіналу. Бо інакше ходитимемо по світу як сліпий, німий і глухий...
Я знайомий з Гуглом, дякую.
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11.01.2021 20:39 Відповісти
Чудова наука топоніміка. Але, очевидно, люди 700-800 років тому були незнайомі з її ********* правилами. Шкода, що ті люди давно померли, а то, звісно, ви б їм розказали, як їм науково обгрунтовано називати свої та чужі міста.
А шо ви хочте, - темні люди були, невчоні.
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11.01.2021 21:14 Відповісти
Вообще то вы должны нас называть, " Великое Княжество Литовское", можно сокращенно, ВКЛ,
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11.01.2021 13:49 Відповісти
Tak nikto i neotricajet sto takoje bylo svojio vremia,kaki osmanskaja imperija dopustim
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11.01.2021 13:51 Відповісти
Белые Русы - это правильное название.
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11.01.2021 14:14 Відповісти
"И сказал князь, здесь живут люди, которые никогда не обманут и не предадут "(хф).
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11.01.2021 14:43 Відповісти
ще якихось 150 років тому Білою Руссю називалася Смоленщина, а територія ******** білорусі називалася Литва, а жителі литвини. Але потім імераторським указом георграфічні назви перемістили на захід - Білу Русь на Литву, а Литву на землі жемайтів
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11.01.2021 15:18 Відповісти
zemaiciai te samyje litovci tut netu raznici.
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11.01.2021 17:24 Відповісти
це зараз вони литовці - а 150 років тому вони були жемайтами (жмудинами), аукшайтами, ятвягами і т.д.
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11.01.2021 19:14 Відповісти
Tak i teper jest zemaiciai,aykstaiciai,suvalkai i dzukai.Oni vse govorili i teper govoriat na odnom jazyke tam ciut ciut jest udarenyje ili svojix slov.Vet dosputim Rovno ili Volin takze ukrainci ili net?Vot i mezdu etimi takaja raznica
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11.01.2021 19:22 Відповісти
odnoj storone reki Neman zyli suvalkai,drugoj aukstaiciai oni govorili na odnom jazike,tak vot takaja raznica
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11.01.2021 19:26 Відповісти
По сути, де факто, никаклй Беларуси или белоруссии не существует, ленивый народец ее так и не удосужился создать, есть только БССР(одна из 11 недостран, голосовавшая в ООН против резолюции о территориальной целостности Украины).
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11.01.2021 14:30 Відповісти
БРСР, УРСР, СРСР - одні із фундаторів ООН. Російської ********* серед них не числилося...
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11.01.2021 20:42 Відповісти
 
 