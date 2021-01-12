РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости
3 010 15

С сегодняшнего для в Украине повысили штрафы за загрязнение земель

С сегодняшнего для в Украине повысили штрафы за загрязнение земель

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "Об утверждении изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства", который позволит Госэкоинспекции насчитывать штрафы в 6 раз больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Госэкоинспекции.

"Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекцией за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а за средний - в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше", - сообщил глава Госэкоинспекции Андрея Малеваного.

По информации председателя ГЭИ, в течение 11 месяцев прошлого года Госэкоинспекция насчитала более чем полмиллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "украинской Венеции" Вилково химикатами загрязнено 20 гектаров земли, - Госэкоинспекция

23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

С 1 января 2021 вступил в силу закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", согласно которому Государственная экологическая инспекция будет осуществлять проверки документов о выбросах.

Госэкоинспекция (148) земля (1962) штраф (1305)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
а за предвыборную брехню...еще не штрафуют?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
+3
Зеленая барыга все никак не нажрется, одни поборы и штрафы вводит
показать весь комментарий
12.01.2021 13:23 Ответить
+3
Цифры в денежном эквиваленте приведите, а то может 1 грн., был штраф а станет 6 грн., не информативное сравнение.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленая барыга все никак не нажрется, одни поборы и штрафы вводит
показать весь комментарий
12.01.2021 13:23 Ответить
- Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой, советской деревни, - бросил Остап (с)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
Цифры в денежном эквиваленте приведите, а то может 1 грн., был штраф а станет 6 грн., не информативное сравнение.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:24 Ответить
а за предвыборную брехню...еще не штрафуют?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
6*0=0 Типо так
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
Земля забруднена, маланським фашизмом !😆
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
...а как насчет загрязнения украинской земли зеленой плесенью?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
А Парашоботами ???😆
показать весь комментарий
12.01.2021 13:29 Ответить
...а теперь это же на родном языке, француз фуев Или слабо? ...Сиди в спаме, уродец...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
Ти мабуть, малокацапорос!😇
показать весь комментарий
12.01.2021 13:37 Ответить
...зебилоид, ты считаешь, что это французский? Тогда у меня для тебя плохие новости, вася...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
Вася дон !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
...тебя так мамочка дома зовет? Бедняга, за что тебя так?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Чем больше штрафов, тем глубже и ближе дно - известный постулат
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
Вырабатывают механизм, но дело туго идет.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:29 Ответить
 
 