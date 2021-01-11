"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" готує план антикризових заходів для виходу з ситуації в зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги.
Про це повідомив у фейсбуці глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Від імені фракції "Слуга народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьованмй і оприлюднений в найближчі дні", - написав він.
Арахамія сказав, що на завтра запланована нарада з прем'єром, в.о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.
"Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх приймати в будь-який час. Зараз повинні розібратися з тим, що сталося, наскільки обґрунтовано підвищення і як в цій ситуації захистити людей", - підсумував нардеп.
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Сейчас снизят на пару копеек и будут всем рассказывать, как они о людях беспокоятся!
Все продуманно.
Выше знамя Юли Тимощенко - газ украинцам должен быть бесплатным - это добро народное!
суммируй ндс, ндфл, прибыль это не олигархи.
"Среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2852373-krupnye-platelsiki-nalogov-v-proslom-godu-perecislili-v-budzet-na-12-bolse.html
Вот оно чо, тарифы не олени при власти подняли, а они сами взяли и вырасли.
Хотя, ЗЕнарид схавает - царь хороший, а бояре кафно.
Есть один правильный ход из всей той головоломки.
Разогнать все это кодло и немедленно , пока потерпевший на лыжне стоит )
лицемер сам не знает, когда он говорит правду.
Питер Флорик.
Сериал "Хорошая жена".
Ви вже задовбали всіх!!!
Я только вижу, что сейчас прикрасно у олигархов и "Зе и К".
Вы заметили, что почти по все каналом на ТВ, про провалы работы "Зе и К" мочат, это потому что ТВ каналы принадлежат олигархам.
Плавали - знаем.
А з Козирем він узгодив бо тоді буде два 3.14
Тогда народу все это казалось альтернативой, новациями и свежей струей. Сейчас ровно те же ходы начинают вызывать уже не обожание, а ненависть. Ненависть и стыд, который пришел вместе с пониманием того, что струя, конечно, свежая, но это совсем не божья роса и бьет эта струя - прямо в лицо и ежедневно. Писающий на свой народ мальчик - возможно, такой памятник стоит поставить Зеленскому по результатам его правления.
В зашкварах нет ничего нового, и мальчик тот же. Нам по-прежнему показывают своего парня, который о народе думает. Победителя. Но температура за бортом поменялась, и понятно, что не думает: ни о народе, ни вообще, и не победитель. И теперь информация о том, что нанимал детей за 500 гривен для ночных съемок в своем новогоднем ролике уже вызывает не умиление, а ярость и резонанс, и результате Мише Подоляку приходится оправдываться, что, мол, в результате съемок президентского видосика ни один ребенок не пострадал. Хотя еще полтора года назад никто бы и внимания не обратил на такую информацию, а ее публикацию бы сочли фейком порохоботов.
Поездка в Буковель … сейчас кажется дикостью на фоне локдауна; … получилась сегрегация: президенту - Буковель, холопам - локдаун.
И Степанов жарку подкинул, носками впрок надо было запасаться, смерды! Ну просто французская классика в украинской трактовке: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Марию-Антуанетту, которой приписывается афоризм, гильотинировали, но министр Степанов, видимо, верит в гуманизм украинского народа. Вместо того, чтобы прямо признать, что локдаун, который они придумали - дерзкий вызов здравому смыслу. Как и 90% всего, что они делают. Когда горнолыжным курортам, гостиницам, зоомагазинам, общественному транспорту можно работать, а вот носки с трусами - это извините: повышенная опасность.
И вроде бы и делают ребята все правильно. И даже новые формы освоили. С некоторых пор Офис президента в телеграме и реже в Фейсбуке выпускает таблички с цитатами двух выдающихся умов современности - Зеленского и Ермака. Это уже даже не маоизм, хотя похоже на «Красную книжечку» Великого Кормчего. Это скрижали с заповедями от фарисея с Банковой, которые спускает, как с горы Синай, в офисный телеграм-каналов сммщик Миши Подоляка.
Вот, например, из последнего телеграмного. «Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован». Владимир Зеленский. Так сказать, живая репетиция диалога с Байденом, который, если доживет, будет бить аккуратно, но сильно. Технологично? Технологично. Папередников пнули, а нас тут не стояло. Но зрители уже не верят.
Хотя реформа, начатая прошлой властью, пусть не идеально, но состоялась. Первый этап. А второй вы же и завалили. И все реформы при вас были продолжением реформ папередников - от медицинской до антикоррупционной и децентрализации. Сами вы ничего так и не запустили. И жаловаться на медреформу людям, которые оказались неспособны закупить вакцину, когда ее смогли закупить даже Ливан и Панама - ей богу, грех. Придерживались тактики, озвученной Зеленским в интервью Гардиан «как-то пропетляем». Не пропетляли. И теперь приходится закупать небольшую партию дорого у китайцев. И быть сладкой мишенью для Кремля, продвигающего свой не фармацевтический, а политический проект «Спутник V» и Медведчука с его СМИ.
Возвращаясь к нашим баранам: вот начинающиеся тарифные протесты с перекрытиями дорог говорят о том, что гармошка уже никогда не заиграет, как прежде. И очень вероятно, что приглашённые гости скоро ее вообще, извините, порвут. И лихорадочные попытки устроить пришествие Зеленского на белом коне, который отменит повышение тарифов в пику проклятым буржуинам из МВФ - уже не зайдет. Пепел Марии Антуанетты уже стучится в доброе сердце Владимира Ссаныча. И никакие бабели звук этот приглушить не смогут.
Автор: «Страсти» на Facebook (скорочено)
А, что ненасытные господа "слуги" у вас правая рука не знает, что делает левая??