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В винницком детсаду взорвалось неизвестное устройство, пострадали трое детей

В винницком детсаду взорвалось неизвестное устройство, пострадали трое детей

В Виннице на территории детского сада взорвалось неизвестное устройство. В результате пострадали три ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций областной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что инцидент произошел на территории сада около полудня во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.

Отмечается, что от взрыва у трех детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители определяют, по какой статье УК будет открыто уголовное производство.

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Автор: 

взрыв (6815) Винница (729) детсад (430)


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Топ комментарии
+8
Это каким надо быть уродом, чтоб взрывать детей... совсем кацапы с катушек слетели...
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11.01.2021 14:14 Ответить
+5
ужас... начался повсеместный террор
а это зеленое чмо раскатывает на лыжах
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11.01.2021 14:20 Ответить
+3
Рішення тут одне. Обов"язково знайти урода і знищити. Тоді у інших таких планів не буде виникати у пусті голові.
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11.01.2021 14:21 Ответить
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пітарди не здетоновані? чи якесь хворе таки зробило якусь гадость на дитячому майданчику садочка?
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11.01.2021 14:13 Ответить
от петарды "загорелась одежда"?
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11.01.2021 14:15 Ответить
дуже легко! Друг мій плащ шкіряний спалив пітардою за секунди!
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11.01.2021 15:29 Ответить
У меня такого опыта не было, то мне сложно представить. Одно дело салют или там фонтан, где открытый огонь. Но петарда... бумкнуло и всё. Чему там гореть?
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11.01.2021 15:33 Ответить
Это каким надо быть уродом, чтоб взрывать детей... совсем кацапы с катушек слетели...
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11.01.2021 14:14 Ответить
ужас... начался повсеместный террор
а это зеленое чмо раскатывает на лыжах
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11.01.2021 14:20 Ответить
Привыкайте жить без зелёного . Это ваша страна , ваша жизнь , ваши дети .
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11.01.2021 14:23 Ответить
Нех деток в садики водить, решили в минздраве.
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11.01.2021 14:21 Ответить
Рішення тут одне. Обов"язково знайти урода і знищити. Тоді у інших таких планів не буде виникати у пусті голові.
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11.01.2021 14:21 Ответить
Фрейд везде наблюдал фаллический символизм. И ведь прав был - смотрите, какая Куйня вокруг.
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11.01.2021 14:22 Ответить
Подброшу дровишек. А вы не рассматриваете возможность того, что петарду принёс сам ребёнок, собрал кучку единомышленников и решил провести опыт, пока воспиталка в тилипоне кур кормила?
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11.01.2021 15:35 Ответить
 
 