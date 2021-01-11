УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4803 відвідувача онлайн
Новини
6 890 29

Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання". ФОТО

У Грозному заклали капсулу під будівництво мечеті, яку вирішили назвати ім'ям глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомив ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, мечеть вирішили назвати ім'ям Рамзана Кадирова "на численні прохання жителів республіки". Сам Кадиров виступив "категорично проти" цієї ідеї, але громадськість, духовенство і соратники глави Чечні наполягли на своєму.

Міністр преси Чечні Ахмед Дудаєв сказав 11 січня РІА Новини, що "у нас демократичне суспільство, воля і бажання жителів республіки у нас у пріоритеті".

Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні на численні прохання 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США посилили санкції проти Кадирова і його оточення

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) Чечня (285)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
пенсионеры из воронежа и кудымкара бышляют.
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
+13
Молодці які. Таки умовили!
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
+7
Пенсионерам Рашки надо уже готовиться кадырову Мавзолей из золота возводить. Похоже новый император ( самый влиятельные политик всех времён и народов ) подрастает, шизанутые соседи не дают скучать, больная голова рукам покоя не даёт
показати весь коментар
11.01.2021 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пенсионеры из воронежа и кудымкара бышляют.
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
Пенсионерам Рашки надо уже готовиться кадырову Мавзолей из золота возводить. Похоже новый император ( самый влиятельные политик всех времён и народов ) подрастает, шизанутые соседи не дают скучать, больная голова рукам покоя не даёт
показати весь коментар
11.01.2021 16:53 Відповісти
вышлите свынячу шкурку Кадырка так будет раз когда его вместо савана завернут в биндеровскую щетину
показати весь коментар
11.01.2021 17:06 Відповісти
Во отжигают!
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
Таки ПІРАМІДУ нада і отммуфіціровити поки ще живий!!
🤣
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
Молодці які. Таки умовили!
показати весь коментар
11.01.2021 16:46 Відповісти
Мечетька Дырова..
показати весь коментар
11.01.2021 16:47 Відповісти
Welcome to hell
показати весь коментар
11.01.2021 16:50 Відповісти
а можно его уже туда отправить?
показати весь коментар
11.01.2021 16:55 Відповісти
Кадырыч готовся!
Недолга осталося!
К твоєму "мавзолєю" нє заростьот фєкальная тропа!!
😇
показати весь коментар
11.01.2021 16:57 Відповісти
ну и правильно! чехи поставили засРашку раком, кадыров держит #уйло за яйца, получает дань, чечня победила свинокацапов.
показати весь коментар
11.01.2021 16:57 Відповісти
Надо мечеть из сала построить. А в Рашке есть умельцы из навоза строить. Так что каДырка выбирай.
показати весь коментар
11.01.2021 17:03 Відповісти
наступну нехай в масквабаді будують!Мечеть имени Кадырова построят в Чечне "по многочисленным просьбам" - Цензор.НЕТ 8156
показати весь коментар
11.01.2021 17:04 Відповісти
В маскве вже є мечеть, і не одна. Скидається на те, що кадиров і замінить пуйла.
показати весь коментар
12.01.2021 08:11 Відповісти
...на налоги с лаптей - почему бы и нет
показати весь коментар
11.01.2021 17:05 Відповісти
А че тока в Чечне? Чем чичи масквабада хуже? Дайош мичеть в масквабаде!!!😮☝
показати весь коментар
11.01.2021 17:08 Відповісти
А Россия, как всегда, поможет Кадырову стройматериалами...
Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання" - Цензор.НЕТ 840
показати весь коментар
11.01.2021 17:14 Відповісти
А когда мацква капсулировать будем, а?
показати весь коментар
11.01.2021 17:22 Відповісти
А деньги на это соберут с холопов центральной московии и передадут от имени Аллаха который по словам Кадырова именно и снабжает Чечню данью с России " матушки". Правда зовут его почему то Владимир свет Владимирович.. ( а если серьезно, то называть храм ( мечеть) именем человека ( тем более такого, да и вообще) это святотатство и кощунство. Какие "храмы" поддельные, такая и "вера " на показ показная.
показати весь коментар
11.01.2021 17:27 Відповісти
ВВХ-дань платит,за безопасность и мир в регионе.
показати весь коментар
11.01.2021 17:35 Відповісти
Кацапские хозяева развлекаются.
показати весь коментар
11.01.2021 17:39 Відповісти
Академія наук ім академіка Кадилова.
показати весь коментар
11.01.2021 18:11 Відповісти
Все правильно ,кривославный иван из рязани должен построить рамзанке обуенную мечеть
показати весь коментар
11.01.2021 18:15 Відповісти
как Брагину
показати весь коментар
11.01.2021 18:47 Відповісти
Пусть лучше сразу строят мавзолей - дешевле обойдется да и упрашивать не надо будет.
показати весь коментар
11.01.2021 19:19 Відповісти
Офуеть!при жизни памятник)
показати весь коментар
11.01.2021 20:35 Відповісти
Будет где его закапывать "на бис". У людей есть чувство юмора)
показати весь коментар
11.01.2021 22:55 Відповісти
Ще б у нас побудував, бо турки щось довго збираються.
показати весь коментар
12.01.2021 08:17 Відповісти
 
 