Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19

Обраному президенту США Джо Байдену в понеділок ввели другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця процедура була проведена з використанням препарату компанії Pfizer/BioNTech у лікарні "Крістіана" у місті Ньюарк (штат Делавер). Перша ін'єкція вакцини проти COVID-19 була зроблена Байдену три тижні тому.

За словами Байдена, він вважає своїм першочерговим завданням, щоб "вакцина була передана людям якомога швидше".

Очікується, що в четвер обраний президент США оголосить деталі своєї стратегії розподілу вакцин проти COVID-19.

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