В Украине за месяц уровень тестирования на COVID-19 уменьшился на 36%
В Украине с декабря, после едва ли не ежедневных ноябрьских рекордов, началось снижение как официальных больных на COVID-19, так и проведенных тестов. По сравнению с серединой декабря еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, на неделе с 14 по 20 декабря украинские лаборатории провели 250,4 тысячи ПЦР-тестов. На неделе с 21 по 27 декабря - почти 204 тысячи. А неделей позже - с 28 декабря по 3 января - было сделано 174,5 тысячи исследований. С 4 по 10 января провели 160,9 тысяч тестов.
Динамика выявления новых больных примерно так же сокращалась. С 14 по 20 декабря подтвердили около 70,3 тысячи новых больных. На следующей неделе - почти 59,4 тысячи. С 28 декабря по 3 января зафиксировали 47,8 тысяч. И с 4 по 10 января - примерно 41,1 тысячу. По сравнению с серединой декабря - минус 41,5%.
Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, что если раньше мобильные бригады выезжали для забора материалов на тест у людей с подозрением на COVID-19, то с 1 января Минздрав отменил этот механизм и прекратил их финансировать.
Теперь забор материалов делают семейные врачи, применяя экспресс-тесты на антиген, что частично влияет на снижение числа проведенных тестов, отметил Курпита.
Еще одна техническая причина может быть связана с наличием реагентов и тест-систем, которых, как правило, под конец года не хватает, говорит эксперт. И из-за их дефицита государственные лаборатории могли снизить масштаб тестирования, уточнил он.
Также причиной может быть то, что на период праздников люди решили отложить свои обращения к врачам. Также украинцы стали меньше путешествовать или выбирают для поездок те страны, где ПЦР-тест не требуется.
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«При этом на прошлой неделе Степанов подтвердил передачу заявки о регистрации российской вакцины в Украине в Государственный экспертный центр компанией "Биолек".»
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине- российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
ВТИХУЮ сдают Украину российским Фармкомпаниям . А ведь раньше российские лекарства были под запретом , хотя аптеки ими тайно торговали .
И это Корея а не россия
Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:
Держать огромный штат вирусологов и лаборантов нет смысла и тем более появились аналоги тест системы на Ковид и с которыми можно провести самому тест за 30 минут прямо дома.
Данные тесты эфективны как для определения самого антигена вируса так и его антител.
https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/ Методи діагностики Covid 19 (лабораторні тести)