В "Аскании-Нова" погибли более 180 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело

Полиция Херсонщины проводит расследование из-за вымирания краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

Об этом в Фейсбуке сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". Сейчас полицией открытое уголовное производство, проводится досудебное расследование", - говорится в заметке.

По словам директора заповедника, в течение недели вымерло около 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. По одной из версий следователей, журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое посеяли фермеры на полях для борьбы с грызунами.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают полиция, Госпродпотребслужба и экологическая инспекция.

Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц, и размер причиненного государству ущерба.