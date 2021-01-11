Вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ
Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавируса COVID-19 не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества.
Об этом заявила 11 января главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала она на брифинге ВОЗ.
Сваминатан уточнила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом.
В связи с этим, добавила она, несмотря на старт вакцинации, соответствующие меры против COVID-19 со стороны органов здравоохранения, а также "социальные меры" по-прежнему важны.
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мля,человек выделил собственные средства на разработку и производство вакцины-а неблагодарный пипл все денюшку в его карманах считает...но от компом и программного обеспечения отказываться не собирается.
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
Я переживаю за Байдена.
Кричали про alarming situation.
В окремих місцях відмови сягають 60%.
))
Таки ДА!!
ЗВИЧАЙНО.вСІ ВАКЦИНИ СТВОРЮЮТЬСЯ ЛЮДЬМИ.
ПЕРЕВАЖНО НА ОСНОВІ ОСЛАБЛЕНОГО АБО ВБИТОГО ВІРУСУ )
Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) Сумія Свамінатан
ПОГОДЖУСЬ.