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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавируса COVID-19 не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества.

Об этом заявила 11 января главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала она на брифинге ВОЗ.

Сваминатан уточнила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом.

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В связи с этим, добавила она, несмотря на старт вакцинации, соответствующие меры против COVID-19 со стороны органов здравоохранения, а также "социальные меры" по-прежнему важны.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
І не збираюсь!!
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
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11.01.2021 22:25 Ответить
+5
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1277
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11.01.2021 22:45 Ответить
+4
короче говоря - только естественный отбор, никакой локдаун, никакая вакцина это не помешает..
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11.01.2021 22:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
короче говоря - только естественный отбор, никакой локдаун, никакая вакцина это не помешает..
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11.01.2021 22:21 Ответить
шел 3032 год Локдаун Ковид 222 продлен опять на 50 лет.....
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11.01.2021 22:33 Ответить
вірус,що постійно мутує та різні вакцини ніяк не сприятимуть цьому...скоріш заковбасить ще більше. а от коли значна частина перехворіє - таке можливо.
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11.01.2021 22:25 Ответить
зато вакцінація обєспєчіт біла гейтса.
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11.01.2021 22:25 Ответить
донатиш його? бо бідолаха з хліба на воду перебивається... не верзи дурню.
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11.01.2021 22:43 Ответить
та он уже обеспеченный.без всяких вирусов.

мля,человек выделил собственные средства на разработку и производство вакцины-а неблагодарный пипл все денюшку в его карманах считает...но от компом и программного обеспечения отказываться не собирается.
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11.01.2021 22:46 Ответить
І не збираюсь!!
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
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11.01.2021 22:25 Ответить
Лично я переживаю не за себя.
Я переживаю за Байдена.
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11.01.2021 22:31 Ответить
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11.01.2021 22:53 Ответить
Байден не дурак, йому швидше за все вкололи просту воду.
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12.01.2021 01:12 Ответить
Я постила лінк на статтю.
Кричали про alarming situation.
В окремих місцях відмови сягають 60%.
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11.01.2021 23:39 Ответить
Кажуть - потім боком вилізе...
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12.01.2021 00:07 Ответить
ну звісно ж. на сьогодні вакциновано 26 млн. (трохи більше) а населення Землі майже 8 млрд... "вот і счітай"(с)
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11.01.2021 22:36 Ответить
ну,к 22 году частью вакцинация,частью переболевшие,частью невосприимчивые-и все войде в приемлимое русло.плюс немаловажную роль сыграет мутация вируса к менее летальному.
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11.01.2021 22:43 Ответить
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1277
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11.01.2021 22:45 Ответить
Ну хоть у кого-то что-то толковое получается.
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11.01.2021 22:47 Ответить
А в 2022 году обеспечит? Ну хотя бы в 2023-м. Бо в 2024 закончится срок иммунизации. Ну это если верить заявлениям дельцов от фармкомпаний. Но это не точно.
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11.01.2021 22:46 Ответить
Т.о. вакцинация никак не повлияет ни на заболеваемость населения в целом, ни на течение болезни у привитых людей, в часности, т.е. вообще ни на что...
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11.01.2021 22:47 Ответить
вообще то заявлено про снижение тяжести течения после вакцины
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11.01.2021 22:53 Ответить
Хотя это есть голословное и ничем не подтверждённое высказывание (гипотеза)
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6297
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11.01.2021 23:09 Ответить
Я точно знаю, що на ньому є товстий-претовстий шар шоколаду.
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12.01.2021 10:09 Ответить
ВОЗ-вакцина обнуления мозга снова сделала сногсепательное заявление/очередное/...
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11.01.2021 22:49 Ответить
Зачем тогда огород городить?
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11.01.2021 22:49 Ответить
планы которые стоились насчет золотого миллиарда и миллиарда обслуги -воплощаются в жизнь -надо только потерпеть
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11.01.2021 22:54 Ответить
Таки так..
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11.01.2021 22:56 Ответить
таки да
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11.01.2021 23:05 Ответить
да, еще каких-то 3-5 тыс. лет вируса и ваша теория заговора сбудется 😁
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11.01.2021 23:33 Ответить
да я не против но не видеть очевидных вещей как случае с ковидом -что это биологическое оружие могут только дэбилы или троли
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11.01.2021 23:37 Ответить
я же и говорю - такими темпами еще 5 тыс. лет пандемии до вашего миллиарда тарахтеть. не посчитать этого могут только либо дебилы, не учившие арифметику, либо троли.
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11.01.2021 23:42 Ответить
какими темпами ?что ты вообще знаешь чем оно обернется спустя время?какие последствия ждут переболевших?и сколько их этих переболевших на самом деле если абсолютное большинство переносят болячку эту безсимтомно и каждый раз как только справляются с пандемией то появляется(чисто случайно) какая то новая свехрзаразная форма то в Англии то в Японии и т.д. ?абсолютно ясно что это биологическое оружие и твои смекуечки оставь себе троль дебильный
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12.01.2021 01:37 Ответить
ггг. Биологическое оружие, действие которого, с твоих слов, большинство переносит бессимптомно 😁. ты б хоть глянул, как это слово правильно пишется.
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12.01.2021 10:48 Ответить
Кому суждено быть повешенному-тот не утонет..
))
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11.01.2021 22:55 Ответить
Ну ведь все Мы взрослые люди с образованием, и не хуже моего(я закончил ПТУ на штукатура) и должны знать что никаких вакцин от вирусов в природе НЕТ и не будет еще долго !!! ... и еще - Вы не вздумайте мешать кацапо-фауне вакцинироваться ПОГОЛОВНО !!!
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11.01.2021 22:56 Ответить
👍🏻👍🏻
Таки ДА!!
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11.01.2021 23:09 Ответить
должны знать что никаких вакцин от вирусов в природе НЕТ

