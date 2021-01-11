В "Аскании-Нова" погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело
Полиция Херсонщины проводит расследование из-за вымирания краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".
Об этом в Фейсбуке сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". Сейчас полицией открытое уголовное производство, проводится досудебное расследование", - говорится в заметке.
По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.
Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. По одной из версий следователей, журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое посеяли фермеры на полях для борьбы с грызунами.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают полиция, Госпродпотребслужба и экологическая инспекция.
Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц, и размер причиненного государству ущерба.
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Видеел такое лично на складе...мешок лопнул с отравленным зерном, часть собрали, часть оставили...налетели голуби и воробьи сожрали все что осталось...