Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках Минских договоренностей "практически исчерпаны".

Об этом он написал в статье для Atlantic Council, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо "решающих прорывов" в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

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"Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны", – заявил Резников.

Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

"Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – отметил министр.