У вінницькому дитсадку вибухнув невідомий пристрій, постраждали троє дітей
У Вінниці на території дитячого садочка вибухнув невідомий пристрій. Унаслідок події постраждали троє дітей.
Про це повідомили у відділі комунікацій обласної поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти", - сказали у відомстві.
Там зазначили, що інцидент стався на території садочка приблизно опівдні, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, орієнтовно - саморобний вибуховий пакет.
Зазначається, що від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група і криміналісти. Визначається, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.
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