Україна вивчає питання впровадження COVID-паспортів, - Ляшко
Питання можливого впровадження спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації проти COVID, перебуває на контролі в Україні. Але на сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, більшість країн під час пандемії COVID-19 скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.
Ляшко також зазначив, що після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт про проведення вакцинації замість нинішніх умов.
"В Україні це питання також на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей", - підкреслив Ляшко.
Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію, тільки в тому випадку, коли використовується схвалена ВООЗ вакцина.
"Тому ніяких "супутників" (російська вакцина "Спутник V", - ред.)", - зазначив головний санлікар.
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Під видом пацієнтів журналісти записали і лікарів, і їх клієнтів.
Так що новий політичний тиждень має бути цікавим.
Кто-то там рассказывал басни о том, каким концлагерем был совок... в зеркало гляньте.
Яка ядерна війна у 1816 році? І що за імбецили тебе лайкають?
Всё для вашего же блага!
Про це вже давно сказали в Штатах.
Але вакцинку шпарять.
І вакцинка не означає відміни масок.
За такое и отрезать что то могут , чтоб больше не было таких. Придурок мы люди а не твои подопытные кролики.
Давайте больше треша,намордников мало,теперь паспорта,а потом квир-коды в смартфонах(чтобы выйти на улицу за сигаретами).Бдло хавает, бдло послушное стадо.
И пофиг,что нарушение прав человека и ограничения свободы.
или хочется еще и под это вымутить... отнять штоль ковидные деньги у автодора захотели? )))))
Це - по всьому світу.
Ідея з "паспортами" - не українська.
Сценарій спільний.
А на чому вона буде реалізована: печатка на лобі, папірчик чи електронний ошийник - то вже інше питання.
https://montreal.ctvnews.ca/ MONTREAL | News
****** couple hit with curfew-violation fine after wife walks husband on a leash
Где Sinovac -что вакцина эффективна в 65,3% случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3241076
И не одобренный фуфломицин.
О каком паспорте, идёт речь? только о заработке!
Израиль там № вакцины вносят в паспорт и 1 и 2й, там строгий учёт вакцин, И ЛИЦ которых укололи, архивы граждан, их телефонов, а может и потом приборы определяющие наличие вакцины, серии для граждан Израиля, или для других стран маркеры. И периписи не нужно!