С начала 2021 года пограничники не пропустили в Украину 400 человек. Из них сто лиц - потенциальные нелегальные мигранты.

Отмечается, что всего с начала 2021 года пограничному контролю подвергнуто 400 тысяч человек и более 95 тысяч транспортных средств.

"Более чем 400 лицам сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске, из которых более 100 человек - это потенциальные нелегальные мигранты", - отметили пограничники.

Сообщается, что также разоблачены три попытки использования гражданами поддельных документов, а еще 25 - пытались пройти контроль по недействительным документам.

"Также пограничники обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, свыше 1,5 кг психотропов, товары более чем на 200 тыс. гривен и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", - информирует ГПСУ.

