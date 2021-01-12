УКР
Новини
Від сьогодні в Україні підняли штрафи за забруднення земель

Від сьогодні набув чинності наказ Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України "Про затвердження змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства", який дозволить Держекоінспекції нараховувати штрафи ушестеро більші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в Держекоінспекції.

"Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний і сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а за середній - у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини в грунт, заплатять за своє зловживання більше", - повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

За інформацією голови ДЕІ, протягом 11 місяців минулого року Держекоінспекція нарахувала більш ніж пів мільярда гривень збитків за шкоду, заподіяну земельним ресурсам. Кошти, що стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "українській Венеції" Вилковому хімікатами забруднено 20 гектарів землі, - Держекоінспекція

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується запровадити штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

Із 1 січня 2021 року набрав чинності закон "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", згідно з яким Державна екологічна інспекція здійснюватиме перевірки документів про викиди.

Зеленая барыга все никак не нажрется, одни поборы и штрафы вводит
показати весь коментар
12.01.2021 13:23 Відповісти
- Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой, советской деревни, - бросил Остап (с)
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
Цифры в денежном эквиваленте приведите, а то может 1 грн., был штраф а станет 6 грн., не информативное сравнение.
показати весь коментар
12.01.2021 13:24 Відповісти
а за предвыборную брехню...еще не штрафуют?
показати весь коментар
12.01.2021 13:25 Відповісти
6*0=0 Типо так
показати весь коментар
12.01.2021 13:26 Відповісти
Земля забруднена, маланським фашизмом !😆
показати весь коментар
12.01.2021 13:26 Відповісти
...а как насчет загрязнения украинской земли зеленой плесенью?
показати весь коментар
12.01.2021 13:28 Відповісти
А Парашоботами ???😆
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
...а теперь это же на родном языке, француз фуев Или слабо? ...Сиди в спаме, уродец...
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
Ти мабуть, малокацапорос!😇
показати весь коментар
12.01.2021 13:37 Відповісти
...зебилоид, ты считаешь, что это французский? Тогда у меня для тебя плохие новости, вася...
показати весь коментар
12.01.2021 13:40 Відповісти
Вася дон !!!
показати весь коментар
12.01.2021 13:43 Відповісти
...тебя так мамочка дома зовет? Бедняга, за что тебя так?
показати весь коментар
12.01.2021 13:45 Відповісти
Чем больше штрафов, тем глубже и ближе дно - известный постулат
показати весь коментар
12.01.2021 13:28 Відповісти
Вырабатывают механизм, но дело туго идет.
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
 
 