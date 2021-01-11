"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" готує план антикризових заходів для виходу з ситуації в зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомив у фейсбуці глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені фракції "Слуга народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьованмй і оприлюднений в найближчі дні", - написав він.

Арахамія сказав, що на завтра запланована нарада з прем'єром, в.о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.

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"Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх приймати в будь-який час. Зараз повинні розібратися з тим, що сталося, наскільки обґрунтовано підвищення і як в цій ситуації захистити людей", - підсумував нардеп.