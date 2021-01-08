Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА
Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.
"Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно", - отметил он.
Также разрешена работа религиозных учреждений, работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно), работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории, проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях), производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).
Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
"С сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Подробнее об ограничении - в инфографике. В эти несколько недель мы должны усиленно поддерживать сферу культуры, гостеприимства и креативные индустрии. Один из способов - купить уже сейчас онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее. Скажем, с 25 января, когда ограничения ослабнут и будет возможность посетить заведения снова вернется", - добавил министр.
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Зеленые утырки вобще в курсе, что такое карантин?
В Германии наоборот блокируют=>на выходных большое скопление людей......
каждый как хочет так и.......трактует....
"карантинные каникулы" )))) "интеллектуальный карантин"))) "карантин выходного дня" ))))
это названия для шоу...и скетчей со сцены... но не для медицинских противоэпидемических мероприятий....
глвный карантинщик буковельский )))) одобряет ))))
https://www.youtube.com/watch?v=***********
https://ibigdan.livejournal.com/26112247.html Сим уведомляю, что сеть, которая расставит в своих магазинах возле опечатанных полок ростовые фигуры найвеличнішого Фуфлыжника, получит максимальный пиар от меня, от армии веселящихся "порохоботов", да вообще от всех - потому что этот избирательный кловндаун задолбал, не успев начаться.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/15496001/15496001_original.jpg