ЗВИЧАЙНО.вСІ ВАКЦИНИ СТВОРЮЮТЬСЯ ЛЮДЬМИ.
ПЕРЕВАЖНО НА ОСНОВІ ОСЛАБЛЕНОГО АБО ВБИТОГО ВІРУСУ )
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11.01.2021 23:42 Ответить
Нет.. ВСЕ вакцины делают фармо-мафия только для их личного обогащения а люди - расходный материал для выкачки денег.
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12.01.2021 00:17 Ответить
Естественно, если учесть что некоторые вакцины с эффективностью 70-75%, Также нехватка вакцины для того что бы провакцинировать 80% землян ( а именно такое количество является эффективным) и то что вакцинация дает ( не гарантированную кстати) защиту где то на 8 месяцев. А провакцинировать миллиарды людей в короткий период тоже не реально. Плюс к этому вакцины не до конца изучены как и сам ковид , особенно степень его мутации.
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11.01.2021 23:18 Ответить
Розпочата в низці країн вакцинація проти коронавірусу COVID-19 не встигне в 2021 році створити колективний імунітет для людства.
Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) Сумія Свамінатан

ПОГОДЖУСЬ.
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11.01.2021 23:39 Ответить
Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1240
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12.01.2021 01:11 Ответить
Злодіям від ВООЗ потрібно негайно замести сліди свого злочину, через тотальну вакцинацію, щоб люди не мали з чим порівнювати. Цікаво, Антип , ти де ?вже провакцинувався? ще живий? Чи може нік поміняв.?
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12.01.2021 01:17 Ответить
Так у решти "невакцівіруваного" людства і ковіду немає.Не відволікайтесь,впарюйте сміливо цю хрєнь свійським,цивілізованим вівцям.
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12.01.2021 05:24 Ответить
Логический вопрос тогда возникает-''Зачем вообще тогда эта вакцинация?''
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12.01.2021 08:01 Ответить
 
 