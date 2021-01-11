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Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ, говорится в заявлении политика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.

"Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", - заявил Байден.

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ", - приводит телеканал CNN слова из заявления Байдена.

"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", — добавил избранный президент.

7 января СМИ писали, что Бернс является одним из претендентов на должность госсекретаря, которую в итоге предложили Энтони Блинкену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден выдвинул на пост генпрокурора США Гарланда

8 января действующий госсекретарь Майкл Помпео встретился с Блинкеном для "содействия упорядоченной передаче дел" следующей администрации США, передает Reuters.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.

Байден Джо (2795) США (27195) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+9
США не возникли из ниоткуда. У них миллионы людей жизни отдали за существование этой страны - война за независимость, гражданская война и тд. Единвтсенное, в чем им повезло - отсутствие фашистских германий, тех же рабсий и всяких китаев под боком.
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11.01.2021 14:19 Ответить
+7
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
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11.01.2021 14:21 Ответить
+6
Оказывается и в Америке, не только у нас, рабсиянцев и китаезов как блох на собаке. Может теперь американцы будут более осторожными с этой мировой сволочью.
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11.01.2021 14:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Америка!!!Хорошо ,что ты есть!!!!
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11.01.2021 14:16 Ответить
США не возникли из ниоткуда. У них миллионы людей жизни отдали за существование этой страны - война за независимость, гражданская война и тд. Единвтсенное, в чем им повезло - отсутствие фашистских германий, тех же рабсий и всяких китаев под боком.
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11.01.2021 14:19 Ответить
Оказывается и в Америке, не только у нас, рабсиянцев и китаезов как блох на собаке. Может теперь американцы будут более осторожными с этой мировой сволочью.
показать весь комментарий
11.01.2021 14:37 Ответить
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
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11.01.2021 14:21 Ответить
"катер «Barzan» это устаревший проект 70ых годов 20 века..
на переговорах ВМС Украины и британских специалистов, этот проект даже не рассматривается..
Не повторяйте чепуху за журнаглистами!!!!!
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11.01.2021 15:10 Ответить
7 президент
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11.01.2021 15:24 Ответить
Хорошая новость. Говорит о том, что Байден готовится потопить паРашу.
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11.01.2021 14:17 Ответить
А где старая глава ЦРУ?
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11.01.2021 14:17 Ответить
Чим підтвердив, що всі посли професійні розвідники. Бувають подвійні, як етнічна сербка
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11.01.2021 14:17 Ответить
Дядя в теме насчёт засрашки.
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11.01.2021 14:19 Ответить
Загадка века. Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 14:19 Ответить
Это значит,что главное направление работы спецслужб США -выбрано!
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11.01.2021 14:43 Ответить
Байден торопится и понятно почему - Пелоси дала Пенсу 24 часа на "увольнение" Трампа и начинает процедуру импичмента ! .. И здесь есть зерно побеждают обычно не сильные, а смелые и решительные, ведь если бы в Украине по горячим следам люстрировали рыгов, результат мог бы быть иным, но новая власть решила по-другому..
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11.01.2021 14:43 Ответить
Это он зря. Все кто хоть раз побывал в России, запросто мог быть завербован ФСБ со

всеми вытекающими.
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11.01.2021 14:44 Ответить
Цікаво, він достатньо гнучкий *?
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11.01.2021 14:59 Ответить
Я тоже подумал, что могли и этого завербовать.
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11.01.2021 15:00 Ответить
Д.Байден почему пугаеш чекистов )) КРАСИВЫЙ ХОД -2021 последный год для чекистов
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11.01.2021 15:07 Ответить
Этим назначением Байден сразу продемонстрировал главное направление работы ЦРУ....и не только.
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11.01.2021 19:29 Ответить
да, дипломаты и есть шпионы.
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11.01.2021 22:48 Ответить
 
 