Вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році, - ВООЗ
Розпочата в низці країн вакцинація проти коронавірусу COVID-19 не встигне в 2021 році створити колективний імунітет для людства.
Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Навіть тепер, коли вакцини почали захищати найбільш вразливих людей, ми не зможемо досягти певного рівня популяційного або колективного імунітету в 2021 році", - сказала вона на брифінгу ВООЗ.
Свамінатан уточнила, що окремі групи вакцинованих у невеликій кількості країн не зможуть гарантувати безпеку від вірусу всього людства загалом.
У зв'язку з цим, додала вона, незважаючи на старт вакцинації, відповідні заходи проти COVID-19 з боку органів охорони здоров'я, а також "соціальні заходи" як і раніше важливі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мля,человек выделил собственные средства на разработку и производство вакцины-а неблагодарный пипл все денюшку в его карманах считает...но от компом и программного обеспечения отказываться не собирается.
В США 50%% ЛІКАРІВ НЕ ХОЧУТЬ !!
Звонила подруга з Італії -така ж фігня, не вірять..
Справа панська кожного...
🤔
Я переживаю за Байдена.
Кричали про alarming situation.
В окремих місцях відмови сягають 60%.
))
Таки ДА!!
ЗВИЧАЙНО.вСІ ВАКЦИНИ СТВОРЮЮТЬСЯ ЛЮДЬМИ.
ПЕРЕВАЖНО НА ОСНОВІ ОСЛАБЛЕНОГО АБО ВБИТОГО ВІРУСУ )
Про це заявила 11 січня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) Сумія Свамінатан
ПОГОДЖУСЬ.