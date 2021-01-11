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Байдену сделана вторая инъекция вакцины от COVID-19
Избранному президенту США Джо Байдену в понедельник введена вторая инъекция вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Эта процедура была проведена с использованием препарата компании Pfizer/BioNTech в больнице "Кристиана" в городе Ньюарк (штат Делавэр). Первая инъекция вакцины против COVID-19 была сделана Байдену три недели назад.
По словам Байдена, он считает своей первостепенной задачей, чтобы "вакцина была передана людям как можно скорее".
Ожидается, что в четверг избранный президент США огласит детали своей стратегии распределения вакцин против COVID-19.
Топ комментарии
+6 Senator S #201477
показать весь комментарий11.01.2021 22:41 Ответить Ссылка
+5 Shuha
показать весь комментарий11.01.2021 22:24 Ответить Ссылка
+5 Senator S #201477
показать весь комментарий11.01.2021 22:36 Ответить Ссылка
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сумеет преодолеть расстояние до самого здания и не будет остановлена полицией.
А в случае вооружённого нападения - перебита снайперами.
По действиям охраны Капитолия действительно есть много вопросов.