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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко

Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко

Питання можливого впровадження спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації проти COVID, перебуває на контролі в Україні. Але на сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, більшість країн під час пандемії COVID-19 скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко також зазначив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість нинішніх умов.

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"В Україні це питання також на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей", - підкреслив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.

"Тому ніяких "супутників" (російська вакцина "Спутник V", - ред.)", - зазначив головний санлікар.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Шта, намордники проглотили? Очередь за аусвайсами.

Всё для вашего же блага!
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11.01.2021 13:13 Відповісти
+11
А кто не согласен - отключим газ...
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
+8
А не изучить ли Украине,и по-приколу(для хохмы и разнообразия)введения триппер-паспортов?!
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11.01.2021 13:13 Відповісти
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ЗМІ розслідували і обіцяють оприлюднити лохотрон за участі нашої еліти: группа діячів під прикриттям депутатів нелегально ввезла вакцину в Україну і пропонує щеплення за 3000 євро - при собівартості 15 євро за штуку.
Під видом пацієнтів журналісти записали і лікарів, і їх клієнтів.

Так що новий політичний тиждень має бути цікавим.
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11.01.2021 13:08 Відповісти
Нічого цікавого не буде. Введена заборона на шкарпетки та інші товари, а преЗЕдент відпочиває разом з тисячами інших людей. Це АБСУРД. Але ж люди і хотіли цього, коли голосували за кловуна-наркомана. Нинішня влада навіть не намається все це, якось логічно пояснити. Вони просто знущаються над своїм лохторатом!
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11.01.2021 13:27 Відповісти
Бовдури. А медичні картки електронні ввести, за загальну медичну базу клепки не вистачає?
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11.01.2021 13:09 Відповісти
пока не решили, кто будет торговать этими данными...
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11.01.2021 13:19 Відповісти
А кто не согласен - отключим газ...
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
Совок, в котором я жил (70-е - 80-е), в сравнении с нынешними временами был образцом демократии.
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12.01.2021 01:07 Відповісти
і видаватимуть тим, хто вколе кацапське лайно. це вже примусова вакцинація...
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11.01.2021 13:12 Відповісти
Этот персонаж нуждается в обследовании в больнице по ул. Кирилловская, 103 в Киеве.
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11.01.2021 13:12 Відповісти
Удаление стариков мир иной главная задача этого Коронобесия....,останутся на планете жители не старше 20 лет...и будет всем счастье великое...,это называется стирание памяти предков...,так уже было в 1816 году...ядерная война и год без Солнца...
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11.01.2021 13:12 Відповісти
Де санітари? Хто надав тобі допуск до компа?

Яка ядерна війна у 1816 році? І що за імбецили тебе лайкають?
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11.01.2021 13:46 Відповісти
А не изучить ли Украине,и по-приколу(для хохмы и разнообразия)введения триппер-паспортов?!
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11.01.2021 13:13 Відповісти
Переболевшие то ж должны будут прививаться?
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11.01.2021 13:13 Відповісти
Шта, намордники проглотили? Очередь за аусвайсами.

