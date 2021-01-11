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Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19
Обраному президенту США Джо Байдену в понеділок ввели другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ця процедура була проведена з використанням препарату компанії Pfizer/BioNTech у лікарні "Крістіана" у місті Ньюарк (штат Делавер). Перша ін'єкція вакцини проти COVID-19 була зроблена Байдену три тижні тому.
За словами Байдена, він вважає своїм першочерговим завданням, щоб "вакцина була передана людям якомога швидше".
Очікується, що в четвер обраний президент США оголосить деталі своєї стратегії розподілу вакцин проти COVID-19.
Топ коментарі
+6 Senator S #201477
показати весь коментар11.01.2021 22:41 Відповісти Посилання
+5 Shuha
показати весь коментар11.01.2021 22:24 Відповісти Посилання
+5 Senator S #201477
показати весь коментар11.01.2021 22:36 Відповісти Посилання
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сумеет преодолеть расстояние до самого здания и не будет остановлена полицией.
А в случае вооружённого нападения - перебита снайперами.
По действиям охраны Капитолия действительно есть много вопросов.