Резніков про Мінські домовленості: Можливості для подальших кроків практично вичерпані

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що можливості для імплементації подальших безпечних кроків у рамках Мінських домовленостей "практично вичерпані".

Про це він написав у статті для Atlantic Council, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, незважаючи на певний прогрес, Україна не добивалася будь-яких "вирішальних проривів" у мирному процесі щодо Донбасу з 2015 року.

"Просування до миру залежить від готовності Росії, або, точніше, від її небажання покласти край конфлікту. Можливості для подальших безпечних кроків у рамках чинних домовленостей практично вичерпані", - заявив Резніков.

Також він додав, що Україна не піде на кроки, які можуть ще сильніше дестабілізувати нинішню ситуацію.

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"Ми не ризикнемо розв'язати повномасштабну війну в Східній Європі", - зазначив міністр.