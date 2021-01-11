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Новости Коронавирус и карантин
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Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко

Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко

Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст.31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко также отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобренная ВОЗ вакцина.

"Поэтому никаких "спутников" (российская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил главный санврач.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Шта, намордники проглотили? Очередь за аусвайсами.

Всё для вашего же блага!
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11.01.2021 13:13 Ответить
+11
А кто не согласен - отключим газ...
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
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11.01.2021 13:11 Ответить
+8
А не изучить ли Украине,и по-приколу(для хохмы и разнообразия)введения триппер-паспортов?!
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11.01.2021 13:13 Ответить
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ЗМІ розслідували і обіцяють оприлюднити лохотрон за участі нашої еліти: группа діячів під прикриттям депутатів нелегально ввезла вакцину в Україну і пропонує щеплення за 3000 євро - при собівартості 15 євро за штуку.
Під видом пацієнтів журналісти записали і лікарів, і їх клієнтів.

Так що новий політичний тиждень має бути цікавим.
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11.01.2021 13:08 Ответить
Нічого цікавого не буде. Введена заборона на шкарпетки та інші товари, а преЗЕдент відпочиває разом з тисячами інших людей. Це АБСУРД. Але ж люди і хотіли цього, коли голосували за кловуна-наркомана. Нинішня влада навіть не намається все це, якось логічно пояснити. Вони просто знущаються над своїм лохторатом!
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11.01.2021 13:27 Ответить
Бовдури. А медичні картки електронні ввести, за загальну медичну базу клепки не вистачає?
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11.01.2021 13:09 Ответить
пока не решили, кто будет торговать этими данными...
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11.01.2021 13:19 Ответить
А кто не согласен - отключим газ...
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
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11.01.2021 13:11 Ответить
Совок, в котором я жил (70-е - 80-е), в сравнении с нынешними временами был образцом демократии.
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12.01.2021 01:07 Ответить
і видаватимуть тим, хто вколе кацапське лайно. це вже примусова вакцинація...
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11.01.2021 13:12 Ответить
Этот персонаж нуждается в обследовании в больнице по ул. Кирилловская, 103 в Киеве.
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11.01.2021 13:12 Ответить
Удаление стариков мир иной главная задача этого Коронобесия....,останутся на планете жители не старше 20 лет...и будет всем счастье великое...,это называется стирание памяти предков...,так уже было в 1816 году...ядерная война и год без Солнца...
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11.01.2021 13:12 Ответить
Де санітари? Хто надав тобі допуск до компа?

Яка ядерна війна у 1816 році? І що за імбецили тебе лайкають?
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11.01.2021 13:46 Ответить
А не изучить ли Украине,и по-приколу(для хохмы и разнообразия)введения триппер-паспортов?!
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11.01.2021 13:13 Ответить
Переболевшие то ж должны будут прививаться?
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11.01.2021 13:13 Ответить
Шта, намордники проглотили? Очередь за аусвайсами.

