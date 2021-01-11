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"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" готує план антикризових заходів для виходу з ситуації в зв'язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомив у фейсбуці глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені фракції "Слуга народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьованмй і оприлюднений в найближчі дні", - написав він.

Арахамія сказав, що на завтра запланована нарада з прем'єром, в.о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.

Також дивіться: "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх приймати в будь-який час. Зараз повинні розібратися з тим, що сталося, наскільки обґрунтовано підвищення і як в цій ситуації захистити людей", - підсумував нардеп.

Слуга народу готує антикризові заходи у звязку зі зростанням тарифів, - Арахамія 01

Автор: 

Арахамія Давид (1106) Підвищення тарифів (309) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+41
"Слуга народа" готовит антикризисные меры в связи с ростом тарифов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 434
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11.01.2021 14:59 Відповісти
+37
Шо юзик ще крузера купить?
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11.01.2021 14:57 Відповісти
+22
Начувайтесь українці,зелена пліснява готує антікризові заходи !! Буде непоганий додаток до тарифів !!!)))
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11.01.2021 15:02 Відповісти
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Це було зроблено нарошно підняли шоб Зенелох прийшов на допомогу з-баранам і піарнувся, бачите як він за тупий нарід бореться
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11.01.2021 15:45 Відповісти
Кайдаші
"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8072
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11.01.2021 15:47 Відповісти
"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4887
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11.01.2021 17:16 Відповісти
Пляшки збирати чи ще рано?
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11.01.2021 15:48 Відповісти
Собаку продай
#sell_da_doggie
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11.01.2021 17:40 Відповісти
они че там на всю голову больные. Сначала подняли тарифы, теперь составляют план по понижению. Вот это работа, пля
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Почему больные?
Сейчас снизят на пару копеек и будут всем рассказывать, как они о людях беспокоятся!
Все продуманно.
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11.01.2021 16:20 Відповісти
Навесят на средненький класс и прочих айтишников.
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11.01.2021 15:52 Відповісти
Розробляють заходи самі проти себе.
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11.01.2021 15:53 Відповісти
Сами кризис намутили-сами антикризисные меры придумывают. Тьфу,дебилы.
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11.01.2021 15:55 Відповісти
Слышь, дебил , а раньше нельзя было просчитать последствия от повышения тарифов? До того? В угоду олигархам подмахнули указы не глядя, а теперь трясетесь от страха перед народом. Будьте спокойны, возмездие неотвратимо!
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11.01.2021 15:55 Відповісти
Так он же дебил ! Как он мог просчитать ? Это же не мудрый нарид избрал подонков себе подобных.
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11.01.2021 16:03 Відповісти
Главная(и единственная) антикризисная мера,если зеленые уйдут из власти
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11.01.2021 15:56 Відповісти
Добровольно они не уйдут.Нужно думать,как заставить.
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11.01.2021 16:00 Відповісти
Хотелось бы зескот послушать про хуже не будет.
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11.01.2021 16:00 Відповісти
Правильно!
Выше знамя Юли Тимощенко - газ украинцам должен быть бесплатным - это добро народное!
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11.01.2021 16:14 Відповісти
из 40 млрд$ всех доходов госбюджета 2020 олигархи владеющие 90% ВСЕЙ собственности Украины, дают 7$, а малый и средний бизнес- 19$. тут ключ успеха.
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11.01.2021 16:26 Відповісти
А можно ссылочку на источник информации?
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11.01.2021 16:30 Відповісти
если соображения хватает можно тут https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/
суммируй ндс, ндфл, прибыль это не олигархи.
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11.01.2021 16:47 Відповісти
А ты почитай тут:
"Среди всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2852373-krupnye-platelsiki-nalogov-v-proslom-godu-perecislili-v-budzet-na-12-bolse.html
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11.01.2021 17:16 Відповісти
увидел противоречие?)))) ты подумал, что крупный плательщик это олигарх? ))) прежде чем поддавать сомнению прочти азы, кто такой крупный плательщик. у меня все "крупные", а работает чуть больше 80 чел. запомни, в госбюджет олигархи платят только рентные платежи, а прибыль и ндс=ноль. поэтому и был вой, когда Сеня поднял ренту. олигарх по определению считает, что налоги платят трусы.
