Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко
Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст.31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.
Ляшко также отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.
"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.
Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобренная ВОЗ вакцина.
"Поэтому никаких "спутников" (российская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил главный санврач.
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Під видом пацієнтів журналісти записали і лікарів, і їх клієнтів.
Так що новий політичний тиждень має бути цікавим.
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
Яка ядерна війна у 1816 році? І що за імбецили тебе лайкають?
Всё для вашего же блага!
Про це вже давно сказали в Штатах.
Але вакцинку шпарять.
І вакцинка не означає відміни масок.
За такое и отрезать что то могут , чтоб больше не было таких. Придурок мы люди а не твои подопытные кролики.
Давайте больше треша,намордников мало,теперь паспорта,а потом квир-коды в смартфонах(чтобы выйти на улицу за сигаретами).Бдло хавает, бдло послушное стадо.
И пофиг,что нарушение прав человека и ограничения свободы.
или хочется еще и под это вымутить... отнять штоль ковидные деньги у автодора захотели? )))))
Це - по всьому світу.
Ідея з "паспортами" - не українська.
Сценарій спільний.
А на чому вона буде реалізована: печатка на лобі, папірчик чи електронний ошийник - то вже інше питання.
https://montreal.ctvnews.ca/ MONTREAL | News
****** couple hit with curfew-violation fine after wife walks husband on a leash
Где Sinovac -что вакцина эффективна в 65,3% случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3241076
И не одобренный фуфломицин.
О каком паспорте, идёт речь? только о заработке!
Израиль там № вакцины вносят в паспорт и 1 и 2й, там строгий учёт вакцин, И ЛИЦ которых укололи, архивы граждан, их телефонов, а может и потом приборы определяющие наличие вакцины, серии для граждан Израиля, или для других стран маркеры. И периписи не нужно!