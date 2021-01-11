"Слуга народа" готовит антикризисные меры в связи с ростом тарифов, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщил в фейсбуке глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", - написал он.

Арахамия сказал, что на завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - подытожил нардеп.

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