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11.01.2021 17:57 Відповісти
Так подари своему крупняку премии по 100 грн!

"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5799
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11.01.2021 18:12 Відповісти
и где олигархи?))) тут не школа первый класс. кто крупный, что такое госбюджет, что такое "зведений" бюджет? короче, иди в сраку, не тупи, жалко выглядишь.
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11.01.2021 18:35 Відповісти
Если бы не был хамоватым мудаком - я бы пожалуй признал, что меня действительно перемкнуло и вместо олигархов я писал про крупных плательщиков.
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12.01.2021 12:09 Відповісти
во во, я о том же! мне твои признания до задницы, всякое тупое типа тебя, сначала кукарекает, а потом пытается думать, но нечем. в назидание, реши простую задачку-кто больше платит в госбюджет, фирмочка 3 человека, которая в месяц импортирует гандонов на 100$тыс, или олигарх металлургии, магнат, работает 500 человек, который производит на экспорт продукции на 1$млн.
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12.01.2021 14:10 Відповісти
Я же сказал - ЕСЛИ БЫ ты не был хамовитым мудаком.
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12.01.2021 16:03 Відповісти
а ты решила, что это тот случай, когда я должен метать бисер?
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12.01.2021 19:51 Відповісти
Бисер своего хамства?
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13.01.2021 10:49 Відповісти
Увесь бюджет дерибанять "великі платники податків". Тепер давайте порахуємо скільки вони мають сплатити.
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11.01.2021 18:16 Відповісти
Короче....Ждем очередное повышение.
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11.01.2021 16:15 Відповісти
сухумская макака...
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11.01.2021 16:20 Відповісти
Фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Вот оно чо, тарифы не олени при власти подняли, а они сами взяли и вырасли.
Хотя, ЗЕнарид схавает - царь хороший, а бояре кафно.
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11.01.2021 16:27 Відповісти
Арахамия точно какой то бракованный.
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11.01.2021 16:34 Відповісти
Арахамия ("Это фамилия, или ругань" (с) один судья) рассказал что партия Зеленского готовится реагировать на повышение тарифов по решению Кабмина, который она избрала по предложению Зеленского.

Есть один правильный ход из всей той головоломки.
Разогнать все это кодло и немедленно , пока потерпевший на лыжне стоит )
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11.01.2021 16:35 Відповісти
Арахамия это диагноз.
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11.01.2021 19:27 Відповісти
Ну це якийсь піпець, вони самі з собою воюють голова образилась на хвіст і хоче його відкусити.Спочатку вони піднімають тарифи на 100% процентів, потім створюють штаб де довго і нудно переливають з пустого в порожнє в результаті відкат в 10% і опа получайте нову перемогу
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11.01.2021 16:42 Відповісти
Вот так неожиданно для СН тарифы выросли сами собой. А Зеленскому и СН ни одна падла даже не сказала.
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11.01.2021 16:44 Відповісти
Народ - вы че стрелки переводите -одни на по ,другие на зе - зри в корень ,музыку заказывают ах,кол,фи,пи, и другие ,помельче......
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11.01.2021 16:48 Відповісти
какая "неожиданность" рост тарифов?!!! а КТО этот самый "рост" устроил??? и с кем этиребятки собираются "бороться"??????
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11.01.2021 16:53 Відповісти
Бєня, рудая кукарача та Ко. Мо допомогти їм?
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11.01.2021 18:05 Відповісти
Вот это чмо ,не смешите ,🙄🤣🤣🤣
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11.01.2021 16:57 Відповісти
Думаю королівський номер у Дубаях для неспроможних оплатити комуналку, буде в самий раз як варіант антикризового заходу.