Всё для вашего же блага!
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11.01.2021 13:13 Відповісти
У нас на маніфестаціх арештовують і виписують штрафи.
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12.01.2021 07:28 Відповісти
"Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других." - Ляшко .. У меня к вакцинации вопросы отпали сами собой...
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11.01.2021 13:16 Відповісти
Посмертная вакцинация.
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11.01.2021 13:17 Відповісти
Ляшко тут ні до чого.
Про це вже давно сказали в Штатах.
Але вакцинку шпарять.
І вакцинка не означає відміни масок.
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11.01.2021 15:36 Відповісти
я вообще то закончил с "золотой медалью" ПТУ на штукатура и знаю что вирус не поддается вакцинации и она ему пох!!!
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11.01.2021 16:45 Відповісти
Пока что борьба с COVID сводится к строительству дорог в крематории и на кладбища.
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11.01.2021 13:16 Відповісти
Що ти зявкаєш про дороги? ТИ їздило по розбитих дорогах по зоні АТО? Подивився б я як ти дочекаєшся "швидкої". Помовч краще.
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11.01.2021 13:58 Відповісти
Можно подумать, що ти їздило.
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11.01.2021 15:08 Відповісти
квартальне зе-бидло хоче створити новий гулаг.
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11.01.2021 13:16 Відповісти
Це не вони вигадали, і навіть не рашкастан.
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11.01.2021 13:19 Відповісти
И даже не гитлеровцы, если чо...
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11.01.2021 13:23 Відповісти
Може, просто обійдетеся нашивками і пов'язками на руку для обох груп населення - це ж дешевше?
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11.01.2021 13:18 Відповісти
Номерочки еще можно на руках забацать.
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11.01.2021 13:22 Відповісти
Под городом Одесса находится 2,5 тысячи километров Катакомб,поеду в Одессу выживу в катакомбах...,там нет никаких бацылл включая курячий и свинячий грипп
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11.01.2021 13:18 Відповісти
Сенатор, ты реально боишься ковида ? Вопрос без иронии.
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11.01.2021 13:21 Відповісти
Неа.Иначе не ржал бы с 10 марта прошлого года на эту тему с подачи Ведмедчука-Рабиновича прилетевших из Москвы от Путлера
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11.01.2021 13:24 Відповісти
Ну хорошо, что успокоил. Хотел подбросить тебе надежное средство не по протоколу Минздрава. Чтоб ты в катакомбах не прятался.
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11.01.2021 13:26 Відповісти
Мне 51 год,еще поживу...,потреплю нервы Мавзолейным Хмырям
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11.01.2021 13:30 Відповісти
и нашивки на одежду в виде желтой (зеленой) короны...
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11.01.2021 13:18 Відповісти
Ну кто еще не понял для чего нужен ковид? Чтоб жить нужен аусвайс от ковидной мафии.
За такое и отрезать что то могут , чтоб больше не было таких. Придурок мы люди а не твои подопытные кролики.
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11.01.2021 13:22 Відповісти
Юра,щас набегут коронобесцы и начнут причитать.На таких идиотов и рассчитано
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11.01.2021 13:25 Відповісти
Шось за більш, ніж годину так ніхто і не набіг
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11.01.2021 14:46 Відповісти
ООО,норм(аплодисменти)!
Давайте больше треша,намордников мало,теперь паспорта,а потом квир-коды в смартфонах(чтобы выйти на улицу за сигаретами).Бдло хавает, бдло послушное стадо.
И пофиг,что нарушение прав человека и ограничения свободы.
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11.01.2021 13:23 Відповісти
Придумали еще один способ заработать
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11.01.2021 13:25 Відповісти
есть мед. карточки (хоть бамажная, хоть электронная) где с рождения выписаны все прививки ...может не усложнять? и не выделять? ставьте клеймо на руку с номером и датой...
или хочется еще и под это вымутить... отнять штоль ковидные деньги у автодора захотели? )))))
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11.01.2021 13:26 Відповісти
Себе сделай, паспорт идиота. Пожизненный.
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11.01.2021 13:28 Відповісти
Коба Джугашвили построил в СССре ГУЛАГ с 1921-по 1953 гг...,Сегодня стоят новый ГУЛАГ,...Коробессия...
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11.01.2021 13:28 Відповісти
По всему миру, причём...
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12.01.2021 01:01 Відповісти
Ооо, новую тему для распила бабла придумал.
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11.01.2021 13:31 Відповісти
А переболевшим, но не вакцинированным будут выдавать? Или иммунитет после болезни не кошерный, нужен иммунитет после вакцинации? Будут ли вакцинировать переболевших? Если да то какой в этом смысл? Какой срок действия такого паспорта если антитела живут около полугода? Они военными билетами военнообязанных в воюющей стране не могут обеспечить, нет бланков, выдают листики А5 формата, а они ковидные паспорта собираются выдавать... Какая стоимость этих паспортов будет? Кто будет печатать их? Бывший директор полиграфкомбината "Украина", а ныне министр здравоохранения? Может именно в этом смысл? Какой размер взятки будет чтобы получить паспорт без прививки?
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11.01.2021 13:32 Відповісти
Так, щепюють усіх: і тих, хто перехворів.
Це - по всьому світу.
Ідея з "паспортами" - не українська.
Сценарій спільний.
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11.01.2021 15:44 Відповісти
Это везде в мире вакцинируют по 2,5к евро американской вакциной, завозя её в страну контрабандой, а для народа обещая российскую и китайскую? Тут важна не идея паспортов, а как это будет реализовано. В одной стране это может быть маленький листик, выпущенный за госсчет и выдаваемый прям при вакцинации, а в некоторых это может быть целая книжка с тремя тарифами типа общей очереди, срочной и суперсрочной, при этом платить заставят всех как за суперсрочные так как на обычные то бланков не будет, то очередь по полгода... Они ж не для того к власти приходили чтобы за лохторат думать...
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11.01.2021 19:11 Відповісти
Я мала на увазі саму ідею.
А на чому вона буде реалізована: печатка на лобі, папірчик чи електронний ошийник - то вже інше питання.
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11.01.2021 23:34 Відповісти
Наши Зедепутаты любую правильную идею превратят в экскаватор для загребания себе бабла
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12.01.2021 01:36 Відповісти
Я не вважаю цю "ідею" ні правильною, ні демократичною, ні виправданою.
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12.01.2021 07:31 Відповісти
Если в Мире на сегодня где то 246 стран,то это крутой бизнес...,представьте какое бабло крутиться в этой бодяге...
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11.01.2021 13:33 Відповісти
На це все і у світі була зроблена ставка.Українцям будуть колоти китайську чи навіть москальську гидоту.Ну подумаєш,в когось потім не буде стояти наприклад.Нічого страшно ж немає.
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11.01.2021 13:41 Відповісти
Новини з нашого концтабору.
Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9676
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12.01.2021 07:11 Відповісти
https://montreal.ctvnews.ca/******-couple-hit-with-curfew-violation-fine-after-wife-walks-husband-on-a-leash-1.5262178

https://montreal.ctvnews.ca/ MONTREAL | News
****** couple hit with curfew-violation fine after wife walks husband on a leash
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12.01.2021 07:17 Відповісти
Велком у світовий концлагер.
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11.01.2021 13:50 Відповісти
Ну все - на лобі випалювть будуть "19". Інакше ніде не пустять. Цирк-на-дроті
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11.01.2021 13:51 Відповісти
Так і сказали зелені шмарклі - Тепер всі жити тут будуть за заповітами великого друга всіх обездолених, заслуженого мальтузіанця світу, промоутера кронавірусу, товариша масона великого градусу пана Білла Гейтса. А хто не згодний, то вшиєм силою в дупу чіп руками відмазаних від покарання поліцаїв з ескадронів смерті Януковича. Це перемога!
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11.01.2021 14:41 Відповісти
когда используется одобренная ВОЗ вакцина.Источник: https://censor.net/ru/n3241037

Где Sinovac -что вакцина эффективна в 65,3% случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3241076
И не одобренный фуфломицин.
О каком паспорте, идёт речь? только о заработке!

Израиль там № вакцины вносят в паспорт и 1 и 2й, там строгий учёт вакцин, И ЛИЦ которых укололи, архивы граждан, их телефонов, а может и потом приборы определяющие наличие вакцины, серии для граждан Израиля, или для других стран маркеры. И периписи не нужно!
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11.01.2021 16:45 Відповісти
 
 