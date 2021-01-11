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Новини
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В "Асканії-Нова" загинули понад 180 червонокнижних журавлів: поліція відкрила справу

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Поліція Херсонщини проводить розслідування через вимирання червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова".

Про це у Фейсбуці повідомляє обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"У ході моніторингу соціальних мереж співробітниками поліції був виявлений факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова". Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування", - йдеться у дописі.

За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло майже 185 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України.

Нині лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. За однією з версій слідчих, журавлі могли харчуватись обробленим хімікатами зерном, яке посіяли фермери на полях для боротьби з гризунами.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 "Забруднення або псування земель" Кримінального кодексу України.

На місці події працюють поліція, Держпродспоживслужба та екологічна інспекція.

Встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів, та розмір завданих державі збитків.

В Асканії-Нова загинули понад 180 червонокнижних журавлів: поліція відкрила справу 01

Автор: 

тварини (469) Нацполіція (15287) смерть (6782) Херсонська область (5898)


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Топ коментарі
+14
Немає слів.
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11.01.2021 14:58 Відповісти
+5
быдло уже и до птичек добралось
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11.01.2021 15:00 Відповісти
+3
Как-то в Беларуси потравили вредителей на полях, после чего повымирали все пасеки... В Китае с воробьями боролись - тоже вылезло боком... Может пора начинать думать?
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11.01.2021 15:01 Відповісти
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Немає слів.
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11.01.2021 14:58 Відповісти
быдло уже и до птичек добралось
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Как-то в Беларуси потравили вредителей на полях, после чего повымирали все пасеки... В Китае с воробьями боролись - тоже вылезло боком... Может пора начинать думать?
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11.01.2021 15:01 Відповісти
Дело это замечательно, наверное и воскресить сможете?
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11.01.2021 15:03 Відповісти
Зелена орнітологія в дії. Що там дослідження, де висновки експетів, НАН України, поліцаїв, прокурорів, слідчих? Чи ба не ковидна миша вже і їх покусала? А може районних актив на пригодовування журавлів зібрався з інерційною Бенненлі 12 калібру?
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11.01.2021 15:33 Відповісти
Жаль журавушек! Их курлыкание с детства рвет сердце, как-будто прощаются... Эти уже никогда не взмоют в небо...
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11.01.2021 15:55 Відповісти
Щось на звичайних фермерів не схоже, жоден фермер не буде сипати зерно зверху по землі, воно ж банально не проросте. Тут або не фермер, а "фермер", бо ідіоти бувають частенько, або хтось інший.
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11.01.2021 16:11 Відповісти
банально порвался бумажный мешок и рассыпался по дороге...
Видеел такое лично на складе...мешок лопнул с отравленным зерном, часть собрали, часть оставили...налетели голуби и воробьи сожрали все что осталось...
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11.01.2021 16:38 Відповісти
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". Так и представляю себе сидят себе сотрудники полиции и непрерывно мониторят факты вымирания журавлей... И еще, то зерно, которым отравились птицы, предназначается для людей!
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11.01.2021 20:37 Відповісти
КРУПНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ,БОРЮТСЯ С ГРЫЗУНАМИ НА ПОЛЯХ, МЕТОДОМ РАЗБРАСЫВАНИЯ ПРОТРАВЛЕННОГО ЗЕРНА, ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИКИ ПРЯМО НА ПОСЕВЫ, А НЕ ТОЧЕЧНО В МЫШИНУЮ НОРУ. А ИЗ ЗА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛИ А ЭТО ТЫСЯЧИ ГЕКТАР ОБРАБОТАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА ДОРОГО И МЕДЛЕННО.ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ПТИЦ.И НАЙТИ КТО ЭТО СДЕЛАЛ КАК ДВА ПАЛЬЦА..ВСЕ ВОКРУГ ЗНАЮТ КТО И КАКИМИ МЕТОДАМИ БОРЕТСЯ С МЫШАМИ.
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11.01.2021 20:53 Відповісти
Де горобці?
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12.01.2021 01:42 Відповісти
 
 