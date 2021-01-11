ЄСПЛ ухвалить рішення про прийнятність розгляду "кримської справи" 14 січня

Європейський суд з прав людини 14 січня проведе слухання і оприлюднить рішення про прийнятність позову України проти Росії через окупацію Криму.

Як інформує Укрінформ, про це повідомили в ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території Криму.

Зміст міждержавної заяви "Україна проти Росії" охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня - вересні 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції.

Нині справа "Україна проти Росії" перебуває на стадії розгляду питання про прийнятність. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень, уточнив міністр юстиції.

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