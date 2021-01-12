УКР
2 552 38

В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36%

В Україні з грудня, після чи не щоденних листопадових рекордів, почалося зниження офіційних хворих на COVID-19, як і проведених тестів. Порівняно із серединою грудня щотижнева кількість проведених ПЛР-тестів скоротилася на 36%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на тижні з 14 по 20 грудня українські лабораторії провели 250,4 тисячі ПЛР-тестів. На тижні з 21 по 27 грудня - майже 204 тисячі. А тижнем пізніше - з 28 грудня по 3 січня - було зроблено 174,5 тисячі досліджень. З 4 по 10 січня провели 160,9 тисячі тестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу не завершили досліджувати на COVID-19 зразки в чотирьох областях, в решті - жодного незавершеного зразка, - Степанов

Динаміка виявлення нових хворих приблизно так само скорочувалася. З 14 по 20 грудня підтвердили близько 70,3 тисячі нових хворих. Наступного тижня - майже 59,4 тисячі. З 28 грудня по 3 січня зафіксували 47,8 тисячі. І з 4 по 10 січня - приблизно 41,1 тисячі. У порівнянні з серединою грудня - мінус 41,5%.

Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, що якщо раніше мобільні бригади виїжджали для забору матеріалів на тест у людей з підозрою на COVID-19, то з 1 січня МОЗ скасував цей механізм і припинив їхнє фінансувати.

Тепер забір матеріалів роблять сімейні лікарі, застосовуючи експрес-тести на антиген, що частково впливає на зниження кількості проведених тестів, зазначив Курпіта.

Ще одна технічна причина може бути пов'язана з наявністю реагентів і тест-систем, яких, як правило, під кінець року не вистачає, каже експерт. І через їхній дефіцит державні лабораторії могли знизити масштаб тестування, уточнив він.

Також причиною може бути те, що на період свят люди вирішили відкласти свої звернення до лікарів. Також українці стали менше подорожувати або обирають для поїздок ті країни, де ПЛР-тест не потрібен.

Автор: 

карантин (18172) тестування (461) Курпіта Володимир (18) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+6
12.01.2021 09:27
+4
Ну так мастера ж спорту з ковіду. Перемагають потрошку буковелем та велюром
12.01.2021 09:21
+4
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?
12.01.2021 09:25
Ну так мастера ж спорту з ковіду. Перемагають потрошку буковелем та велюром
12.01.2021 09:21
Статистику роблять. Щоб виправдати лох-даун.
12.01.2021 09:39
Если вообще прекратить делать тесты, то и ковида в Украине не будет!!!
12.01.2021 09:41
Интересный вопрос по вакцине - МОЖЕТ ВЛАСТИ В ТИХУЮ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРО РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ И РАЗЫГРЫВАЮТ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ СПЕКТАКЛЬ ?

«При этом на прошлой неделе Степанов подтвердил передачу заявки о регистрации российской вакцины в Украине в Государственный экспертный центр компанией "Биолек".»
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
12.01.2021 09:23
Харьковский "Биолек" просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Медведчук

Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
12.01.2021 09:24
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?
12.01.2021 09:25
12.01.2021 09:29
Напомнило с тестированием: Чем больше знаешь, тем больше забываешь...чем больше забываешь, тем меньше знаешь...чем меньше знаешь, тем меньше забываешь...а чем меньше забываешь, тем больше знаешь!
12.01.2021 10:13
От пфайзера уже семь человек умерли. Что лучше, вопрос. Тем более, что пфайзер, очень тяжело хранить, и он в семь раз дороже.
12.01.2021 09:41
Есть хорошие аналоги от Модерны. И легче хранить.
12.01.2021 11:05
Не знаю как вакцины, а тесты у нас -- рашенское дерьмо.

9 из 10 ПЦР-тестов в Украине- российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
12.01.2021 09:27
Да , сволочи
ВТИХУЮ сдают Украину российским Фармкомпаниям . А ведь раньше российские лекарства были под запретом , хотя аптеки ими тайно торговали .
12.01.2021 09:32
Жизнь дороже
12.01.2021 09:42
Так надо восстановить запрет на рашистское дерьмо. Хотя не при этой власти.
12.01.2021 09:58
Вот этим пользуются https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/
И это Корея а не россия
12.01.2021 10:00
Это за дополнительные деньги в частных лабораториях типа "Синево". А зеленые уроды барыжат за бюджетные деньги.
12.01.2021 11:03
Вот и весь способ решить проблему -- нужно просто перестать тестировать. Уроды.
12.01.2021 09:24
было бы правильно отдельной цифрой показывать процент позитивных среди всех протестированых за день
12.01.2021 09:24
Количество тестов тебе показывают, количество заболевших тоже- посчитай!!! Для этого не надо быть проХФесором.
12.01.2021 09:44
и где же их показывают ?
12.01.2021 09:46
Для этого не надо быть проХФесором. Не надо было букварь на самокрутки скуривать.
12.01.2021 09:49
не ожидал что в букваре такое напишут, видимо "проХФесоры" не зря "проХФесоры" раз такое знают
12.01.2021 14:30
А смысл в тестировании. Отдать хитрым "дядям" полторы штуки и что? Что дальше?
12.01.2021 09:26
Отделить больных от здоровых. Тогда не нужен локдаун и проще бороться с эпидемией.
12.01.2021 09:28
Усыплять больных?
12.01.2021 09:45
Тогда тестирование должно быть бесплатным. И подконтрольным государству, а не пущено н самотек. А локдаун? Знаем мы локдаун им. Зеленского и его шоблы
В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 3782
12.01.2021 09:46
То-то я смотрю к-во новых заболевших по стране вчера был 4 тыс. с чем-то. И это после совсем недавних 16 000 !!! Смешно, господа зеленские.
12.01.2021 09:28
ну вот...и официальная статистика минздоровврать захлебнулась своими выдумками ))))
12.01.2021 09:28
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)
Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:

В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36% - Цензор.НЕТ 387
12.01.2021 09:38
А зачем тестировать. "Ылита" уже привилась
12.01.2021 09:56
ковидгеноцид от служанок урода
12.01.2021 09:56
Общая статистика на Новогодних праздниках и это нормально.
Держать огромный штат вирусологов и лаборантов нет смысла и тем более появились аналоги тест системы на Ковид и с которыми можно провести самому тест за 30 минут прямо дома.
Данные тесты эфективны как для определения самого антигена вируса так и его антител.
https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/ Методи діагностики Covid 19 (лабораторні тести)
12.01.2021 09:57
https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/ Вот ссылка на описание самих тестов https://dezlife.com.ua/analogi-diagnostiki-na-covid-19/
12.01.2021 09:59
Ура, 95 квартал победил коронавирус!
12.01.2021 10:02
ну вот, я давно предлагала - снизить количество тестов и эпидемия сразу пойдет на спад! это ж очевидно, и все, можно награждать себя медалями, ездить в Буковель и пр и пр..., жаль, что локдаун сюда не вписывается совсем, на фоне всеобщей победы над коронавирусом он выглядит странно и не к месту...
12.01.2021 10:10
Скорее всего утвердят награду "Зеленая звезда Героя: За победу над COVID-19!"
12.01.2021 10:19
В мене померли від пневмонії знайомі, і якби був нормальний локдаун, як в Європі, то вони скоріше всього не підхопили короновірус і залишилися живими. Зеленського треба притягнути до відповідальності. Через нього загинуло дуже багато людей.
12.01.2021 10:13
 
 