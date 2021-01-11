В винницком детсаду взорвалось неизвестное устройство, пострадали трое детей

В Виннице на территории детского сада взорвалось неизвестное устройство. В результате пострадали три ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций областной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что инцидент произошел на территории сада около полудня во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.

Отмечается, что от взрыва у трех детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители определяют, по какой статье УК будет открыто уголовное производство.

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