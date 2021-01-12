Від сьогодні в Україні підняли штрафи за забруднення земель

Від сьогодні набув чинності наказ Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України "Про затвердження змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства", який дозволить Держекоінспекції нараховувати штрафи ушестеро більші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в Держекоінспекції.

"Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний і сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а за середній - у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини в грунт, заплатять за своє зловживання більше", - повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

За інформацією голови ДЕІ, протягом 11 місяців минулого року Держекоінспекція нарахувала більш ніж пів мільярда гривень збитків за шкоду, заподіяну земельним ресурсам. Кошти, що стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "українській Венеції" Вилковому хімікатами забруднено 20 гектарів землі, - Держекоінспекція

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується запровадити штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

Із 1 січня 2021 року набрав чинності закон "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", згідно з яким Державна екологічна інспекція здійснюватиме перевірки документів про викиди.