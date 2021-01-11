Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ, говорится в заявлении политика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.

"Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", - заявил Байден.

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ", - приводит телеканал CNN слова из заявления Байдена.

"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", — добавил избранный президент.

7 января СМИ писали, что Бернс является одним из претендентов на должность госсекретаря, которую в итоге предложили Энтони Блинкену.

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8 января действующий госсекретарь Майкл Помпео встретился с Блинкеном для "содействия упорядоченной передаче дел" следующей администрации США, передает Reuters.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.