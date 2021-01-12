С сегодняшнего для в Украине повысили штрафы за загрязнение земель

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "Об утверждении изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства", который позволит Госэкоинспекции насчитывать штрафы в 6 раз больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Госэкоинспекции.

"Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекцией за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а за средний - в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше", - сообщил глава Госэкоинспекции Андрея Малеваного.

По информации председателя ГЭИ, в течение 11 месяцев прошлого года Госэкоинспекция насчитала более чем полмиллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "украинской Венеции" Вилково химикатами загрязнено 20 гектаров земли, - Госэкоинспекция

23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

С 1 января 2021 вступил в силу закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", согласно которому Государственная экологическая инспекция будет осуществлять проверки документов о выбросах.