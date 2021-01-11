Байден висунув на пост глави ЦРУ експосла в Росії Вільяма Бернса
Обраний президент США Джо Байден висунув колишнього посла країни в Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ, йдеться в заяві політика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.
"Білл Бернс - зразковий дипломат з багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що гарантує безпеку наших людей і нашої країни", - заявив Байден.
"Американський народ міцно спатиме з ним як наступним директором ЦРУ", - наводить телеканал CNN слова із заяви Байдена.
"Він поділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною і що віддані своїй справі фахівці розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на подяку та повагу", - додав обраний президент.
7 січня ЗМІ писали, що Бернс є одним із претендентів на посаду держсекретаря, яку в підсумку запропонували Ентоні Блінкену.
8 січня чинний держсекретар Майк Помпео зустрівся з Блінкеном для "сприяння впорядкованій передачі справ" наступній адміністрації США, передає Reuters.
Бернс працював послом США в Росії з 2005 по 2008 рік. У 2011-2014 роках обіймав посаду першого заступника держсекретаря США. Останніми роками є президентом Фонду Карнегі.
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Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
на переговорах ВМС Украины и британских специалистов, этот проект даже не рассматривается..
Не повторяйте чепуху за журнаглистами!!!!!
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
всеми вытекающими.