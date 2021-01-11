Байдену сделана вторая инъекция вакцины от COVID-19

Избранному президенту США Джо Байдену в понедельник введена вторая инъекция вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта процедура была проведена с использованием препарата компании Pfizer/BioNTech в больнице "Кристиана" в городе Ньюарк (штат Делавэр). Первая инъекция вакцины против COVID-19 была сделана Байдену три недели назад.

По словам Байдена, он считает своей первостепенной задачей, чтобы "вакцина была передана людям как можно скорее".

Также читайте: Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Ожидается, что в четверг избранный президент США огласит детали своей стратегии распределения вакцин против COVID-19.