Мечеть имени Кадырова построят в Чечне "по многочисленным просьбам". ФОТО

В Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которую решили назвать именем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил ЧГТРК "Грозный", передает Цензор.НЕТ.

По данным телеканала, мечеть решили назвать именем Рамзана Кадырова "по многочисленным просьбам жителей республики". Сам Кадыров выступил "категорически против" этой идеи, но общественность, духовенство и соратники главы Чечни настояли на своем.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев сказал 11 января РИА Новости, что "у нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете".

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