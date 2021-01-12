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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за месяц уровень тестирования на COVID-19 уменьшился на 36%

В Украине за месяц уровень тестирования на COVID-19 уменьшился на 36%

В Украине с декабря, после едва ли не ежедневных ноябрьских рекордов, началось снижение как официальных больных на COVID-19, так и проведенных тестов. По сравнению с серединой декабря еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, на неделе с 14 по 20 декабря украинские лаборатории провели 250,4 тысячи ПЦР-тестов. На неделе с 21 по 27 декабря - почти 204 тысячи. А неделей позже - с 28 декабря по 3 января - было сделано 174,5 тысячи исследований. С 4 по 10 января провели 160,9 тысяч тестов.

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Динамика выявления новых больных примерно так же сокращалась. С 14 по 20 декабря подтвердили около 70,3 тысячи новых больных. На следующей неделе - почти 59,4 тысячи. С 28 декабря по 3 января зафиксировали 47,8 тысяч. И с 4 по 10 января - примерно 41,1 тысячу. По сравнению с серединой декабря - минус 41,5%.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, что если раньше мобильные бригады выезжали для забора материалов на тест у людей с подозрением на COVID-19, то с 1 января Минздрав отменил этот механизм и прекратил их финансировать.

Теперь забор материалов делают семейные врачи, применяя экспресс-тесты на антиген, что частично влияет на снижение числа проведенных тестов, отметил Курпита.

Еще одна техническая причина может быть связана с наличием реагентов и тест-систем, которых, как правило, под конец года не хватает, говорит эксперт. И из-за их дефицита государственные лаборатории могли снизить масштаб тестирования, уточнил он.

Также причиной может быть то, что на период праздников люди решили отложить свои обращения к врачам. Также украинцы стали меньше путешествовать или выбирают для поездок те страны, где ПЦР-тест не требуется.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Курпита Владимир (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 10000
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12.01.2021 09:29 Ответить
+4
Ну так мастера ж спорту з ковіду. Перемагають потрошку буковелем та велюром
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12.01.2021 09:21 Ответить
+4
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?
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12.01.2021 09:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну так мастера ж спорту з ковіду. Перемагають потрошку буковелем та велюром
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12.01.2021 09:21 Ответить
Статистику роблять. Щоб виправдати лох-даун.
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12.01.2021 09:39 Ответить
Если вообще прекратить делать тесты, то и ковида в Украине не будет!!!
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12.01.2021 09:41 Ответить
Интересный вопрос по вакцине - МОЖЕТ ВЛАСТИ В ТИХУЮ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРО РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ И РАЗЫГРЫВАЮТ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ СПЕКТАКЛЬ ?

«При этом на прошлой неделе Степанов подтвердил передачу заявки о регистрации российской вакцины в Украине в Государственный экспертный центр компанией "Биолек".»
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
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12.01.2021 09:23 Ответить
Харьковский "Биолек" просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Медведчук

Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
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12.01.2021 09:24 Ответить
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?
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12.01.2021 09:25 Ответить
В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 10000
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12.01.2021 09:29 Ответить
Напомнило с тестированием: Чем больше знаешь, тем больше забываешь...чем больше забываешь, тем меньше знаешь...чем меньше знаешь, тем меньше забываешь...а чем меньше забываешь, тем больше знаешь!
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12.01.2021 10:13 Ответить
От пфайзера уже семь человек умерли. Что лучше, вопрос. Тем более, что пфайзер, очень тяжело хранить, и он в семь раз дороже.
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12.01.2021 09:41 Ответить
Есть хорошие аналоги от Модерны. И легче хранить.
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12.01.2021 11:05 Ответить
Не знаю как вакцины, а тесты у нас -- рашенское дерьмо.

