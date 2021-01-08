Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти і готелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.

"Робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов'язково скористайтеся можливістю і прогуляйтеся. Безумовно, санепідзаходів там дотримуються, все безпечно", - зазначив він.

Також дозволена робота релігійних установ, робота готелів (робота пунктів харчування та інших місць харчування при готелях дозволена з 6:00 до 11:00, а на замовлення клієнтів в готельний номер - цілодобово), робота організацій гірськолижного дозвілля, але без громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території, проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (з дотриманням карантинних обмежень на репетиціях), виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (З дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

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Разом з тим під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

"Із сьогоднішнього дня вступає в дію "червона зона" карантину. Вона триватиме до 24 січня включно. Детальніше про обмеження – на інфографіці. У ці декілька тижнів ми маємо посилено підтримувати сферу культури, гостинності та креативні індустрії. Один зі способів – купити вже зараз онлайн книгу, квиток чи абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку заздалегідь. Скажімо, з 25 січня, коли обмеження послабляться і можливість відвідати заклади знову повернеться", - додав міністр.