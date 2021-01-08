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Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко. ФОТО

Программа "Большая реставрация" начата со спасения монастрыя капуцинов Олесского замка во Львовской области. В монастыре находится фондовое хранилище замка, который сегодня является музеем. Год назад значительная часть крыши монастыря обвалилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"У меня очень хорошие новости! Нам удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, который является памятником архитектуры национального значения. Чрезвычайные коллекции одного из самых популярных замков Украины уже в безопасности, ведь отремонтированы аварийные участки крыши монастыря. Наконец-то для музейного фонда угроз нет. Таким образом президентская программа Большая Реставрация фактически начата. И завершение ремонтно-реставрационных работ в Олеске в ближайшее время - это только ее начало", - написал он.

Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 01

Бывший монастырь капуцинов в Олеске - памятник позднего барокко и рококо. По своей красоте и убранству считался самым красивым монастырем ордена капуцинов на территории тогдашней Польши. Богатым было и книжное собрание монастыря. В 1939 году с приходом советской власти монастырь был разграблен, а при отступлении нацистов - сожжен. В СССР сгоревшую крышу восстановили из неподходящего дерева. Это принесло новую проблему - в январе 2020 года около 40% крыши обвалилось.

Сегодня здание и комплекс монастыря используются как хранилище для фондов Олесского замка, который в свою очередь является филиалом Львовской картинной галереи им. Б. Возницкого.

Олесский замок - один из древнейших сохранившихся в Украине. Построен вероятно в конце XIІІ века одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича — Андреем либо Львом.


Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 02

Читайте также: Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА


Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 03
Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 04
Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 05
Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко 06

