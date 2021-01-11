Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

Розпочата в низці країн вакцинація проти коронавірусу COVID-19 не встигне в 2021 році створити колективний імунітет для людства.

Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навіть тепер, коли вакцини почали захищати найбільш вразливих людей, ми не зможемо досягти певного рівня популяційного або колективного імунітету в 2021 році", - сказала вона на брифінгу ВООЗ.

Свамінатан уточнила, що окремі групи вакцинованих у невеликій кількості країн не зможуть гарантувати безпеку від вірусу всього людства загалом.

У зв'язку з цим, додала вона, незважаючи на старт вакцинації, відповідні заходи проти COVID-19 з боку органів охорони здоров'я, а також "соціальні заходи" як і раніше важливі.

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