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ЕСПЧ вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела" 14 января

ЕСПЧ вынесет решение о приемлемости рассмотрения

Европейский суд по правам человека 14 января проведет слушания и обнародует решение о приемлемости иска Украины против России из-за оккупации Крыма.

Как информирует Укринформ, об этом сообщили в ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма.

Содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции.

В настоящее время дело "Украина против России" находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений, уточнил министр юстиции.

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Автор: 

Крым (26427) оккупация (10202) россия (96267) Европейский суд по правам человека (812)


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и семи лет не прошло
Это они поторопились явно
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11.01.2021 13:51 Ответить
ЄСПЛ ухвалить рішення про прийнятність розгляду "кримської справи" 14 січня - Цензор.НЕТ 1634
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11.01.2021 14:30 Ответить
 
 