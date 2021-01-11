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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ

Розпочата в низці країн вакцинація проти коронавірусу COVID-19 не встигне в 2021 році створити колективний імунітет для людства.

Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Навіть тепер, коли вакцини почали захищати найбільш вразливих людей, ми не зможемо досягти певного рівня популяційного або колективного імунітету в 2021 році", - сказала вона на брифінгу ВООЗ.

Свамінатан уточнила, що окремі групи вакцинованих у невеликій кількості країн не зможуть гарантувати безпеку від вірусу всього людства загалом.

У зв'язку з цим, додала вона, незважаючи на старт вакцинації, відповідні заходи проти COVID-19 з боку органів охорони здоров'я, а також "соціальні заходи" як і раніше важливі.

Читайте також: Байдену зробили другу ін'єкцію вакцини проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
І не збираюсь!!
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
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11.01.2021 22:25 Відповісти
+5
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1277
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11.01.2021 22:45 Відповісти
+4
короче говоря - только естественный отбор, никакой локдаун, никакая вакцина это не помешает..
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11.01.2021 22:21 Відповісти
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короче говоря - только естественный отбор, никакой локдаун, никакая вакцина это не помешает..
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11.01.2021 22:21 Відповісти
шел 3032 год Локдаун Ковид 222 продлен опять на 50 лет.....
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11.01.2021 22:33 Відповісти
вірус,що постійно мутує та різні вакцини ніяк не сприятимуть цьому...скоріш заковбасить ще більше. а от коли значна частина перехворіє - таке можливо.
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11.01.2021 22:25 Відповісти
зато вакцінація обєспєчіт біла гейтса.
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11.01.2021 22:25 Відповісти
донатиш його? бо бідолаха з хліба на воду перебивається... не верзи дурню.
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11.01.2021 22:43 Відповісти
та он уже обеспеченный.без всяких вирусов.

мля,человек выделил собственные средства на разработку и производство вакцины-а неблагодарный пипл все денюшку в его карманах считает...но от компом и программного обеспечения отказываться не собирается.
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11.01.2021 22:46 Відповісти
І не збираюсь!!
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
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11.01.2021 22:25 Відповісти
Лично я переживаю не за себя.
Я переживаю за Байдена.
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11.01.2021 22:31 Відповісти
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11.01.2021 22:53 Відповісти
Байден не дурак, йому швидше за все вкололи просту воду.
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12.01.2021 01:12 Відповісти
Я постила лінк на статтю.
Кричали про alarming situation.
В окремих місцях відмови сягають 60%.
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11.01.2021 23:39 Відповісти
Кажуть - потім боком вилізе...
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12.01.2021 00:07 Відповісти
ну звісно ж. на сьогодні вакциновано 26 млн. (трохи більше) а населення Землі майже 8 млрд... "вот і счітай"(с)
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11.01.2021 22:36 Відповісти
ну,к 22 году частью вакцинация,частью переболевшие,частью невосприимчивые-и все войде в приемлимое русло.плюс немаловажную роль сыграет мутация вируса к менее летальному.
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11.01.2021 22:43 Відповісти
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1277
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11.01.2021 22:45 Відповісти
Ну хоть у кого-то что-то толковое получается.
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11.01.2021 22:47 Відповісти
А в 2022 году обеспечит? Ну хотя бы в 2023-м. Бо в 2024 закончится срок иммунизации. Ну это если верить заявлениям дельцов от фармкомпаний. Но это не точно.
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11.01.2021 22:46 Відповісти
Т.о. вакцинация никак не повлияет ни на заболеваемость населения в целом, ни на течение болезни у привитых людей, в часности, т.е. вообще ни на что...
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11.01.2021 22:47 Відповісти
вообще то заявлено про снижение тяжести течения после вакцины
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11.01.2021 22:53 Відповісти
Хотя это есть голословное и ничем не подтверждённое высказывание (гипотеза)
Вакцинація не забезпечить колективний імунітет від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6297
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11.01.2021 23:09 Відповісти
Я точно знаю, що на ньому є товстий-претовстий шар шоколаду.
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12.01.2021 10:09 Відповісти
ВОЗ-вакцина обнуления мозга снова сделала сногсепательное заявление/очередное/...
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11.01.2021 22:49 Відповісти
Зачем тогда огород городить?
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11.01.2021 22:49 Відповісти
планы которые стоились насчет золотого миллиарда и миллиарда обслуги -воплощаются в жизнь -надо только потерпеть
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11.01.2021 22:54 Відповісти
Таки так..
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11.01.2021 22:56 Відповісти
таки да
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11.01.2021 23:05 Відповісти
да, еще каких-то 3-5 тыс. лет вируса и ваша теория заговора сбудется 😁
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11.01.2021 23:33 Відповісти
да я не против но не видеть очевидных вещей как случае с ковидом -что это биологическое оружие могут только дэбилы или троли
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11.01.2021 23:37 Відповісти
я же и говорю - такими темпами еще 5 тыс. лет пандемии до вашего миллиарда тарахтеть. не посчитать этого могут только либо дебилы, не учившие арифметику, либо троли.
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11.01.2021 23:42 Відповісти
какими темпами ?что ты вообще знаешь чем оно обернется спустя время?какие последствия ждут переболевших?и сколько их этих переболевших на самом деле если абсолютное большинство переносят болячку эту безсимтомно и каждый раз как только справляются с пандемией то появляется(чисто случайно) какая то новая свехрзаразная форма то в Англии то в Японии и т.д. ?абсолютно ясно что это биологическое оружие и твои смекуечки оставь себе троль дебильный
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12.01.2021 01:37 Відповісти
ггг. Биологическое оружие, действие которого, с твоих слов, большинство переносит бессимптомно 😁. ты б хоть глянул, как это слово правильно пишется.
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12.01.2021 10:48 Відповісти
Кому суждено быть повешенному-тот не утонет..
))
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11.01.2021 22:55 Відповісти
Ну ведь все Мы взрослые люди с образованием, и не хуже моего(я закончил ПТУ на штукатура) и должны знать что никаких вакцин от вирусов в природе НЕТ и не будет еще долго !!! ... и еще - Вы не вздумайте мешать кацапо-фауне вакцинироваться ПОГОЛОВНО !!!
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11.01.2021 22:56 Відповісти
👍🏻👍🏻
Таки ДА!!
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11.01.2021 23:09 Відповісти
должны знать что никаких вакцин от вирусов в природе НЕТ