Всё для вашего же блага!
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11.01.2021 13:13 Ответить
У нас на маніфестаціх арештовують і виписують штрафи.
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12.01.2021 07:28 Ответить
"Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других." - Ляшко .. У меня к вакцинации вопросы отпали сами собой...
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11.01.2021 13:16 Ответить
Посмертная вакцинация.
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11.01.2021 13:17 Ответить
Ляшко тут ні до чого.
Про це вже давно сказали в Штатах.
Але вакцинку шпарять.
І вакцинка не означає відміни масок.
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11.01.2021 15:36 Ответить
я вообще то закончил с "золотой медалью" ПТУ на штукатура и знаю что вирус не поддается вакцинации и она ему пох!!!
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11.01.2021 16:45 Ответить
Пока что борьба с COVID сводится к строительству дорог в крематории и на кладбища.
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11.01.2021 13:16 Ответить
Що ти зявкаєш про дороги? ТИ їздило по розбитих дорогах по зоні АТО? Подивився б я як ти дочекаєшся "швидкої". Помовч краще.
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11.01.2021 13:58 Ответить
Можно подумать, що ти їздило.
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11.01.2021 15:08 Ответить
квартальне зе-бидло хоче створити новий гулаг.
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11.01.2021 13:16 Ответить
Це не вони вигадали, і навіть не рашкастан.
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11.01.2021 13:19 Ответить
И даже не гитлеровцы, если чо...
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11.01.2021 13:23 Ответить
Може, просто обійдетеся нашивками і пов'язками на руку для обох груп населення - це ж дешевше?
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11.01.2021 13:18 Ответить
Номерочки еще можно на руках забацать.
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11.01.2021 13:22 Ответить
Под городом Одесса находится 2,5 тысячи километров Катакомб,поеду в Одессу выживу в катакомбах...,там нет никаких бацылл включая курячий и свинячий грипп
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11.01.2021 13:18 Ответить
Сенатор, ты реально боишься ковида ? Вопрос без иронии.
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11.01.2021 13:21 Ответить
Неа.Иначе не ржал бы с 10 марта прошлого года на эту тему с подачи Ведмедчука-Рабиновича прилетевших из Москвы от Путлера
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11.01.2021 13:24 Ответить
Ну хорошо, что успокоил. Хотел подбросить тебе надежное средство не по протоколу Минздрава. Чтоб ты в катакомбах не прятался.
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11.01.2021 13:26 Ответить
Мне 51 год,еще поживу...,потреплю нервы Мавзолейным Хмырям
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11.01.2021 13:30 Ответить
и нашивки на одежду в виде желтой (зеленой) короны...
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11.01.2021 13:18 Ответить
Ну кто еще не понял для чего нужен ковид? Чтоб жить нужен аусвайс от ковидной мафии.
За такое и отрезать что то могут , чтоб больше не было таких. Придурок мы люди а не твои подопытные кролики.
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11.01.2021 13:22 Ответить
Юра,щас набегут коронобесцы и начнут причитать.На таких идиотов и рассчитано
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11.01.2021 13:25 Ответить
Шось за більш, ніж годину так ніхто і не набіг
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11.01.2021 14:46 Ответить
ООО,норм(аплодисменти)!
Давайте больше треша,намордников мало,теперь паспорта,а потом квир-коды в смартфонах(чтобы выйти на улицу за сигаретами).Бдло хавает, бдло послушное стадо.
И пофиг,что нарушение прав человека и ограничения свободы.
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11.01.2021 13:23 Ответить
Придумали еще один способ заработать
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11.01.2021 13:25 Ответить
есть мед. карточки (хоть бамажная, хоть электронная) где с рождения выписаны все прививки ...может не усложнять? и не выделять? ставьте клеймо на руку с номером и датой...
или хочется еще и под это вымутить... отнять штоль ковидные деньги у автодора захотели? )))))
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11.01.2021 13:26 Ответить
Себе сделай, паспорт идиота. Пожизненный.
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11.01.2021 13:28 Ответить
Коба Джугашвили построил в СССре ГУЛАГ с 1921-по 1953 гг...,Сегодня стоят новый ГУЛАГ,...Коробессия...
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11.01.2021 13:28 Ответить
По всему миру, причём...
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12.01.2021 01:01 Ответить
Ооо, новую тему для распила бабла придумал.
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11.01.2021 13:31 Ответить
А переболевшим, но не вакцинированным будут выдавать? Или иммунитет после болезни не кошерный, нужен иммунитет после вакцинации? Будут ли вакцинировать переболевших? Если да то какой в этом смысл? Какой срок действия такого паспорта если антитела живут около полугода? Они военными билетами военнообязанных в воюющей стране не могут обеспечить, нет бланков, выдают листики А5 формата, а они ковидные паспорта собираются выдавать... Какая стоимость этих паспортов будет? Кто будет печатать их? Бывший директор полиграфкомбината "Украина", а ныне министр здравоохранения? Может именно в этом смысл? Какой размер взятки будет чтобы получить паспорт без прививки?
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11.01.2021 13:32 Ответить
Так, щепюють усіх: і тих, хто перехворів.
Це - по всьому світу.
Ідея з "паспортами" - не українська.
Сценарій спільний.
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11.01.2021 15:44 Ответить
Это везде в мире вакцинируют по 2,5к евро американской вакциной, завозя её в страну контрабандой, а для народа обещая российскую и китайскую? Тут важна не идея паспортов, а как это будет реализовано. В одной стране это может быть маленький листик, выпущенный за госсчет и выдаваемый прям при вакцинации, а в некоторых это может быть целая книжка с тремя тарифами типа общей очереди, срочной и суперсрочной, при этом платить заставят всех как за суперсрочные так как на обычные то бланков не будет, то очередь по полгода... Они ж не для того к власти приходили чтобы за лохторат думать...
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11.01.2021 19:11 Ответить
Я мала на увазі саму ідею.
А на чому вона буде реалізована: печатка на лобі, папірчик чи електронний ошийник - то вже інше питання.
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11.01.2021 23:34 Ответить
Наши Зедепутаты любую правильную идею превратят в экскаватор для загребания себе бабла
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12.01.2021 01:36 Ответить
Я не вважаю цю "ідею" ні правильною, ні демократичною, ні виправданою.
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12.01.2021 07:31 Ответить
Если в Мире на сегодня где то 246 стран,то это крутой бизнес...,представьте какое бабло крутиться в этой бодяге...
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11.01.2021 13:33 Ответить
На це все і у світі була зроблена ставка.Українцям будуть колоти китайську чи навіть москальську гидоту.Ну подумаєш,в когось потім не буде стояти наприклад.Нічого страшно ж немає.
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11.01.2021 13:41 Ответить
Новини з нашого концтабору.
Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9676
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12.01.2021 07:11 Ответить
https://montreal.ctvnews.ca/******-couple-hit-with-curfew-violation-fine-after-wife-walks-husband-on-a-leash-1.5262178

https://montreal.ctvnews.ca/ MONTREAL | News
****** couple hit with curfew-violation fine after wife walks husband on a leash
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12.01.2021 07:17 Ответить
Велком у світовий концлагер.
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11.01.2021 13:50 Ответить
Ну все - на лобі випалювть будуть "19". Інакше ніде не пустять. Цирк-на-дроті
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11.01.2021 13:51 Ответить
Так і сказали зелені шмарклі - Тепер всі жити тут будуть за заповітами великого друга всіх обездолених, заслуженого мальтузіанця світу, промоутера кронавірусу, товариша масона великого градусу пана Білла Гейтса. А хто не згодний, то вшиєм силою в дупу чіп руками відмазаних від покарання поліцаїв з ескадронів смерті Януковича. Це перемога!
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11.01.2021 14:41 Ответить
когда используется одобренная ВОЗ вакцина.Источник: https://censor.net/ru/n3241037

Где Sinovac -что вакцина эффективна в 65,3% случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3241076
И не одобренный фуфломицин.
О каком паспорте, идёт речь? только о заработке!

Израиль там № вакцины вносят в паспорт и 1 и 2й, там строгий учёт вакцин, И ЛИЦ которых укололи, архивы граждан, их телефонов, а может и потом приборы определяющие наличие вакцины, серии для граждан Израиля, или для других стран маркеры. И периписи не нужно!
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11.01.2021 16:45 Ответить
 
 