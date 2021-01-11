Резніков про Мінські домовленості: Можливості для подальших кроків практично вичерпані
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що можливості для імплементації подальших безпечних кроків у рамках Мінських домовленостей "практично вичерпані".
Про це він написав у статті для Atlantic Council, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, незважаючи на певний прогрес, Україна не добивалася будь-яких "вирішальних проривів" у мирному процесі щодо Донбасу з 2015 року.
"Просування до миру залежить від готовності Росії, або, точніше, від її небажання покласти край конфлікту. Можливості для подальших безпечних кроків у рамках чинних домовленостей практично вичерпані", - заявив Резніков.
Також він додав, що Україна не піде на кроки, які можуть ще сильніше дестабілізувати нинішню ситуацію.
"Ми не ризикнемо розв'язати повномасштабну війну в Східній Європі", - зазначив міністр.
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https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Макрель по новой использовать!!))
Клава, в Будку!
🤣
Вже третій раз запитуєш!!
Клімакс??
))
сракуу вічі путіну, щоб зрозуміти очевидне. Як казав класик: Дебіли ***...
а рискнете отступать до границы с Европой ?
А що ж тоді вона бажає? Судячи з реальних дій - Москва не бажає закінчувати окупацію української території: викачує трудові і матеріальні ресурси. Натомість оболванює молодь і робить з них "русскіх людєй".
Що є підтвердження простої істини: завойоване військовим шляхом мирним шляхом ніхто не віддасть.
[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-76246
в словах " у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України " ?