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11.01.2021 17:06 Відповісти
""Слуга народа" готовит антикризисные меры в связи с ростом тарифов, - Арахамия" - сначала создают кризис, а после с ним борются. готовят антикризисные меры. К лету антикризисные меры будут готовы.
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11.01.2021 17:08 Відповісти
циничный цирк однако...
лицемер сам не знает, когда он говорит правду.
Питер Флорик.
Сериал "Хорошая жена".
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11.01.2021 17:10 Відповісти
і як вам витязь в козлиній шкурі. Для пересічних українців в нього в запасі є палатки виготовлені в часи, коли греки на його історичній батьківщині вкрали золоте руно (Ясон). А зараз разом з Великим Моураві (Ніколозовичем) фарбують козлині шкури і продають їх як тигрові. Піпл схаває, зараз хочуть бути переговірниками ( за мзду ясна річ) між піплом і богатирями тіньового ринку газу та електроенергії. З нового року Ангела Меркель вже втричі менше платить за світло ніж пересічна баба Галя із Зачепилівки, так тримати пане През.
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11.01.2021 17:10 Відповісти
ментам "зарплати" додадуть ?
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11.01.2021 17:16 Відповісти
Выход очень простой. Как было раньше. Пенсионеры платят не более 10% от дохода , а работающие не более 15% от дохода. И все. Но это в нынешние времена из области фантазий понятно.
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11.01.2021 17:20 Відповісти
Арахамія, ідіть ви нахер з країни!
Ви вже задовбали всіх!!!
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11.01.2021 17:40 Відповісти
"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9972
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11.01.2021 17:46 Відповісти
На роже написано ,,,, срать я хотел на всех,,, мне б нахапать ,,,, да и срок отбыть оставшийся ,,,мразота
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11.01.2021 17:49 Відповісти
"Слуга народу" готує антикризові заходи у зв'язку зі зростанням тарифів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1849
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11.01.2021 17:55 Відповісти
До чого в цій темі Буш? В бан!
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11.01.2021 18:22 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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11.01.2021 17:59 Відповісти
Щось я мабуть вже старий став. Скажіть, де тут потрібно сміятися?
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11.01.2021 18:02 Відповісти
Смеяцца надо начинать над ниридом, который "лишбэнепорошенко" отголосовался. А теперь смотрит этот усредненный умник на своих избранных маланцев-"специалистов" и воображает, как у него в кишечнике закончилась "эпоха бидности". Вот виртеально смотрите на этого любителя бубочки взасос и смейтесь... Пока больше не о чем. Однако "далі буде" обязательно.
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11.01.2021 18:29 Відповісти
Що ліквідуєш усіх барижних постачальників і вернеш все під контроль Держави.. ?
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11.01.2021 18:03 Відповісти
Самая обычная двухходовочка. Плохой дядя Шмыгаль повышает цены в два раза, а потом спаситель Святой Владимир опускает их на 20%. И нарид ему аплодирует стоя.
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11.01.2021 18:07 Відповісти
Плачу за трубу вкопану державою за рахунок моїх/батьків податків. Тобто я купив трубу, закопав її, і тепер плачу за неї! Ви що там подуріли?
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11.01.2021 18:12 Відповісти
Возникает стойкое подозрение, что дедушкой зеленого лидера был Иван Сусанин.
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11.01.2021 18:18 Відповісти
нет слов а раньше они не видели что произойдет, не ну кто при власти - недалекие???
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11.01.2021 18:18 Відповісти
Команда була дана щоб собак покормить та ніяки кнопки не нажимать. А ці і тут напутали.
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11.01.2021 18:35 Відповісти
Чергове підтвердження того, що мізків нема. Ані у "хвороби", ані у Моніки, ані в ШмигДриг, ані у 73%...
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11.01.2021 18:44 Відповісти
Мурзилка написала в фейсбуке, а сам то Хде :"Давид Арахамия, глава фракции заверил нас, что его отпуск уже давно спланирован."Чуть-чуть, где-то четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся", - сообщил "Стране" Арахамия."
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11.01.2021 18:48 Відповісти
Ара ты кого разводишь,типа тарифы подняли,а вы с зелькой ничего не знали?мрази хитрожопые.
