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Новини
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Байден висунув на пост глави ЦРУ експосла в Росії Вільяма Бернса

Байден висунув на пост глави ЦРУ експосла в Росії Вільяма Бернса

Обраний президент США Джо Байден висунув колишнього посла країни в Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ, йдеться в заяві політика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК.

"Білл Бернс - зразковий дипломат з багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що гарантує безпеку наших людей і нашої країни", - заявив Байден.

"Американський народ міцно спатиме з ним як наступним директором ЦРУ", - наводить телеканал CNN слова із заяви Байдена.

"Він поділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною і що віддані своїй справі фахівці розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на подяку та повагу", - додав обраний президент.

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7 січня ЗМІ писали, що Бернс є одним із претендентів на посаду держсекретаря, яку в підсумку запропонували Ентоні Блінкену.

8 січня чинний держсекретар Майк Помпео зустрівся з Блінкеном для "сприяння впорядкованій передачі справ" наступній адміністрації США, передає Reuters.

Бернс працював послом США в Росії з 2005 по 2008 рік. У 2011-2014 роках обіймав посаду першого заступника держсекретаря США. Останніми роками є президентом Фонду Карнегі.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23465) ЦРУ (142) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+9
США не возникли из ниоткуда. У них миллионы людей жизни отдали за существование этой страны - война за независимость, гражданская война и тд. Единвтсенное, в чем им повезло - отсутствие фашистских германий, тех же рабсий и всяких китаев под боком.
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11.01.2021 14:19 Відповісти
+7
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
+6
Оказывается и в Америке, не только у нас, рабсиянцев и китаезов как блох на собаке. Может теперь американцы будут более осторожными с этой мировой сволочью.
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11.01.2021 14:37 Відповісти
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Америка!!!Хорошо ,что ты есть!!!!
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11.01.2021 14:16 Відповісти
США не возникли из ниоткуда. У них миллионы людей жизни отдали за существование этой страны - война за независимость, гражданская война и тд. Единвтсенное, в чем им повезло - отсутствие фашистских германий, тех же рабсий и всяких китаев под боком.
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Оказывается и в Америке, не только у нас, рабсиянцев и китаезов как блох на собаке. Может теперь американцы будут более осторожными с этой мировой сволочью.
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11.01.2021 14:37 Відповісти
И для этого есть причины. В украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря заканчивается строительство военно-морской базы НАТО. По предварительному Соглашению Украина получила от Великобритании £1 миллиард 250 миллионов (фунтов стерлингов) на постройку восьми военных катеров и модернизацию портовой инфраструктуры ВМБ (военно-морской базы) в Очакове. Кроме финансовой поддержки, Англия поставит для ВМСУ восемь британских быстроходных ударных катеров «Barzan»* и пришлет своих специалистов.
Американцы также доставят на Азов три единицы военных катеров типа «Island» в дополнение к двум, уже полученным в октябре прошлого года. Украина также закупила 16 патрульных катеров «Mark VI». Эти военные суда планируется дислоцировать в Бердянске, где уже находятся отечественные бронекатеры типа «Гюрза».
Кремль обеспокоен появлением американских баз вблизи российских берегов. Ведь расстояние от Бердянска до ближайшей точки российского побережья, станицы Должанской Краснодарского края, составляет всего 67 км, а до временно оккупированного украинского года Керчь - 150 км.
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
* Вооружение катера «Barzan»* включает две счетверенные пусковые установки, способные запускать ракеты класса «земля-земля» https://ru.wikipedia.org/wiki/Exocet MM40 Exocet https://ru.wikipedia.org/wiki/Barzan#cite_note-3 [a] . Корабль также вооружен ракетами класса «земля-воздух» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral с дальностью стрельбы 4 км. В передней части установлена морская пушка https://ru.wikipedia.org/wiki/76_mm/62_Super_Rapid Oto Melara 76 мм / 62 Super Rapid с дальностью стрельбы 16 км. Википедия.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
"катер «Barzan» это устаревший проект 70ых годов 20 века..
на переговорах ВМС Украины и британских специалистов, этот проект даже не рассматривается..
Не повторяйте чепуху за журнаглистами!!!!!
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11.01.2021 15:10 Відповісти
7 президент
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11.01.2021 15:24 Відповісти
Хорошая новость. Говорит о том, что Байден готовится потопить паРашу.
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11.01.2021 14:17 Відповісти
А где старая глава ЦРУ?
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Чим підтвердив, що всі посли професійні розвідники. Бувають подвійні, як етнічна сербка
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11.01.2021 14:17 Відповісти
Дядя в теме насчёт засрашки.
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Загадка века. Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 14:19 Відповісти
Это значит,что главное направление работы спецслужб США -выбрано!
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11.01.2021 14:43 Відповісти
Байден торопится и понятно почему - Пелоси дала Пенсу 24 часа на "увольнение" Трампа и начинает процедуру импичмента ! .. И здесь есть зерно побеждают обычно не сильные, а смелые и решительные, ведь если бы в Украине по горячим следам люстрировали рыгов, результат мог бы быть иным, но новая власть решила по-другому..
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11.01.2021 14:43 Відповісти
Это он зря. Все кто хоть раз побывал в России, запросто мог быть завербован ФСБ со

всеми вытекающими.
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11.01.2021 14:44 Відповісти
Цікаво, він достатньо гнучкий *?
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11.01.2021 14:59 Відповісти
Я тоже подумал, что могли и этого завербовать.
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Д.Байден почему пугаеш чекистов )) КРАСИВЫЙ ХОД -2021 последный год для чекистов
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11.01.2021 15:07 Відповісти
Этим назначением Байден сразу продемонстрировал главное направление работы ЦРУ....и не только.
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11.01.2021 19:29 Відповісти
да, дипломаты и есть шпионы.
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11.01.2021 22:48 Відповісти
 
 