ЗВИЧАЙНО.вСІ ВАКЦИНИ СТВОРЮЮТЬСЯ ЛЮДЬМИ.
ПЕРЕВАЖНО НА ОСНОВІ ОСЛАБЛЕНОГО АБО ВБИТОГО ВІРУСУ )
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11.01.2021 23:42 Відповісти
Нет.. ВСЕ вакцины делают фармо-мафия только для их личного обогащения а люди - расходный материал для выкачки денег.
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12.01.2021 00:17 Відповісти
Естественно, если учесть что некоторые вакцины с эффективностью 70-75%, Также нехватка вакцины для того что бы провакцинировать 80% землян ( а именно такое количество является эффективным) и то что вакцинация дает ( не гарантированную кстати) защиту где то на 8 месяцев. А провакцинировать миллиарды людей в короткий период тоже не реально. Плюс к этому вакцины не до конца изучены как и сам ковид , особенно степень его мутации.
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11.01.2021 23:18 Відповісти
Розпочата в низці країн вакцинація проти коронавірусу COVID-19 не встигне в 2021 році створити колективний імунітет для людства.
Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) Сумія Свамінатан

ПОГОДЖУСЬ.
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11.01.2021 23:39 Відповісти
Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1240
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12.01.2021 01:11 Відповісти
Злодіям від ВООЗ потрібно негайно замести сліди свого злочину, через тотальну вакцинацію, щоб люди не мали з чим порівнювати. Цікаво, Антип , ти де ?вже провакцинувався? ще живий? Чи може нік поміняв.?
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12.01.2021 01:17 Відповісти
Так у решти "невакцівіруваного" людства і ковіду немає.Не відволікайтесь,впарюйте сміливо цю хрєнь свійським,цивілізованим вівцям.
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12.01.2021 05:24 Відповісти
Логический вопрос тогда возникает-''Зачем вообще тогда эта вакцинация?''
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12.01.2021 08:01 Відповісти
 
 