реставрация (52) Ткаченко Александр (429) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+8
Ага. Прямой обязанностью. Откаты с ремонтов получать. Дождался миленький)))
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09.01.2021 00:08 Ответить
+8
пусть хоть так ремонтируют. замок ведь реально классный.
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09.01.2021 00:11 Ответить
+8
Був в Олеському замку... трепет душі в поєднанні з середньовічною розкіш,ю, красотою, легендами, історією... рекомендую, небайдужим і цінителям.
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09.01.2021 00:16 Ответить
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наконец-то мЫнЫстр начал заниматься своими прямыми обязанностями, а не комментировать все что не попадя...
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09.01.2021 00:05 Ответить
Ага. Прямой обязанностью. Откаты с ремонтов получать. Дождался миленький)))
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09.01.2021 00:08 Ответить
пусть хоть так ремонтируют. замок ведь реально классный.
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09.01.2021 00:11 Ответить
Говорят Зе, оплачивает реконструкцию. Из государственных закромов. При условии, что ему на *** шкурку заново пришьет христианский священник, и он станет по настоящему русским!
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09.01.2021 03:00 Ответить
Так давайте ничего не делать, жить у разбитых дорог , пусть разрушаются замки - а то откаты! Для этого у нас есть куча всевозможных контролирующих органов, которые пусть смотрят, чтобы откатов не было. И вы смотрите, а не стройте всепропальческие прогнозы
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09.01.2021 07:48 Ответить
Да, это так. Но если не разворовывать на откатах минимум 40%, то сколько еще всего красивого, можно отреставрировать.
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09.01.2021 14:07 Ответить
заасфальтируют потом ещё там бульвар капуцинов и продолжат традиции братьев люмьер уже показом видосика - прибытие шестого в монастырь ))
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09.01.2021 00:05 Ответить
Якось парегукується з Великим будівництвом крадівництвом.
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09.01.2021 00:08 Ответить
якось заголовок по-дебільному написаний..
оце - остановить состояние...зупинити стан - ткаченко жеж не міг так написати...
очевидно редактори користуються гуглом для перекладу
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09.01.2021 06:51 Ответить
Стропила гидробарером оббили наконец то. Круть , а не реставрация. На рестоврации то бабла куда больше стройки оьбить можно
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09.01.2021 00:11 Ответить
лепить новодел это не реставрация а уничтожение
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09.01.2021 00:15 Ответить
Как раз возвращение первоначального облика - это вполне себе реставрация, по опредеению Международног осовета музеев. Но меньше с тем... То есть вы считаете, что пусть стоит без крыши? Пусть картины и скульптуры заливает дождем. Супер предложение!
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09.01.2021 01:28 Ответить
Ну це перемога з перемог. Це досягнення будуть тепер святкувати кожного року. А в ОПІ - щомісяця. Й запишуть в книжки історії, що в зеро-епоху вкрили дах, якого не було.
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09.01.2021 00:15 Ответить
Був в Олеському замку... трепет душі в поєднанні з середньовічною розкіш,ю, красотою, легендами, історією... рекомендую, небайдужим і цінителям.
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09.01.2021 00:16 Ответить
тебе "нахер надо", не сомневаюсь..,тебя, убогое ничтожество, рабиновичи с медведчуками пригласят в киев на акции-экскурсии, под Раду или Нацбанк в качестве титушки... еще и 200 гр. отслюнявят на дерьмовое счастье...
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09.01.2021 00:32 Ответить
Большая реставрация начата - отмытые деньги уже поступили на счета инициаторов этого проекта...
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09.01.2021 00:39 Ответить
Замок 13 века пусть сгниет под дождями?
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09.01.2021 07:52 Ответить
А дом-музей Сикорского разрушается уже который год в центре города
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09.01.2021 01:46 Ответить
На фото видна стропильная система крыши. Дерево не обработано антипренами ! Хотите потерять в пожаре весь замок?
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09.01.2021 01:51 Ответить
До конца преЗЕдентства простоит. А дальше забота Петра.
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09.01.2021 08:40 Ответить
Господи! Как они реально криво стропила собрали! На крюках дешевле только проволока! Оно уже кривое ещё черепицей не подгруженное!!
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09.01.2021 02:52 Ответить
Ублюдок ткаченко лошит лохов ...
Похоже замку звиздец ...
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09.01.2021 06:30 Ответить
Опять ЗеЗедент.... Когда уже начнется Большая посадка?
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09.01.2021 06:56 Ответить
Видал я этих капуцинов в кино..там еще этот сымался..миронов андрей
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09.01.2021 07:01 Ответить
Замок 13-ко века накрыли современными материалами.
Водосток ровный как бык поссал.
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09.01.2021 08:38 Ответить
Він тому і водостік,що з нахилом повинен бути.Рівний був би водовідстійником.
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09.01.2021 09:18 Ответить
Якщо буде відлив навіть у одному місці то вода буде зливатися.
Питання на засипку - в спліт-системах куди роблять нахил внутрішнього блоку?

У водостоках даху можна робити НАХИЛ, але не так криво.
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09.01.2021 09:57 Ответить
спитай у Гугласа.
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09.01.2021 11:11 Ответить
Мені питати не треба. Бо і так знаю що кріпиться рівно, строго горизонтально.
Кого мене питати за рахунок чого вода стікає на вулицю?
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09.01.2021 11:32 Ответить
Нужно создавать уклоны к воронкам в системе водоотвода со скатных кровель. Здесь выполняется правильно (по крайней мере, визуально). Есть конкретные цифровые значения уклонов, и никакой горизонтальности быть не может.
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09.01.2021 13:06 Ответить
Большой распил номер 2 стартовал...ура товарищи...😃...порадуемся за зеленое стадо и его внуков...
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09.01.2021 08:59 Ответить
для новых хозяев Украины дворцы нужно привести в порядок, когда умирают миллионы украинцев.
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09.01.2021 09:46 Ответить
Что за чушь
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09.01.2021 12:25 Ответить
Гроші на "велику реставрацію", так само як і на "велике будівництво" - брали з короновірусного фонду?!
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09.01.2021 10:13 Ответить
Ту рухлядь, которую нельзя продать (найти ответственного собственника) нужно снести и нести чушь про "культурные ценности", которые нужны в госсобствености для распила бабла и паразитирования персонала!
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09.01.2021 11:06 Ответить
Олеський замок - одна з чудових історичних перлин України. Тож варто би про це знати дерджаві та її верхникам.
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09.01.2021 16:07 Ответить
 
 