9 из 10 ПЦР-тестов в Украине- российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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12.01.2021 09:27 Ответить
Да , сволочи
ВТИХУЮ сдают Украину российским Фармкомпаниям . А ведь раньше российские лекарства были под запретом , хотя аптеки ими тайно торговали .
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12.01.2021 09:32 Ответить
Жизнь дороже
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12.01.2021 09:42 Ответить
Так надо восстановить запрет на рашистское дерьмо. Хотя не при этой власти.
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12.01.2021 09:58 Ответить
Вот этим пользуются https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/
И это Корея а не россия
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12.01.2021 10:00 Ответить
Это за дополнительные деньги в частных лабораториях типа "Синево". А зеленые уроды барыжат за бюджетные деньги.
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12.01.2021 11:03 Ответить
Вот и весь способ решить проблему -- нужно просто перестать тестировать. Уроды.
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12.01.2021 09:24 Ответить
было бы правильно отдельной цифрой показывать процент позитивных среди всех протестированых за день
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12.01.2021 09:24 Ответить
Количество тестов тебе показывают, количество заболевших тоже- посчитай!!! Для этого не надо быть проХФесором.
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12.01.2021 09:44 Ответить
и где же их показывают ?
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12.01.2021 09:46 Ответить
Для этого не надо быть проХФесором. Не надо было букварь на самокрутки скуривать.
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12.01.2021 09:49 Ответить
не ожидал что в букваре такое напишут, видимо "проХФесоры" не зря "проХФесоры" раз такое знают
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12.01.2021 14:30 Ответить
А смысл в тестировании. Отдать хитрым "дядям" полторы штуки и что? Что дальше?
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12.01.2021 09:26 Ответить
Отделить больных от здоровых. Тогда не нужен локдаун и проще бороться с эпидемией.
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12.01.2021 09:28 Ответить
Усыплять больных?
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12.01.2021 09:45 Ответить
Тогда тестирование должно быть бесплатным. И подконтрольным государству, а не пущено н самотек. А локдаун? Знаем мы локдаун им. Зеленского и его шоблы
В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 3782
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12.01.2021 09:46 Ответить
То-то я смотрю к-во новых заболевших по стране вчера был 4 тыс. с чем-то. И это после совсем недавних 16 000 !!! Смешно, господа зеленские.
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12.01.2021 09:28 Ответить
ну вот...и официальная статистика минздоровврать захлебнулась своими выдумками ))))
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12.01.2021 09:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)
Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:

В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 387
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12.01.2021 09:38 Ответить
А зачем тестировать. "Ылита" уже привилась
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12.01.2021 09:56 Ответить
ковидгеноцид от служанок урода
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12.01.2021 09:56 Ответить
Общая статистика на Новогодних праздниках и это нормально.
Держать огромный штат вирусологов и лаборантов нет смысла и тем более появились аналоги тест системы на Ковид и с которыми можно провести самому тест за 30 минут прямо дома.
Данные тесты эфективны как для определения самого антигена вируса так и его антител.
https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/ Методи діагностики Covid 19 (лабораторні тести)
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12.01.2021 09:57 Ответить
https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/ Вот ссылка на описание самих тестов https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/
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12.01.2021 09:59 Ответить
Ура, 95 квартал победил коронавирус!
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12.01.2021 10:02 Ответить
ну вот, я давно предлагала - снизить количество тестов и эпидемия сразу пойдет на спад! это ж очевидно, и все, можно награждать себя медалями, ездить в Буковель и пр и пр..., жаль, что локдаун сюда не вписывается совсем, на фоне всеобщей победы над коронавирусом он выглядит странно и не к месту...
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12.01.2021 10:10 Ответить
Скорее всего утвердят награду "Зеленая звезда Героя: За победу над COVID-19!"
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12.01.2021 10:19 Ответить
В мене померли від пневмонії знайомі, і якби був нормальний локдаун, як в Європі, то вони скоріше всього не підхопили короновірус і залишилися живими. Зеленського треба притягнути до відповідальності. Через нього загинуло дуже багато людей.
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12.01.2021 10:13 Ответить
 
 