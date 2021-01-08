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Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно", - отметил он.

Также разрешена работа религиозных учреждений, работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно), работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории, проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях), производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

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Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

сегодняшнего дня вступает в действие "красная зона" карантина. Она продлится до 24 января включительно. Подробнее об ограничении - в инфографике. В эти несколько недель мы должны усиленно поддерживать сферу культуры, гостеприимства и креативные индустрии. Один из способов - купить уже сейчас онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее. Скажем, с 25 января, когда ограничения ослабнут и будет возможность посетить заведения снова вернется", - добавил министр.

Во время карантина работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь, - Ткаченко 01

карантин (16729) культура (843) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+5
Чем очередь на подъёмник (там толпы сейчас) отличается от массовых культурных мероприятий?
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08.01.2021 21:40 Ответить
+5
Бу-га-га.......я так понимаю в «отделе» разрешено последний пункт - оправдание для главного фуфЛыжника (спасибо тем кто это «погоняло» для преЗедента придумал😁).......
В Германии наоборот блокируют=>на выходных большое скопление людей......
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08.01.2021 21:46 Ответить
+4
кто нибудь может объяснить этим ....этим... что такое карантин в пандемию...
каждый как хочет так и.......трактует....
"карантинные каникулы" )))) "интеллектуальный карантин"))) "карантин выходного дня" ))))
это названия для шоу...и скетчей со сцены... но не для медицинских противоэпидемических мероприятий....
глвный карантинщик буковельский )))) одобряет ))))
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08.01.2021 21:47 Ответить
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Чем очередь на подъёмник (там толпы сейчас) отличается от массовых культурных мероприятий?
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08.01.2021 21:40 Ответить
Возможно очередь некультурное мероприятие хотя и массовое.
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08.01.2021 21:44 Ответить
Ахренительный локдаун.

Зеленые утырки вобще в курсе, что такое карантин?
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08.01.2021 21:40 Ответить
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4585
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08.01.2021 22:16 Ответить
вопрос на зысыпку - Вы лично голосовали за фуфлыжника? если да, то хавайТЕ)
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08.01.2021 22:51 Ответить
я не дебил вернее не зебил чтоб голосовать за зеленое чмо
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08.01.2021 23:04 Ответить
пошел нах. спортзалы закрыли гендели с разливонами пойло синякам пихают.уроды бл
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08.01.2021 21:43 Ответить
Бу-га-га.......я так понимаю в «отделе» разрешено последний пункт - оправдание для главного фуфЛыжника (спасибо тем кто это «погоняло» для преЗедента придумал😁).......
В Германии наоборот блокируют=>на выходных большое скопление людей......
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08.01.2021 21:46 Ответить
кто нибудь может объяснить этим ....этим... что такое карантин в пандемию...
каждый как хочет так и.......трактует....
"карантинные каникулы" )))) "интеллектуальный карантин"))) "карантин выходного дня" ))))
это названия для шоу...и скетчей со сцены... но не для медицинских противоэпидемических мероприятий....
глвный карантинщик буковельский )))) одобряет ))))
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08.01.2021 21:47 Ответить
А чому про айкос нічого не сказоно??? На Буковелі айкос дозволен чи ні ???)))
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08.01.2021 21:47 Ответить
работа историко-культурных заповедников разрешена, поэтому обязательно прогуляйтесь/ Заботится о народе вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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08.01.2021 21:52 Ответить
Могут еще в Спортлото теперь обращаться.
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08.01.2021 22:10 Ответить
он имел ввиду "я поведу тебя в музей, сказала мне сестра...." ))
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08.01.2021 21:54 Ответить
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1914
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08.01.2021 22:12 Ответить
А в церкву мона , ото так
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08.01.2021 22:24 Ответить
Г+Г: бородатые украинские власти пристроили путинский "Спутник V" и озадачили абсурдным карантином
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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08.01.2021 22:25 Ответить
А еще можете зайти в "Золотой век" под видом почтового оператора и купить юв.изделия. Зе беспредел . Сволочи.
Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5873
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08.01.2021 22:28 Ответить
Я что-то не пойму, у нас особый народ с особым врожденным иммунитетом, который не берет никакой коронавирус, а то в других странах жесткие локдауны, вплоть до того, что вообще советуют не выходить из дома без срочной необходимости, а у нас цирк, ходи гуляй, катайся на лыжах в Буковеле, только носки не покупай в АТБ.
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08.01.2021 22:33 Ответить
"Эпицентр", "Метро", "АТБ"...
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08.01.2021 22:35 Ответить
bigdan
https://ibigdan.livejournal.com/26112247.html Сим уведомляю, что сеть, которая расставит в своих магазинах возле опечатанных полок ростовые фигуры найвеличнішого Фуфлыжника, получит максимальный пиар от меня, от армии веселящихся "порохоботов", да вообще от всех - потому что этот избирательный кловндаун задолбал, не успев начаться.

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/15496001/15496001_original.jpg Під час карантину робота історико-культурних заповідників дозволена, тому обов'язково прогуляйтеся, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4589
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08.01.2021 22:49 Ответить
Ткаченко грязный е##ан
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09.01.2021 06:36 Ответить
бабушка в маске, ты туда нэ ходы, ты суда ходы, а то там вырус в башка попадот совсем хворать будэш
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09.01.2021 07:19 Ответить
 
 