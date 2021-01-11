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Новости Коронавирус и карантин
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Чтобы сфера культуры заработала 25 января, необходимо соблюдать карантинные меры, - Ткаченко

Чтобы сфера культуры заработала 25 января, необходимо соблюдать карантинные меры, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал украинцев соблюдать карантинные меры, чтобы сфера культуры смогла работать после снятия жестких карантинных ограничений 25 января.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха, вроде ярмарок. Хочу обратиться к украинцам от имени учреждений культуры, креативных индустрий. Сейчас кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. ... Чтобы сфера культуры заработала 25 января - нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто соблюдайте социальную дистанцию. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком большие риски заболеть", - подчеркнул министр.

По словам Ткаченко, от ответственности граждан, в том числе, зависит, как культура выйдет из этого кризиса и когда.

"Я понимаю, каждому хочется встретиться с друзьями и родными. И именно поэтому накануне уже несуществующего праздника – "Старого нового года", который все равно кто-то будет отмечать, подумайте о тех, кто вас окружает. А также об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе. Именно они несут убытки от локдауна больше всего", - добавил Ткаченко.

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Автор: 

карантин (16729) культура (843) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Это они беспокоятся за днюху потерпевшего вiслюка?
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11.01.2021 16:06 Ответить
+2
Что за сфера культуры? Сердючка с пляшущими п___рами? Или тухлый квартал?
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11.01.2021 16:11 Ответить
+2
А чиво етот чмошник не призывал своего шэфа соблюдать "карантинные меры" на курорте?
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11.01.2021 18:27 Ответить
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Это они беспокоятся за днюху потерпевшего вiслюка?
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11.01.2021 16:06 Ответить
Чтобы сфера культуры заработала 25 января, необходимо соблюдать карантинные меры, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1971
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11.01.2021 16:12 Ответить
Ага, нужна нам ваша сфера культуры! Куда очереди весной выстроились? За шмотьем и в рестораны!
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11.01.2021 16:11 Ответить
Ты шо! Куда ж зэко-манде без корпоративов?...
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11.01.2021 16:12 Ответить
Что за сфера культуры? Сердючка с пляшущими п___рами? Или тухлый квартал?
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11.01.2021 16:11 Ответить
Не вечно ж вiслюку на лыжах ездить. Придёт время - придётся ему вернуться к пианине...
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11.01.2021 16:13 Ответить
Да ну, создаст музей достижений и мэмуары напишет, хотя как по мне, может быть и как в Королях и капусте с Адмиралом
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11.01.2021 16:16 Ответить
да с --ли мы на вашу культуру, где вы видите культуру?
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11.01.2021 16:21 Ответить
То что на Украине называют культурой, это не культура.
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11.01.2021 16:26 Ответить
Вот всё у нас в стране хорошо, один пустячёк - культурка хромает .
Вот сейчас Повалий с Мохнатиком как запоют , как затанцуют - и всё , страна как страна , живи и радуйся !
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11.01.2021 16:42 Ответить
Чтобы культура заработала, вы мляди должны грамотно организовать карантин, а то люди выражаются через х и п.
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11.01.2021 17:08 Ответить
А чиво етот чмошник не призывал своего шэфа соблюдать "карантинные меры" на курорте?
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11.01.2021 18:27 Ответить
 
 