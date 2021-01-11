Щоб сфера культури запрацювала 25 січня, необхідно дотримуватися карантинних заходів, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав українців дотримуватися карантинних заходів, щоб сфера культури змогла працювати після зняття жорстких карантинних обмежень 25 січня.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Читав новини та розглядав світлини в соцмережах, як українці проводили свої вихідні. Натовпи без масок та соціальної дистанції. Це стосується і курортів, і звичайних місць новорічного відпочинку, на кшалт, ярмарків. Хочу звернутися до українців від імені закладів культури, креативних індустрій. Наразі кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес чи не найбільше потерпають від жорсткого карантину… Щоб сфера культури запрацювала 25 січня – потрібна ваша підтримка. Я не закликаю вас сидіти вдома. Навпаки! Просто дотримуйтесь соціальної дистанції. Візьміть каву на виніс, поїдьте в заповідник (вони, до речі, працюють), сходіть з родиною у парк. Важливо: не збирайтеся компанією в одному місці – занадто великі ризики захворіти", - підкреслив міністр.

За словами Ткаченка, від відповідальності громадян, в тому числі, залежить, як культура вийде з цієї кризи і коли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки змінило прогноз щодо ВВП України в першому кварталі: через локдаун замість зростання тепер очікує падіння на 3%

"Я розумію, кожному хочеться зустрітися з друзями та рідними. І саме тому напередодні вже неіснуючого свята – "старого нового року", який все одно хтось відзначатиме, подумайте про тих, хто вас оточує. А також про українську культуру і її працівників, про мільйони людей, що працюють у малому бізнесі. Саме вони зазнають збитків від локдауну чи не найбільше", - додав Ткаченко.