Чорногорія скасувала обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів

Уряд Чорногорії змінив правила в'їзду в країну. З 12 січня під час перетину кордону туристам не потрібно буде мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Як заявила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровініч-Бойовіч, норма обов'язкових тестів для тих, хто в'їжджає в країну діяла з 22 грудня по 11 січня, тобто була введена на час новорічних канікул, щоб стримати поширення коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Вона додала, що також у вихідні дозволено міжміський рух.

За словами керівниці МОЗ, заклади громадського харчування, як і раніше, працюватимуть в обмеженому режимі - з 07:00 до 20:00, а святкування Нового року за юліанським календарем (14 січня) у всіх громадських місцях заборонено. Також в країні заборонена жива музика.

Читайте також: З Києва до столиці Чорногорії Подгориці запущено перший регулярний авіарейс