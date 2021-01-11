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Новини
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У вінницькому дитсадку вибухнув невідомий пристрій, постраждали троє дітей

У вінницькому дитсадку вибухнув невідомий пристрій, постраждали троє дітей

У Вінниці на території дитячого садочка вибухнув невідомий пристрій. Унаслідок події постраждали троє дітей.

Про це повідомили у відділі комунікацій обласної поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти", - сказали у відомстві.

Там зазначили, що інцидент стався на території садочка приблизно опівдні, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, орієнтовно - саморобний вибуховий пакет.

Зазначається, що від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група і криміналісти. Визначається, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.

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Автор: 

вибух (4527) Вінниця (627) дитячий садок (365)


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Топ коментарі
+8
Это каким надо быть уродом, чтоб взрывать детей... совсем кацапы с катушек слетели...
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11.01.2021 14:14 Відповісти
+5
ужас... начался повсеместный террор
а это зеленое чмо раскатывает на лыжах
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11.01.2021 14:20 Відповісти
+3
Рішення тут одне. Обов"язково знайти урода і знищити. Тоді у інших таких планів не буде виникати у пусті голові.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
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пітарди не здетоновані? чи якесь хворе таки зробило якусь гадость на дитячому майданчику садочка?
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11.01.2021 14:13 Відповісти
от петарды "загорелась одежда"?
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11.01.2021 14:15 Відповісти
дуже легко! Друг мій плащ шкіряний спалив пітардою за секунди!
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11.01.2021 15:29 Відповісти
У меня такого опыта не было, то мне сложно представить. Одно дело салют или там фонтан, где открытый огонь. Но петарда... бумкнуло и всё. Чему там гореть?
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11.01.2021 15:33 Відповісти
Это каким надо быть уродом, чтоб взрывать детей... совсем кацапы с катушек слетели...
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11.01.2021 14:14 Відповісти
ужас... начался повсеместный террор
а это зеленое чмо раскатывает на лыжах
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11.01.2021 14:20 Відповісти
Привыкайте жить без зелёного . Это ваша страна , ваша жизнь , ваши дети .
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11.01.2021 14:23 Відповісти
Нех деток в садики водить, решили в минздраве.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
Рішення тут одне. Обов"язково знайти урода і знищити. Тоді у інших таких планів не буде виникати у пусті голові.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
Фрейд везде наблюдал фаллический символизм. И ведь прав был - смотрите, какая Куйня вокруг.
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11.01.2021 14:22 Відповісти
Подброшу дровишек. А вы не рассматриваете возможность того, что петарду принёс сам ребёнок, собрал кучку единомышленников и решил провести опыт, пока воспиталка в тилипоне кур кормила?
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11.01.2021 15:35 Відповісти
 
 