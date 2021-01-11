Байден висунув на пост глави ЦРУ експосла в Росії Вільяма Бернса

Обраний президент США Джо Байден висунув колишнього посла країни в Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ, йдеться в заяві політика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

"Білл Бернс - зразковий дипломат з багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що гарантує безпеку наших людей і нашої країни", - заявив Байден.

"Американський народ міцно спатиме з ним як наступним директором ЦРУ", - наводить телеканал CNN слова із заяви Байдена.

"Він поділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною і що віддані своїй справі фахівці розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на подяку та повагу", - додав обраний президент.

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7 січня ЗМІ писали, що Бернс є одним із претендентів на посаду держсекретаря, яку в підсумку запропонували Ентоні Блінкену.

8 січня чинний держсекретар Майк Помпео зустрівся з Блінкеном для "сприяння впорядкованій передачі справ" наступній адміністрації США, передає Reuters.

Бернс працював послом США в Росії з 2005 по 2008 рік. У 2011-2014 роках обіймав посаду першого заступника держсекретаря США. Останніми роками є президентом Фонду Карнегі.