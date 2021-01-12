Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac

"Лекхим" является дистрибьютором китайской компании Sinovac Biotech.

Фармацевтическая компания АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. О сделке компания сообщила в комментарии "Украинской правде" 12 января, передает Цензор.НЕТ.



Поставка вакцины запланирована на март – май 2021 года, пишет издание.

Напомним, недавно стало известно, что Украина будет закупать китайскую COVID-вакцину от Sinovac через компанию "Лекхим". "Лекхим" даже планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19 в 2022 году.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.