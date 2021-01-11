Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання". ФОТО
У Грозному заклали капсулу під будівництво мечеті, яку вирішили назвати ім'ям глави Чечні Рамзана Кадирова.
Про це повідомив ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ.
За даними телеканалу, мечеть вирішили назвати ім'ям Рамзана Кадирова "на численні прохання жителів республіки". Сам Кадиров виступив "категорично проти" цієї ідеї, але громадськість, духовенство і соратники глави Чечні наполягли на своєму.
Міністр преси Чечні Ахмед Дудаєв сказав 11 січня РІА Новини, що "у нас демократичне суспільство, воля і бажання жителів республіки у нас у пріоритеті".
Топ коментарі
+13 Einsatzgruppen Suden
показати весь коментар11.01.2021 16:46 Відповісти Посилання
+13 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар11.01.2021 16:46 Відповісти Посилання
+7 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар11.01.2021 16:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣
Недолга осталося!
К твоєму "мавзолєю" нє заростьот фєкальная тропа!!
😇