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Мечеть имени Кадырова построят в Чечне "по многочисленным просьбам". ФОТО

В Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которую решили назвать именем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил ЧГТРК "Грозный", передает Цензор.НЕТ.

По данным телеканала, мечеть решили назвать именем Рамзана Кадырова "по многочисленным просьбам жителей республики". Сам Кадыров выступил "категорически против" этой идеи, но общественность, духовенство и соратники главы Чечни настояли на своем.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев сказал 11 января РИА Новости, что "у нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете".

Мечеть имени Кадырова построят в Чечне по многочисленным просьбам 01

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Кадыров Рамзан (803) Чечня (638)


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Топ комментарии
+13
пенсионеры из воронежа и кудымкара бышляют.
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11.01.2021 16:46 Ответить
+13
Молодці які. Таки умовили!
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11.01.2021 16:46 Ответить
+7
Пенсионерам Рашки надо уже готовиться кадырову Мавзолей из золота возводить. Похоже новый император ( самый влиятельные политик всех времён и народов ) подрастает, шизанутые соседи не дают скучать, больная голова рукам покоя не даёт
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11.01.2021 16:53 Ответить
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пенсионеры из воронежа и кудымкара бышляют.
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11.01.2021 16:46 Ответить
Пенсионерам Рашки надо уже готовиться кадырову Мавзолей из золота возводить. Похоже новый император ( самый влиятельные политик всех времён и народов ) подрастает, шизанутые соседи не дают скучать, больная голова рукам покоя не даёт
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11.01.2021 16:53 Ответить
вышлите свынячу шкурку Кадырка так будет раз когда его вместо савана завернут в биндеровскую щетину
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11.01.2021 17:06 Ответить
Во отжигают!
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11.01.2021 16:46 Ответить
Таки ПІРАМІДУ нада і отммуфіціровити поки ще живий!!
🤣
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11.01.2021 16:46 Ответить
Молодці які. Таки умовили!
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11.01.2021 16:46 Ответить
Мечетька Дырова..
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11.01.2021 16:47 Ответить
Welcome to hell
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11.01.2021 16:50 Ответить
а можно его уже туда отправить?
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11.01.2021 16:55 Ответить
Кадырыч готовся!
Недолга осталося!
К твоєму "мавзолєю" нє заростьот фєкальная тропа!!
😇
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11.01.2021 16:57 Ответить
ну и правильно! чехи поставили засРашку раком, кадыров держит #уйло за яйца, получает дань, чечня победила свинокацапов.
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11.01.2021 16:57 Ответить
Надо мечеть из сала построить. А в Рашке есть умельцы из навоза строить. Так что каДырка выбирай.
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11.01.2021 17:03 Ответить
наступну нехай в масквабаді будують!Мечеть имени Кадырова построят в Чечне "по многочисленным просьбам" - Цензор.НЕТ 8156
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11.01.2021 17:04 Ответить
В маскве вже є мечеть, і не одна. Скидається на те, що кадиров і замінить пуйла.
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12.01.2021 08:11 Ответить
...на налоги с лаптей - почему бы и нет
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11.01.2021 17:05 Ответить
А че тока в Чечне? Чем чичи масквабада хуже? Дайош мичеть в масквабаде!!!😮☝
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11.01.2021 17:08 Ответить
А Россия, как всегда, поможет Кадырову стройматериалами...
Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання" - Цензор.НЕТ 840
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11.01.2021 17:14 Ответить
А когда мацква капсулировать будем, а?
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11.01.2021 17:22 Ответить
А деньги на это соберут с холопов центральной московии и передадут от имени Аллаха который по словам Кадырова именно и снабжает Чечню данью с России " матушки". Правда зовут его почему то Владимир свет Владимирович.. ( а если серьезно, то называть храм ( мечеть) именем человека ( тем более такого, да и вообще) это святотатство и кощунство. Какие "храмы" поддельные, такая и "вера " на показ показная.
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11.01.2021 17:27 Ответить
ВВХ-дань платит,за безопасность и мир в регионе.
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11.01.2021 17:35 Ответить
Кацапские хозяева развлекаются.
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11.01.2021 17:39 Ответить
Академія наук ім академіка Кадилова.
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11.01.2021 18:11 Ответить
Все правильно ,кривославный иван из рязани должен построить рамзанке обуенную мечеть
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11.01.2021 18:15 Ответить
как Брагину
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11.01.2021 18:47 Ответить
Пусть лучше сразу строят мавзолей - дешевле обойдется да и упрашивать не надо будет.
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11.01.2021 19:19 Ответить
Офуеть!при жизни памятник)
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11.01.2021 20:35 Ответить
Будет где его закапывать "на бис". У людей есть чувство юмора)
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11.01.2021 22:55 Ответить
Ще б у нас побудував, бо турки щось довго збираються.
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12.01.2021 08:17 Ответить
 
 