Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко. ФОТО

Програму "Велика реставрація" розпочато з порятунку монастрия капуцинів Олеського замку у Львівській області. У монастирі є фондове сховище замку, який сьогодні є музеєм. Рік тому значна частина даху монастиря обвалилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Маю дуже хороші новини! Нам вдалося зупинити аварійний стан Монастиря Капуцинів Олеського замку, що є пам'яткою архітектури національного значення. Надзвичайні колекції одного з найпопулярніших замків України вже у безпеці, адже відремонтовано аварійні участки даху монастиря. Нарешті для музейного фонду загроз немає. Таким чином президентська програма Велика Реставрація фактично розпочата. І завершення ремонтно-реставраційних робіт у Олеськові найближчим часом – це тільки її початок", - написав він.

Колишній монастир капуцинів в Олеську - пам'ятник пізнього бароко і рококо. За своєю красою і оздобленню вважався найкрасивішим монастирем ордену капуцинів на території тодішньої Польщі. Багатим було і книжкове зібрання монастиря. У 1939 році з приходом радянської влади монастир був розграбований, а при відступі нацистів - спалений. В СРСР згорілий дах відновили з невідповідного дерева. Це принесло нову проблему - в січні 2020 року біля 40% даху обвалилася.

Сьогодні будівля і комплекс монастиря використовуються як сховище для фондів Олеського замку, який взі свого боку є філією Львівської картинної галереї ім. Б. Возницького.

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Олеський замок - один з найдавніших збережених в Україні. Побудований ймовірно в кінці XIІІ століття одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича - Андрієм або Левом.





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