Черногория отменила обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для туристов

Правительство Черногории изменило правила въезда в страну. С 12 января при пересечении границы туристам не нужно будет иметь при себе негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как заявила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, норма обязательных тестов для въезжающих в страну действовала с 22 декабря по 11 января, то есть была введена на время новогодних каникул, чтобы сдержать распространение коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Она добавила, что также в выходные разрешено междугороднее движение.

По словам руководительницы Минздрава, заведения общественного питания, как и раньше, будут работать в ограниченном режиме - с 07:00 до 20:00, а празднование Нового года по юлианскому календарю (14 января) во всех общественных местах запрещено. Также в стране запрещена живая музыка.

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