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Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко. ФОТО

Програму "Велика реставрація" розпочато з порятунку монастрия капуцинів Олеського замку у Львівській області. У монастирі є фондове сховище замку, який сьогодні є музеєм. Рік тому значна частина даху монастиря обвалилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Маю дуже хороші новини! Нам вдалося зупинити аварійний стан Монастиря Капуцинів Олеського замку, що є пам'яткою архітектури національного значення. Надзвичайні колекції одного з найпопулярніших замків України вже у безпеці, адже відремонтовано аварійні участки даху монастиря. Нарешті для музейного фонду загроз немає. Таким чином президентська програма Велика Реставрація фактично розпочата. І завершення ремонтно-реставраційних робіт у Олеськові найближчим часом – це тільки її початок", - написав він.

Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 01

Колишній монастир капуцинів в Олеську - пам'ятник пізнього бароко і рококо. За своєю красою і оздобленню вважався найкрасивішим монастирем ордену капуцинів на території тодішньої Польщі. Багатим було і книжкове зібрання монастиря. У 1939 році з приходом радянської влади монастир був розграбований, а при відступі нацистів - спалений. В СРСР згорілий дах відновили з невідповідного дерева. Це принесло нову проблему - в січні 2020 року біля 40% даху обвалилася.

Сьогодні будівля і комплекс монастиря використовуються як сховище для фондів Олеського замку, який взі свого боку є філією Львівської картинної галереї ім. Б. Возницького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богослужіння по неділях і святкових днях, - Андріївська церква відкрилася після реконструкції

Олеський замок - один з найдавніших збережених в Україні. Побудований ймовірно в кінці XIІІ століття одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича - Андрієм або Левом.


Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА


Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 03
Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 04
Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 05
Велику реставрацію розпочато. Вдалося зупинити аварійний стан монастиря Капуцинів Олеського замку, - Ткаченко 06

