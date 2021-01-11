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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія скасувала обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів

Чорногорія скасувала обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів

Уряд Чорногорії змінив правила в'їзду в країну. З 12 січня під час перетину кордону туристам не потрібно буде мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Як заявила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровініч-Бойовіч, норма обов'язкових тестів для тих, хто в'їжджає в країну діяла з 22 грудня по 11 січня, тобто була введена на час новорічних канікул, щоб стримати поширення коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Вона додала, що також у вихідні дозволено міжміський рух.

За словами керівниці МОЗ, заклади громадського харчування, як і раніше, працюватимуть в обмеженому режимі - з 07:00 до 20:00, а святкування Нового року за юліанським календарем (14 січня) у всіх громадських місцях заборонено. Також в країні заборонена жива музика.

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Автор: 

карантин (18172) Чорногорія (204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Скоро там будет как в Буковеле...
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11.01.2021 23:51 Відповісти
А в Буковеле как?
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12.01.2021 07:41 Відповісти
 
 