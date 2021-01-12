В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36%

В Україні з грудня, після чи не щоденних листопадових рекордів, почалося зниження офіційних хворих на COVID-19, як і проведених тестів. Порівняно із серединою грудня щотижнева кількість проведених ПЛР-тестів скоротилася на 36%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на тижні з 14 по 20 грудня українські лабораторії провели 250,4 тисячі ПЛР-тестів. На тижні з 21 по 27 грудня - майже 204 тисячі. А тижнем пізніше - з 28 грудня по 3 січня - було зроблено 174,5 тисячі досліджень. З 4 по 10 січня провели 160,9 тисячі тестів.

Динаміка виявлення нових хворих приблизно так само скорочувалася. З 14 по 20 грудня підтвердили близько 70,3 тисячі нових хворих. Наступного тижня - майже 59,4 тисячі. З 28 грудня по 3 січня зафіксували 47,8 тисячі. І з 4 по 10 січня - приблизно 41,1 тисячі. У порівнянні з серединою грудня - мінус 41,5%.

Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, що якщо раніше мобільні бригади виїжджали для забору матеріалів на тест у людей з підозрою на COVID-19, то з 1 січня МОЗ скасував цей механізм і припинив їхнє фінансувати.

Тепер забір матеріалів роблять сімейні лікарі, застосовуючи експрес-тести на антиген, що частково впливає на зниження кількості проведених тестів, зазначив Курпіта.

Ще одна технічна причина може бути пов'язана з наявністю реагентів і тест-систем, яких, як правило, під кінець року не вистачає, каже експерт. І через їхній дефіцит державні лабораторії могли знизити масштаб тестування, уточнив він.

Також причиною може бути те, що на період свят люди вирішили відкласти свої звернення до лікарів. Також українці стали менше подорожувати або обирають для поїздок ті країни, де ПЛР-тест не потрібен.