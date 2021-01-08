Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно", - отметил он.

Также разрешена работа религиозных учреждений, работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно), работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории, проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях), производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

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Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

"С сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Подробнее об ограничении - в инфографике. В эти несколько недель мы должны усиленно поддерживать сферу культуры, гостеприимства и креативные индустрии. Один из способов - купить уже сейчас онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее. Скажем, с 25 января, когда ограничения ослабнут и будет возможность посетить заведения снова вернется", - добавил министр.