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11.01.2021 19:08 Відповісти
Коли вже цю гниду забанять і не тільки в соц.мережах, а по життю!
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11.01.2021 19:26 Відповісти
Це ж треба, спочатку "наробили" в штани, а тепер думають де ж знайти чисті. ДБЛ БЛД.
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11.01.2021 19:27 Відповісти
Скажите хоть одну сферу в стране, где при "Зе и К" стало хорошо?
Я только вижу, что сейчас прикрасно у олигархов и "Зе и К".
Вы заметили, что почти по все каналом на ТВ, про провалы работы "Зе и К" мочат, это потому что ТВ каналы принадлежат олигархам.
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11.01.2021 19:30 Відповісти
Выделят на антикризисные меры 5-15млрд. и тут же пустят "на хорошие дороги".
Плавали - знаем.
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11.01.2021 19:37 Відповісти
У Львівський області де самий дорогий тариф на газ у січні погодні умови майже не змінились що в листопаді, що в грудні.
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11.01.2021 20:06 Відповісти
Не самий дорогий, а найдорожчий.
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12.01.2021 04:20 Відповісти
Агрохимия, а в чем различие повышения тарифов от их роста. При повышении тарифов их подымает власть, а при росте они растут сами по себе? Почему ты боишься сказать, что это ЗЕвласть подняла величину тарифов, а так скромненько блеешь "они выросли", вроде это не ваша заслуга.
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11.01.2021 20:08 Відповісти
Всі без винятку особи з "Слуги Народу" повинні піти до тюрми в добровільному порядку, або на "вишки Бойка" - так нині називають шибениці.
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11.01.2021 20:11 Відповісти
хорошая штука интернет сидиш дома на пятой точке потрендил в коментариях и дальше сидиш
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11.01.2021 20:18 Відповісти
А лох ам ія хотів сказати, що бубочка узяв це питання на особистий контроль, а це означає що наступає біла пухнаста тваринка 3.14..ь.
А з Козирем він узгодив бо тоді буде два 3.14
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11.01.2021 20:22 Відповісти
этого арахамию нужно пороть розгами от восхода до заката.
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11.01.2021 21:21 Відповісти
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2487461118225491?__tn__=K-R Зеленский по традиции начинает год с адских зашкваров . При этом действуя по тем же самым лекалам, что и полтора, и два года назад, во время предвыборной кампании и первых своих шагов на посту главы государства. Только тогда эти лекала работали, потому что социальная температура позволяла и даже благоволила. Можно было сдавать анализы массажисту и актеру «Сватов» в клинике Пальчевского, обещать 4 тысячи долларов учителям и распускать Верховную Раду, не имея законных оснований, а Конституционный суд тогда послушно подмахивал.
Тогда народу все это казалось альтернативой, новациями и свежей струей. Сейчас ровно те же ходы начинают вызывать уже не обожание, а ненависть. Ненависть и стыд, который пришел вместе с пониманием того, что струя, конечно, свежая, но это совсем не божья роса и бьет эта струя - прямо в лицо и ежедневно. Писающий на свой народ мальчик - возможно, такой памятник стоит поставить Зеленскому по результатам его правления.
В зашкварах нет ничего нового, и мальчик тот же. Нам по-прежнему показывают своего парня, который о народе думает. Победителя. Но температура за бортом поменялась, и понятно, что не думает: ни о народе, ни вообще, и не победитель. И теперь информация о том, что нанимал детей за 500 гривен для ночных съемок в своем новогоднем ролике уже вызывает не умиление, а ярость и резонанс, и результате Мише Подоляку приходится оправдываться, что, мол, в результате съемок президентского видосика ни один ребенок не пострадал. Хотя еще полтора года назад никто бы и внимания не обратил на такую информацию, а ее публикацию бы сочли фейком порохоботов.
Поездка в Буковель … сейчас кажется дикостью на фоне локдауна; … получилась сегрегация: президенту - Буковель, холопам - локдаун.
