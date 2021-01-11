Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання". ФОТО

У Грозному заклали капсулу під будівництво мечеті, яку вирішили назвати ім'ям глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомив ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, мечеть вирішили назвати ім'ям Рамзана Кадирова "на численні прохання жителів республіки". Сам Кадиров виступив "категорично проти" цієї ідеї, але громадськість, духовенство і соратники глави Чечні наполягли на своєму.

Міністр преси Чечні Ахмед Дудаєв сказав 11 січня РІА Новини, що "у нас демократичне суспільство, воля і бажання жителів республіки у нас у пріоритеті".

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