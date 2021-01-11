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Новини Коронавірус і карантин
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Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19

Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19

Обраному президенту США Джо Байдену в понеділок ввели другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця процедура була проведена з використанням препарату компанії Pfizer/BioNTech у лікарні "Крістіана" у місті Ньюарк (штат Делавер). Перша ін'єкція вакцини проти COVID-19 була зроблена Байдену три тижні тому.

За словами Байдена, він вважає своїм першочерговим завданням, щоб "вакцина була передана людям якомога швидше".

Очікується, що в четвер обраний президент США оголосить деталі своєї стратегії розподілу вакцин проти COVID-19.

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Автор: 

Байден Джо (2893) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9431 Палата Представителей Конгресса США назначила голосование голосование на 13 января по Импичменту Трампу...,доигрался...
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11.01.2021 22:41 Відповісти
+5
Главное, что американцы, дважды импичментную крысу погнали из Белого Дома.
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11.01.2021 22:24 Відповісти
+5
По информации из ФБР США начато расследование о действиях полиции Капитолия во время Путча Трампа,под следствие попали 2 250 полицейских...
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11.01.2021 22:36 Відповісти
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Ьы хоть поняло, шо само написало?
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11.01.2021 22:22 Відповісти
Кацап не умеет думать. Он говорит и испражняется ртом, одновременно
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11.01.2021 22:24 Відповісти
пиндосов? задается мне ты москаль под прикрытием
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11.01.2021 22:25 Відповісти
Обычно, поначалу правления все неудачи всегда спихивают на папередников...
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11.01.2021 22:27 Відповісти
Чтоб старперу не поплохело от вакцины. Выбрали президентом деда 80 летнего , жесть просто.
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11.01.2021 22:22 Відповісти
Главное, что американцы, дважды импичментную крысу погнали из Белого Дома.
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11.01.2021 22:24 Відповісти
Дик Трамп всього на пару років молодший)) Теж не юнак!
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11.01.2021 22:39 Відповісти
Молодший + президентом став 4 рок тому.
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11.01.2021 22:52 Відповісти
Ну ми ж про 2020 говоримо... Але Обама, Буш-молодший і Клінтон - всі вони стали президентами в набагато молодшому віці, ніж Трамп!
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11.01.2021 22:58 Відповісти
По информации из ФБР США начато расследование о действиях полиции Капитолия во время Путча Трампа,под следствие попали 2 250 полицейских...
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11.01.2021 22:36 Відповісти
Кто при здравом разумме мог допустить, что какая-то уличная шпана с рогами
сумеет преодолеть расстояние до самого здания и не будет остановлена полицией.
А в случае вооружённого нападения - перебита снайперами.

По действиям охраны Капитолия действительно есть много вопросов.
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12.01.2021 00:14 Відповісти
Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9431 Палата Представителей Конгресса США назначила голосование голосование на 13 января по Импичменту Трампу...,доигрался...
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11.01.2021 22:41 Відповісти
Боже, Царя храни!!!
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12.01.2021 01:53 Відповісти
Господи! В его-то возрасте и при его здоровье! Да пожалейте вы старика, а то он и до инаугурации не дотянет.
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12.01.2021 03:43 Відповісти
 
 