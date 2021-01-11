В "Асканії-Нова" загинули понад 180 червонокнижних журавлів: поліція відкрила справу
Поліція Херсонщини проводить розслідування через вимирання червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова".
Про це у Фейсбуці повідомляє обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
"У ході моніторингу соціальних мереж співробітниками поліції був виявлений факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова". Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування", - йдеться у дописі.
За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло майже 185 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України.
Нині лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. За однією з версій слідчих, журавлі могли харчуватись обробленим хімікатами зерном, яке посіяли фермери на полях для боротьби з гризунами.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 "Забруднення або псування земель" Кримінального кодексу України.
На місці події працюють поліція, Держпродспоживслужба та екологічна інспекція.
Встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів, та розмір завданих державі збитків.
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Видеел такое лично на складе...мешок лопнул с отравленным зерном, часть собрали, часть оставили...налетели голуби и воробьи сожрали все что осталось...