реставрація (67) Ткаченко Олександр (509) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+8
Ага. Прямой обязанностью. Откаты с ремонтов получать. Дождался миленький)))
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09.01.2021 00:08 Відповісти
+8
пусть хоть так ремонтируют. замок ведь реально классный.
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09.01.2021 00:11 Відповісти
+8
Був в Олеському замку... трепет душі в поєднанні з середньовічною розкіш,ю, красотою, легендами, історією... рекомендую, небайдужим і цінителям.
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09.01.2021 00:16 Відповісти
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наконец-то мЫнЫстр начал заниматься своими прямыми обязанностями, а не комментировать все что не попадя...
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09.01.2021 00:05 Відповісти
Ага. Прямой обязанностью. Откаты с ремонтов получать. Дождался миленький)))
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09.01.2021 00:08 Відповісти
пусть хоть так ремонтируют. замок ведь реально классный.
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09.01.2021 00:11 Відповісти
Говорят Зе, оплачивает реконструкцию. Из государственных закромов. При условии, что ему на *** шкурку заново пришьет христианский священник, и он станет по настоящему русским!
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09.01.2021 03:00 Відповісти
Так давайте ничего не делать, жить у разбитых дорог , пусть разрушаются замки - а то откаты! Для этого у нас есть куча всевозможных контролирующих органов, которые пусть смотрят, чтобы откатов не было. И вы смотрите, а не стройте всепропальческие прогнозы
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09.01.2021 07:48 Відповісти
Да, это так. Но если не разворовывать на откатах минимум 40%, то сколько еще всего красивого, можно отреставрировать.
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09.01.2021 14:07 Відповісти
заасфальтируют потом ещё там бульвар капуцинов и продолжат традиции братьев люмьер уже показом видосика - прибытие шестого в монастырь ))
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09.01.2021 00:05 Відповісти
Якось парегукується з Великим будівництвом крадівництвом.
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09.01.2021 00:08 Відповісти
якось заголовок по-дебільному написаний..
оце - остановить состояние...зупинити стан - ткаченко жеж не міг так написати...
очевидно редактори користуються гуглом для перекладу
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09.01.2021 06:51 Відповісти
Стропила гидробарером оббили наконец то. Круть , а не реставрация. На рестоврации то бабла куда больше стройки оьбить можно
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09.01.2021 00:11 Відповісти
лепить новодел это не реставрация а уничтожение
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09.01.2021 00:15 Відповісти
Как раз возвращение первоначального облика - это вполне себе реставрация, по опредеению Международног осовета музеев. Но меньше с тем... То есть вы считаете, что пусть стоит без крыши? Пусть картины и скульптуры заливает дождем. Супер предложение!
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09.01.2021 01:28 Відповісти
Ну це перемога з перемог. Це досягнення будуть тепер святкувати кожного року. А в ОПІ - щомісяця. Й запишуть в книжки історії, що в зеро-епоху вкрили дах, якого не було.
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09.01.2021 00:15 Відповісти
Був в Олеському замку... трепет душі в поєднанні з середньовічною розкіш,ю, красотою, легендами, історією... рекомендую, небайдужим і цінителям.
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09.01.2021 00:16 Відповісти
тебе "нахер надо", не сомневаюсь..,тебя, убогое ничтожество, рабиновичи с медведчуками пригласят в киев на акции-экскурсии, под Раду или Нацбанк в качестве титушки... еще и 200 гр. отслюнявят на дерьмовое счастье...
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09.01.2021 00:32 Відповісти
Большая реставрация начата - отмытые деньги уже поступили на счета инициаторов этого проекта...
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09.01.2021 00:39 Відповісти
Замок 13 века пусть сгниет под дождями?
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09.01.2021 07:52 Відповісти
А дом-музей Сикорского разрушается уже который год в центре города
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09.01.2021 01:46 Відповісти
На фото видна стропильная система крыши. Дерево не обработано антипренами ! Хотите потерять в пожаре весь замок?
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09.01.2021 01:51 Відповісти
До конца преЗЕдентства простоит. А дальше забота Петра.
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09.01.2021 08:40 Відповісти
Господи! Как они реально криво стропила собрали! На крюках дешевле только проволока! Оно уже кривое ещё черепицей не подгруженное!!
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09.01.2021 02:52 Відповісти
Ублюдок ткаченко лошит лохов ...
Похоже замку звиздец ...
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09.01.2021 06:30 Відповісти
Опять ЗеЗедент.... Когда уже начнется Большая посадка?
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09.01.2021 06:56 Відповісти
Видал я этих капуцинов в кино..там еще этот сымался..миронов андрей
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09.01.2021 07:01 Відповісти
Замок 13-ко века накрыли современными материалами.
Водосток ровный как бык поссал.
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09.01.2021 08:38 Відповісти
Він тому і водостік,що з нахилом повинен бути.Рівний був би водовідстійником.
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09.01.2021 09:18 Відповісти
Якщо буде відлив навіть у одному місці то вода буде зливатися.
Питання на засипку - в спліт-системах куди роблять нахил внутрішнього блоку?

У водостоках даху можна робити НАХИЛ, але не так криво.
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09.01.2021 09:57 Відповісти
спитай у Гугласа.
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09.01.2021 11:11 Відповісти
Мені питати не треба. Бо і так знаю що кріпиться рівно, строго горизонтально.
Кого мене питати за рахунок чого вода стікає на вулицю?
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09.01.2021 11:32 Відповісти
Нужно создавать уклоны к воронкам в системе водоотвода со скатных кровель. Здесь выполняется правильно (по крайней мере, визуально). Есть конкретные цифровые значения уклонов, и никакой горизонтальности быть не может.
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09.01.2021 13:06 Відповісти
Большой распил номер 2 стартовал...ура товарищи...😃...порадуемся за зеленое стадо и его внуков...
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09.01.2021 08:59 Відповісти
для новых хозяев Украины дворцы нужно привести в порядок, когда умирают миллионы украинцев.
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09.01.2021 09:46 Відповісти
Что за чушь
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09.01.2021 12:25 Відповісти
Гроші на "велику реставрацію", так само як і на "велике будівництво" - брали з короновірусного фонду?!
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09.01.2021 10:13 Відповісти
Ту рухлядь, которую нельзя продать (найти ответственного собственника) нужно снести и нести чушь про "культурные ценности", которые нужны в госсобствености для распила бабла и паразитирования персонала!
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09.01.2021 11:06 Відповісти
Олеський замок - одна з чудових історичних перлин України. Тож варто би про це знати дерджаві та її верхникам.
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09.01.2021 16:07 Відповісти
 
 