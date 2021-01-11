Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко

Питання можливого впровадження спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації проти COVID, перебуває на контролі в Україні. Але на сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, більшість країн під час пандемії COVID-19 скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко також зазначив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість нинішніх умов.

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"В Україні це питання також на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей", - підкреслив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.

"Тому ніяких "супутників" (російська вакцина "Спутник V", - ред.)", - зазначив головний санлікар.