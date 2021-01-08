Большая реставрация начата. Удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, - Ткаченко. ФОТО

Программа "Большая реставрация" начата со спасения монастрыя капуцинов Олесского замка во Львовской области. В монастыре находится фондовое хранилище замка, который сегодня является музеем. Год назад значительная часть крыши монастыря обвалилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"У меня очень хорошие новости! Нам удалось остановить аварийное состояние монастыря Капуцинов Олесского замка, который является памятником архитектуры национального значения. Чрезвычайные коллекции одного из самых популярных замков Украины уже в безопасности, ведь отремонтированы аварийные участки крыши монастыря. Наконец-то для музейного фонда угроз нет. Таким образом президентская программа Большая Реставрация фактически начата. И завершение ремонтно-реставрационных работ в Олеске в ближайшее время - это только ее начало", - написал он.

Бывший монастырь капуцинов в Олеске - памятник позднего барокко и рококо. По своей красоте и убранству считался самым красивым монастырем ордена капуцинов на территории тогдашней Польши. Богатым было и книжное собрание монастыря. В 1939 году с приходом советской власти монастырь был разграблен, а при отступлении нацистов - сожжен. В СССР сгоревшую крышу восстановили из неподходящего дерева. Это принесло новую проблему - в январе 2020 года около 40% крыши обвалилось.

Сегодня здание и комплекс монастыря используются как хранилище для фондов Олесского замка, который в свою очередь является филиалом Львовской картинной галереи им. Б. Возницкого.

Олесский замок - один из древнейших сохранившихся в Украине. Построен вероятно в конце XIІІ века одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича — Андреем либо Львом.





Читайте также: Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА









