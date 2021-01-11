Вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавируса COVID-19 не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества.

Об этом заявила 11 января главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала она на брифинге ВОЗ.

Сваминатан уточнила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом.

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В связи с этим, добавила она, несмотря на старт вакцинации, соответствующие меры против COVID-19 со стороны органов здравоохранения, а также "социальные меры" по-прежнему важны.