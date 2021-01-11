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Новини Коронавірус і карантин
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Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко

Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав українців дотримуватися карантинних заходів, щоб сфера культури змогла працювати після зняття жорстких карантинних обмежень 25 січня.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Читав новини та розглядав світлини в соцмережах, як українці проводили свої вихідні. Натовпи без масок та соціальної дистанції. Це стосується і курортів, і звичайних місць новорічного відпочинку, на кшалт, ярмарків. Хочу звернутися до українців від імені закладів культури, креативних індустрій. Наразі кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес чи не найбільше потерпають від жорсткого карантину… Щоб сфера культури запрацювала 25 січня – потрібна ваша підтримка. Я не закликаю вас сидіти вдома. Навпаки! Просто дотримуйтесь соціальної дистанції. Візьміть каву на виніс, поїдьте в заповідник (вони, до речі, працюють), сходіть з родиною у парк. Важливо: не збирайтеся компанією в одному місці – занадто великі ризики захворіти", - підкреслив міністр.

За словами Ткаченка, від відповідальності громадян, в тому числі, залежить, як культура вийде з цієї кризи і коли.

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"Я розумію, кожному хочеться зустрітися з друзями та рідними. І саме тому напередодні вже неіснуючого свята – "старого нового року", який все одно хтось відзначатиме, подумайте про тих, хто вас оточує. А також про українську культуру і її працівників, про мільйони людей, що працюють у малому бізнесі. Саме вони зазнають збитків від локдауну чи не найбільше", - додав Ткаченко.

Автор: 

карантин (18172) культура (436) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Это они беспокоятся за днюху потерпевшего вiслюка?
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11.01.2021 16:06 Відповісти
+2
Что за сфера культуры? Сердючка с пляшущими п___рами? Или тухлый квартал?
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11.01.2021 16:11 Відповісти
+2
А чиво етот чмошник не призывал своего шэфа соблюдать "карантинные меры" на курорте?
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11.01.2021 18:27 Відповісти
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Это они беспокоятся за днюху потерпевшего вiслюка?
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11.01.2021 16:06 Відповісти
Чтобы сфера культуры заработала 25 января, необходимо соблюдать карантинные меры, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1971
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11.01.2021 16:12 Відповісти
Ага, нужна нам ваша сфера культуры! Куда очереди весной выстроились? За шмотьем и в рестораны!
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Ты шо! Куда ж зэко-манде без корпоративов?...
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11.01.2021 16:12 Відповісти
Что за сфера культуры? Сердючка с пляшущими п___рами? Или тухлый квартал?
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Не вечно ж вiслюку на лыжах ездить. Придёт время - придётся ему вернуться к пианине...
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11.01.2021 16:13 Відповісти
Да ну, создаст музей достижений и мэмуары напишет, хотя как по мне, может быть и как в Королях и капусте с Адмиралом
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11.01.2021 16:16 Відповісти
да с --ли мы на вашу культуру, где вы видите культуру?
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11.01.2021 16:21 Відповісти
То что на Украине называют культурой, это не культура.
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11.01.2021 16:26 Відповісти
Вот всё у нас в стране хорошо, один пустячёк - культурка хромает .
Вот сейчас Повалий с Мохнатиком как запоют , как затанцуют - и всё , страна как страна , живи и радуйся !
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11.01.2021 16:42 Відповісти
Чтобы культура заработала, вы мляди должны грамотно организовать карантин, а то люди выражаются через х и п.
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11.01.2021 17:08 Відповісти
А чиво етот чмошник не призывал своего шэфа соблюдать "карантинные меры" на курорте?
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11.01.2021 18:27 Відповісти
 
 