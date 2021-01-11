Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках Минских договоренностей "практически исчерпаны".
Об этом он написал в статье для Atlantic Council, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо "решающих прорывов" в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.
"Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны", – заявил Резников.
Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.
"Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – отметил министр.
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https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Макрель по новой использовать!!))
Клава, в Будку!
🤣
Вже третій раз запитуєш!!
Клімакс??
))
сракуу вічі путіну, щоб зрозуміти очевидне. Як казав класик: Дебіли ***...
а рискнете отступать до границы с Европой ?
А що ж тоді вона бажає? Судячи з реальних дій - Москва не бажає закінчувати окупацію української території: викачує трудові і матеріальні ресурси. Натомість оболванює молодь і робить з них "русскіх людєй".
Що є підтвердження простої істини: завойоване військовим шляхом мирним шляхом ніхто не віддасть.
[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-76246
в словах " у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України " ?