И Степанов жарку подкинул, носками впрок надо было запасаться, смерды! Ну просто французская классика в украинской трактовке: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Марию-Антуанетту, которой приписывается афоризм, гильотинировали, но министр Степанов, видимо, верит в гуманизм украинского народа. Вместо того, чтобы прямо признать, что локдаун, который они придумали - дерзкий вызов здравому смыслу. Как и 90% всего, что они делают. Когда горнолыжным курортам, гостиницам, зоомагазинам, общественному транспорту можно работать, а вот носки с трусами - это извините: повышенная опасность.
И вроде бы и делают ребята все правильно. И даже новые формы освоили. С некоторых пор Офис президента в телеграме и реже в Фейсбуке выпускает таблички с цитатами двух выдающихся умов современности - Зеленского и Ермака. Это уже даже не маоизм, хотя похоже на «Красную книжечку» Великого Кормчего. Это скрижали с заповедями от фарисея с Банковой, которые спускает, как с горы Синай, в офисный телеграм-каналов сммщик Миши Подоляка.
Вот, например, из последнего телеграмного. «Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован». Владимир Зеленский. Так сказать, живая репетиция диалога с Байденом, который, если доживет, будет бить аккуратно, но сильно. Технологично? Технологично. Папередников пнули, а нас тут не стояло. Но зрители уже не верят.
Хотя реформа, начатая прошлой властью, пусть не идеально, но состоялась. Первый этап. А второй вы же и завалили. И все реформы при вас были продолжением реформ папередников - от медицинской до антикоррупционной и децентрализации. Сами вы ничего так и не запустили. И жаловаться на медреформу людям, которые оказались неспособны закупить вакцину, когда ее смогли закупить даже Ливан и Панама - ей богу, грех. Придерживались тактики, озвученной Зеленским в интервью Гардиан «как-то пропетляем». Не пропетляли. И теперь приходится закупать небольшую партию дорого у китайцев. И быть сладкой мишенью для Кремля, продвигающего свой не фармацевтический, а политический проект «Спутник V» и Медведчука с его СМИ.
Возвращаясь к нашим баранам: вот начинающиеся тарифные протесты с перекрытиями дорог говорят о том, что гармошка уже никогда не заиграет, как прежде. И очень вероятно, что приглашённые гости скоро ее вообще, извините, порвут. И лихорадочные попытки устроить пришествие Зеленского на белом коне, который отменит повышение тарифов в пику проклятым буржуинам из МВФ - уже не зайдет. Пепел Марии Антуанетты уже стучится в доброе сердце Владимира Ссаныча. И никакие бабели звук этот приглушить не смогут.

Автор: «Страсти» на Facebook (скорочено)
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12.01.2021 00:18 Відповісти
театр абсурда и немыто-небритый на арене... сначала эти падлы создали кризис, а сейчас готовят антикризисные меры? только смертная казнь через повешение таких идиотов как арахамия, бойко, шмыгаль и прочей гопоты сделает Украину государством... а пока они сидят в своих креслах - не видеть Украине ничего хорошего...
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12.01.2021 05:57 Відповісти
план антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.Источник: https://censor.net/ru/n3241078
А, что ненасытные господа "слуги" у вас правая рука не знает, что делает левая??
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12.01.2021 07:48 Відповісти
Слуга только готовит, а народ уже напрягся)
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12.01.2021 11:40 Відповісти
Ещё один недобитый жидяра Арахамия , вышел из новогоднего запоя и трандит что попало, только не впопад!! Готовьте, вместе с Зеленским, вертолёты на Ростов, . господа евреи-неучи!
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12.01.2021 14:38 Відповісти
Совки позорные. Сначала создают трудности, а потом героически их преодолевают , Слуги же в оппозиции, да ? Не они эту херню упороли ? А теперь они "готовят антикризисные меры", редиски ! Но на самом деле , они такой приёмчик и обговаривали...мол, поднимем на 200% , а потом снизим на 30% - вот , мол , какие мы добрые...
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12.01.2021 15:50 Відповісти
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