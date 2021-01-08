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Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти і готелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.

"Робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов'язково скористайтеся можливістю і прогуляйтеся. Безумовно, санепідзаходів там дотримуються, все безпечно", - зазначив він.

Також дозволена робота релігійних установ, робота готелів (робота пунктів харчування та інших місць харчування при готелях дозволена з 6:00 до 11:00, а на замовлення клієнтів в готельний номер - цілодобово), робота організацій гірськолижного дозвілля, але без громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території, проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (з дотриманням карантинних обмежень на репетиціях), виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (З дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

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Разом з тим під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

"Із сьогоднішнього дня вступає в дію "червона зона" карантину. Вона триватиме до 24 січня включно. Детальніше про обмеження – на інфографіці. У ці декілька тижнів ми маємо посилено підтримувати сферу культури, гостинності та креативні індустрії. Один зі способів – купити вже зараз онлайн книгу, квиток чи абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку заздалегідь. Скажімо, з 25 січня, коли обмеження послабляться і можливість відвідати заклади знову повернеться", - додав міністр.

Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обовязково прогуляйтеся, - Ткаченко 01

Автор: 

карантин (18172) культура (436) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+5
Чем очередь на подъёмник (там толпы сейчас) отличается от массовых культурных мероприятий?
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08.01.2021 21:40 Відповісти
+5
Бу-га-га.......я так понимаю в «отделе» разрешено последний пункт - оправдание для главного фуфЛыжника (спасибо тем кто это «погоняло» для преЗедента придумал😁).......
В Германии наоборот блокируют=>на выходных большое скопление людей......
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08.01.2021 21:46 Відповісти
+4
кто нибудь может объяснить этим ....этим... что такое карантин в пандемию...
каждый как хочет так и.......трактует....
"карантинные каникулы" )))) "интеллектуальный карантин"))) "карантин выходного дня" ))))
это названия для шоу...и скетчей со сцены... но не для медицинских противоэпидемических мероприятий....
глвный карантинщик буковельский )))) одобряет ))))
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08.01.2021 21:47 Відповісти
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Чем очередь на подъёмник (там толпы сейчас) отличается от массовых культурных мероприятий?
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08.01.2021 21:40 Відповісти
Возможно очередь некультурное мероприятие хотя и массовое.
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08.01.2021 21:44 Відповісти
Ахренительный локдаун.

Зеленые утырки вобще в курсе, что такое карантин?
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08.01.2021 21:40 Відповісти
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4585
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08.01.2021 22:16 Відповісти
вопрос на зысыпку - Вы лично голосовали за фуфлыжника? если да, то хавайТЕ)
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08.01.2021 22:51 Відповісти
я не дебил вернее не зебил чтоб голосовать за зеленое чмо
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08.01.2021 23:04 Відповісти
пошел нах. спортзалы закрыли гендели с разливонами пойло синякам пихают.уроды бл
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08.01.2021 21:43 Відповісти
Бу-га-га.......я так понимаю в «отделе» разрешено последний пункт - оправдание для главного фуфЛыжника (спасибо тем кто это «погоняло» для преЗедента придумал😁).......
В Германии наоборот блокируют=>на выходных большое скопление людей......
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08.01.2021 21:46 Відповісти
кто нибудь может объяснить этим ....этим... что такое карантин в пандемию...
каждый как хочет так и.......трактует....
"карантинные каникулы" )))) "интеллектуальный карантин"))) "карантин выходного дня" ))))
это названия для шоу...и скетчей со сцены... но не для медицинских противоэпидемических мероприятий....
глвный карантинщик буковельский )))) одобряет ))))
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08.01.2021 21:47 Відповісти
А чому про айкос нічого не сказоно??? На Буковелі айкос дозволен чи ні ???)))
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08.01.2021 21:47 Відповісти
работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь/ Заботится о народе вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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08.01.2021 21:52 Відповісти
Могут еще в Спортлото теперь обращаться.
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08.01.2021 22:10 Відповісти
он имел ввиду "я поведу тебя в музей, сказала мне сестра...." ))
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08.01.2021 21:54 Відповісти
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1914
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08.01.2021 22:12 Відповісти
А в церкву мона , ото так
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08.01.2021 22:24 Відповісти
Г+Г: бородатые украинские власти пристроили путинский "Спутник V" и озадачили абсурдным карантином
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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08.01.2021 22:25 Відповісти
А еще можете зайти в "Золотой век" под видом почтового оператора и купить юв.изделия. Зе беспредел . Сволочи.
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5873
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08.01.2021 22:28 Відповісти
Я что-то не пойму, у нас особый народ с особым врожденным иммунитетом, который не берет никакой коронавирус, а то в других странах жесткие локдауны, вплоть до того, что вообще советуют не выходить из дома без срочной необходимости, а у нас цирк, ходи гуляй, катайся на лыжах в Буковеле, только носки не покупай в АТБ.
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08.01.2021 22:33 Відповісти
"Эпицентр", "Метро", "АТБ"...
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08.01.2021 22:35 Відповісти
bigdan
https://ibigdan.livejournal.com/26112247.html Сим уведомляю, что сеть, которая расставит в своих магазинах возле опечатанных полок ростовые фигуры найвеличнішого Фуфлыжника, получит максимальный пиар от меня, от армии веселящихся "порохоботов", да вообще от всех - потому что этот избирательный кловндаун задолбал, не успев начаться.

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/15496001/15496001_original.jpg Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4589
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08.01.2021 22:49 Відповісти
Ткаченко грязный е##ан
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09.01.2021 06:36 Відповісти
бабушка в маске, ты туда нэ ходы, ты суда ходы, а то там вырус в башка попадот совсем хворать будэш
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09.01.2021 07:19 Відповісти
 
 