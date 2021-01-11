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Новости
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В "Аскании-Нова" погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело

В

Полиция Херсонщины проводит расследование из-за вымирания краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

Об этом в Фейсбуке сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". Сейчас полицией открытое уголовное производство, проводится досудебное расследование", - говорится в заметке.

По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. По одной из версий следователей, журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое посеяли фермеры на полях для борьбы с грызунами.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают полиция, Госпродпотребслужба и экологическая инспекция.

Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц, и размер причиненного государству ущерба.

В Аскании-Нова погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело 01

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животные (936) Нацполиция (16573) смерть (9254) Херсонская область (4908)


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Топ комментарии
+14
Немає слів.
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11.01.2021 14:58 Ответить
+5
быдло уже и до птичек добралось
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11.01.2021 15:00 Ответить
+3
Как-то в Беларуси потравили вредителей на полях, после чего повымирали все пасеки... В Китае с воробьями боролись - тоже вылезло боком... Может пора начинать думать?
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11.01.2021 15:01 Ответить
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Немає слів.
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11.01.2021 14:58 Ответить
быдло уже и до птичек добралось
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11.01.2021 15:00 Ответить
Как-то в Беларуси потравили вредителей на полях, после чего повымирали все пасеки... В Китае с воробьями боролись - тоже вылезло боком... Может пора начинать думать?
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11.01.2021 15:01 Ответить
Дело это замечательно, наверное и воскресить сможете?
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11.01.2021 15:03 Ответить
Зелена орнітологія в дії. Що там дослідження, де висновки експетів, НАН України, поліцаїв, прокурорів, слідчих? Чи ба не ковидна миша вже і їх покусала? А може районних актив на пригодовування журавлів зібрався з інерційною Бенненлі 12 калібру?
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11.01.2021 15:33 Ответить
Жаль журавушек! Их курлыкание с детства рвет сердце, как-будто прощаются... Эти уже никогда не взмоют в небо...
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11.01.2021 15:55 Ответить
Щось на звичайних фермерів не схоже, жоден фермер не буде сипати зерно зверху по землі, воно ж банально не проросте. Тут або не фермер, а "фермер", бо ідіоти бувають частенько, або хтось інший.
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11.01.2021 16:11 Ответить
банально порвался бумажный мешок и рассыпался по дороге...
Видеел такое лично на складе...мешок лопнул с отравленным зерном, часть собрали, часть оставили...налетели голуби и воробьи сожрали все что осталось...
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11.01.2021 16:38 Ответить
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". Так и представляю себе сидят себе сотрудники полиции и непрерывно мониторят факты вымирания журавлей... И еще, то зерно, которым отравились птицы, предназначается для людей!
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11.01.2021 20:37 Ответить
КРУПНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ,БОРЮТСЯ С ГРЫЗУНАМИ НА ПОЛЯХ, МЕТОДОМ РАЗБРАСЫВАНИЯ ПРОТРАВЛЕННОГО ЗЕРНА, ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИКИ ПРЯМО НА ПОСЕВЫ, А НЕ ТОЧЕЧНО В МЫШИНУЮ НОРУ. А ИЗ ЗА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛИ А ЭТО ТЫСЯЧИ ГЕКТАР ОБРАБОТАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА ДОРОГО И МЕДЛЕННО.ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ПТИЦ.И НАЙТИ КТО ЭТО СДЕЛАЛ КАК ДВА ПАЛЬЦА..ВСЕ ВОКРУГ ЗНАЮТ КТО И КАКИМИ МЕТОДАМИ БОРЕТСЯ С МЫШАМИ.
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11.01.2021 20:53 Ответить
Де горобці?
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12.01.2021 01:42 Ответить
 
 