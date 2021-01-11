Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ, говорится в заявлении политика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.
"Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", - заявил Байден.
"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ", - приводит телеканал CNN слова из заявления Байдена.
"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", — добавил избранный президент.
7 января СМИ писали, что Бернс является одним из претендентов на должность госсекретаря, которую в итоге предложили Энтони Блинкену.
8 января действующий госсекретарь Майкл Помпео встретился с Блинкеном для "содействия упорядоченной передаче дел" следующей администрации США, передает Reuters.
Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.
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Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
на переговорах ВМС Украины и британских специалистов, этот проект даже не рассматривается..
Не повторяйте чепуху за журнаглистами!!!!!
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
всеми вытекающими.