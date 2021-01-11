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Новости Агрессия России против Украины
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Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны

Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках Минских договоренностей "практически исчерпаны".

Об этом он написал в статье для Atlantic Council, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо "решающих прорывов" в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

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"Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны", – заявил Резников.

Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

"Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – отметил министр.

Автор: 

россия (96267) Донбасс (26958) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+6
Знадобилось півтора року заглядання у сраку у вічі путіну, щоб зрозуміти очевидне. Як казав класик: Дебіли ***...
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11.01.2021 13:14 Ответить
+5
Росія не бажає закінчувати семирічну війну в Україні, написав О.Резніков в Atlantic Council.
А що ж тоді вона бажає? Судячи з реальних дій - Москва не бажає закінчувати окупацію української території: викачує трудові і матеріальні ресурси. Натомість оболванює молодь і робить з них "русскіх людєй".

Що є підтвердження простої істини: завойоване військовим шляхом мирним шляхом ніхто не віддасть.
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11.01.2021 13:17 Ответить
+4
Как исчерпаны? Еще отступать и отступать есть куда до Киева и Львова. Ах. пардон, ето же у нас теперь по модному называется разведение войск. Как и гибридная война и гибридная торговля
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11.01.2021 13:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Похоже кто-то решил превратить земной шар в тюрьму.....
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11.01.2021 13:12 Ответить
Сбежит только Илон.
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11.01.2021 13:15 Ответить
в маске
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11.01.2021 13:16 Ответить
остается одно для клована фуфлыжника повелителя ослов- ползти на коленях снова в глаза заглядывать плешивому
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11.01.2021 13:13 Ответить
Хто гнеться того і гнуть.
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11.01.2021 15:26 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

Макрель по новой использовать!!))
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11.01.2021 13:14 Ответить
А ты Кирилла и Мефодия обвини в том, что придуманными ими буквами на заборе какой-то дебил матерное слово написал
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11.01.2021 13:56 Ответить
- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?

Клава, в Будку!
🤣
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11.01.2021 14:02 Ответить
ты в этом месяце, как бывший кацапский военный, уже получил пенсию от министерства обороны кацапии ?
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11.01.2021 14:34 Ответить
Кожного понеділка отримую,Клавдіє!!
Вже третій раз запитуєш!!
Клімакс??
))
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11.01.2021 14:40 Ответить
Знадобилось півтора року заглядання у сраку у вічі путіну, щоб зрозуміти очевидне. Як казав класик: Дебіли ***...
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11.01.2021 13:14 Ответить
Ну и? Арестович уже "золотой мост" строит,чтобы кацапня поехала с Донбасса с песнями,плясками и "сохраненным литсом"
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11.01.2021 13:15 Ответить
"Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", - отметил министр. - цитата

а рискнете отступать до границы с Европой ?
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11.01.2021 13:15 Ответить
Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны - Цензор.НЕТ 7885А де ж Зелін план Б?
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11.01.2021 13:15 Ответить
Как исчерпаны? Еще отступать и отступать есть куда до Киева и Львова. Ах. пардон, ето же у нас теперь по модному называется разведение войск. Как и гибридная война и гибридная торговля
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11.01.2021 13:16 Ответить
Росія не бажає закінчувати семирічну війну в Україні, написав О.Резніков в Atlantic Council.
А що ж тоді вона бажає? Судячи з реальних дій - Москва не бажає закінчувати окупацію української території: викачує трудові і матеріальні ресурси. Натомість оболванює молодь і робить з них "русскіх людєй".

Що є підтвердження простої істини: завойоване військовим шляхом мирним шляхом ніхто не віддасть.
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11.01.2021 13:17 Ответить
Кривоноса клоун уже уволил. Осталось уволить Данилова, Кулебу и Резникова и можно докладывать путину о готовности...
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11.01.2021 13:17 Ответить
Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине
[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
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11.01.2021 13:17 Ответить
Балаган Коломойского./ Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет. И : Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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11.01.2021 13:20 Ответить
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-76246
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11.01.2021 13:21 Ответить
Малахольный, а в чём ты тут увидел зраду ?

в словах " у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України " ?
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11.01.2021 13:52 Ответить
Договариваться по середине рашка оказывается не хочет.Наконец-то дошло до зебилов.
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11.01.2021 13:26 Ответить
Ну что дурачки, погуляли с ****** в игру *Верю не верю* или *купи кирпич*?
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11.01.2021 13:32 Ответить
А ШО ЛЮСЯ ДЕЛАЕТ АУУУ!!!
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11.01.2021 13:36 Ответить
вот и все... завтра представить новый план, обсудить с президентом и вынести на обсуждение народа Украины... а не вякать из-за угла на протяжении 6 лет ни о чем...
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11.01.2021 13:45 Ответить
Воювать нізя , а розводити до середини Дніпра можна ...
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11.01.2021 13:53 Ответить
Мінські домовленості вже нагадують нову релігію олігофренів з догмою, що можна лежачі на дивані, не виконавші жодної оборонної програми за 2020 рік, в кокошніку з балайками просто подивитись в оці обнуленому кремлівському ведмедю, щоб він обпудився і втік до себе в православний мракобісний рейх. Смішні хлопці.
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11.01.2021 14:31 Ответить
Шо, будем снова разводить и сразу выборы?
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11.01.2021 15:23 Ответить
Подальші дії, це тактичне наполягання вивести російські війська і зброю, провести демаркацію кордону в обмін на послаблення санкцій
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11.01.2021 18:15 Ответить
 
 