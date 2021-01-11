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Новости Коронавирус и карантин
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Байдену сделана вторая инъекция вакцины от COVID-19

Байдену сделана вторая инъекция вакцины от COVID-19

Избранному президенту США Джо Байдену в понедельник введена вторая инъекция вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта процедура была проведена с использованием препарата компании Pfizer/BioNTech в больнице "Кристиана" в городе Ньюарк (штат Делавэр). Первая инъекция вакцины против COVID-19 была сделана Байдену три недели назад.

По словам Байдена, он считает своей первостепенной задачей, чтобы "вакцина была передана людям как можно скорее".

Также читайте: Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Ожидается, что в четверг избранный президент США огласит детали своей стратегии распределения вакцин против COVID-19.

Автор: 

Байден Джо (2795) вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9431 Палата Представителей Конгресса США назначила голосование голосование на 13 января по Импичменту Трампу...,доигрался...
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11.01.2021 22:41 Ответить
+5
Главное, что американцы, дважды импичментную крысу погнали из Белого Дома.
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11.01.2021 22:24 Ответить
+5
По информации из ФБР США начато расследование о действиях полиции Капитолия во время Путча Трампа,под следствие попали 2 250 полицейских...
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11.01.2021 22:36 Ответить
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Ьы хоть поняло, шо само написало?
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11.01.2021 22:22 Ответить
Кацап не умеет думать. Он говорит и испражняется ртом, одновременно
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11.01.2021 22:24 Ответить
пиндосов? задается мне ты москаль под прикрытием
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11.01.2021 22:25 Ответить
Обычно, поначалу правления все неудачи всегда спихивают на папередников...
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11.01.2021 22:27 Ответить
Чтоб старперу не поплохело от вакцины. Выбрали президентом деда 80 летнего , жесть просто.
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11.01.2021 22:22 Ответить
Главное, что американцы, дважды импичментную крысу погнали из Белого Дома.
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11.01.2021 22:24 Ответить
Дик Трамп всього на пару років молодший)) Теж не юнак!
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11.01.2021 22:39 Ответить
Молодший + президентом став 4 рок тому.
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11.01.2021 22:52 Ответить
Ну ми ж про 2020 говоримо... Але Обама, Буш-молодший і Клінтон - всі вони стали президентами в набагато молодшому віці, ніж Трамп!
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11.01.2021 22:58 Ответить
По информации из ФБР США начато расследование о действиях полиции Капитолия во время Путча Трампа,под следствие попали 2 250 полицейских...
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11.01.2021 22:36 Ответить
Кто при здравом разумме мог допустить, что какая-то уличная шпана с рогами
сумеет преодолеть расстояние до самого здания и не будет остановлена полицией.
А в случае вооружённого нападения - перебита снайперами.

По действиям охраны Капитолия действительно есть много вопросов.
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12.01.2021 00:14 Ответить
Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9431 Палата Представителей Конгресса США назначила голосование голосование на 13 января по Импичменту Трампу...,доигрался...
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11.01.2021 22:41 Ответить
Боже, Царя храни!!!
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12.01.2021 01:53 Ответить
Господи! В его-то возрасте и при его здоровье! Да пожалейте вы старика, а то он и до инаугурации не дотянет.
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12.01.2021 03:43 Ответить
 
 