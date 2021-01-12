РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7966 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 373 46

Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac

Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac

"Лекхим" является дистрибьютором китайской компании Sinovac Biotech.

Фармацевтическая компания АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. О сделке компания сообщила в комментарии "Украинской правде" 12 января, передает Цензор.НЕТ.

Поставка вакцины запланирована на март – май 2021 года, пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закупленная Украиной COVID-вакцина Sinovac показала эффективность 78%, на 17% меньше, чем вакцина Pfizer

Напомним, недавно стало известно, что Украина будет закупать китайскую COVID-вакцину от Sinovac через компанию "Лекхим". "Лекхим" даже планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19 в 2022 году.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovak - Цензор.НЕТ 1737
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
+10
Вот и всплыла Райка Богатырёва - очередное "новое лицо" зе-власти!
Надо рубать бабло....
показать весь комментарий
12.01.2021 13:34 Ответить
+9
Миша нормально в Китае освоился. Туда масочки, сюда масочки. Теперь еще вакцину будут гонять туда-сюда.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все через Мишу р.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
Миша нормально в Китае освоился. Туда масочки, сюда масочки. Теперь еще вакцину будут гонять туда-сюда.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
мойша
показать весь комментарий
12.01.2021 15:15 Ответить
Китайська вакцина неефективна, тільки 65% результативності. Немає сенсу ризикувати здоров'ям заради такої низької ефективності!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:33 Ответить
Правильно. Через десятые руки и Ротердам+++ берите вакцину. Чтобы китайская вакцина с ефективностью 50% стояла в 5 раз дороже чем самая дорогая Европейская
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
5млн. доз по 500грн/шт уже неплохой гешефт. Ето вам не под 2% в банк деньги на депозит ложить. Не правда ли господа?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
Зетампакс засвітився, бариги без відкатів ніяк.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:36 Ответить
т.е. с возможностями хранения в специальных условиях от -70...уже разобрались? все ок?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:30 Ответить
Миша еще закупит в Китае сумки-холодильники. Делов-то на копейку)
показать весь комментарий
12.01.2021 13:33 Ответить
Этот китайский фуфломицин можно хранить при +2...+4 в отличие от Pfizer, которому надо -80
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
серьезно?...ну...тогда ваще стремно...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
Ну почему стрёмно? Чем проще условия хранения, тем больше будет пригодной вакцины.
Sinovac можно хранить в обычном холодильнике. Кроме того, вакцина уже в шприцах. Это тоже важно, потому, что в последнее время в мире обозначился дефицит так называемых диабетических (тонких) шприцов.
Когда говорят, что вакцина Pfizer и BioNTech стоит 10$, очевидно, что не учитывается стоимость оборудования для хранения при минус 70 (или 80). Прикиньте, сколько надо средств для закупки этих специальных холодильников, чтобы наполнить ими в том числе районные больницы.
То есть, испорченной вакцины по факту будет меньше, поскольку наши люди даже при наличии такого холодильника могут оставить её вне холодильника ввиду общей безответственности, а потом выдавать её за пригодную.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:56 Ответить
стремно... именно потому, как Вы описали в последнем предложении...
ибо то что при +2 можно и не пихать в холодильник (а у большинства наших это обычные... бытовые, старые, которые надо размораживать))) и там уже что-то лежит...)
а что в шприцах - это очееень большой плюс..(Вы правы)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:02 Ответить
Вы правы в том, что не везде ("кое-где у нас порой") наши люди подумают о том, что перед закладкой вакцины холодильник желательно разморозить, если надо, и помыть...
А ещё меня интересует вопрос, есть ли на порции вакцины (в данном случае на шприце) тепловой маркер пригодности.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:20 Ответить
АстраЗенека стоит 2,5 евро за дозу, итого, полная вакцинация 5 евро - 150 гривен
условия хранения и эфективность - те же, что и у китайцев
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
Вы же понимаете, что сейчас начался бум предложений вакцин от разных производителей, и цены будут ежедневно снижаться. Получается, что тот, который поторопился заключить договор давно, будет покупать дороже. Но ждать значительного снижения тоже стрёмно, могут обвинить ни много ни мало в геноциде своего народа, которому не дают вакцину.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:31 Ответить
Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovak - Цензор.НЕТ 1737
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovak - Цензор.НЕТ 9802
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovak - Цензор.НЕТ 2882
показать весь комментарий
12.01.2021 13:33 Ответить
Вот и всплыла Райка Богатырёва - очередное "новое лицо" зе-власти!
Надо рубать бабло....
показать весь комментарий
12.01.2021 13:34 Ответить
Собираются купить! Еще немного пособираетесь и можете не покупать, итак все переболеют. Господи, за что нам такое наказание?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
...это ты про 73% населения Украины, которые "нарід"?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:38 Ответить
Самая худшая и дорогая из всех, кроме как откатами такие покупки обьяснить нельзя.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:37 Ответить
Объяснение простое, никто нам, пока, не собирается продавать. Они и там собираются, ключевое слово, СОБИРАЮТСЯ, только покупать. Договоров никаких.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Nekupit jesli tocnej a vziat pod kredit na bolsije procenti etu vakcinu.Kitajci dajut na kredit im netu problem no posmotryte na cenu i kacestvo
показать весь комментарий
12.01.2021 13:38 Ответить
А че кипишуем? Половина народа не хо чпокать вакцины. Не доверяют. Из моих знакомых трое таких. 8млн для начала вполне достаточно, без ажиотажа.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:41 Ответить
попутного Спутника тебе в зад...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:46 Ответить
Китай , место откуда пошел вирус ковида. И на сегодня,находится в числе наименее заражаемых и наименьшее количество смертей на душу населения в процентах.
Немного странно. Учитывая что сами онит не вакцинируются от слова совсем.
Вопрос- а что за вакцина, от чего или для чего она. И что такое китайцы знают что не вакцинируются сами.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:42 Ответить
Вірус до Китаю завезли лапті.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:49 Ответить
пфф, в итальянских пробах крови сентября 2019 нашли ковид, эта зараза появилась задолго до китая, просто внимания на нее не обращали
показать весь комментарий
12.01.2021 18:48 Ответить
Юзівська акушерка знов прибарахлиться.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:47 Ответить
5 000 000 х 0,35 =1 750 000 доз заведому коту под хвост, при установленной по умолчанию эффективности )) не фифти-фифти, но тоже приятно )
показать весь комментарий
12.01.2021 13:48 Ответить
Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

--------------------------------------------------------------
это значит для гестарбайтеров: индусов, пакистанцев, бангладешцев и пр. х*еты безлошадной
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
Во всем цивилизованном мире людей вакцинуют бесплатно, а в Украине за немалые бабки. Наверное Украина самая богатая страна в мире.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
Пенсионный фонд заказал. О наших старичках заботится.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, средний показатель эффективности китайской вакцины от коронавируса оказался ниже 60%. Об этом сообщает информационный портал http://www.uol.com.br/ UOL .

Речь идет о препарате Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech
с таким успехом можно было и « фуфломицин» колоть
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
Група фармакологічних компаній : Київ, Умань, Харків.
"На манеже, все те же". бОгатирьова енд Ко.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
Думаю,що китайська вакцина не дуже від "спутніка" відрізняється - вони ж ДРУЗІ !
Не виключаю,що якусь зацікавленість впихнути Україні це "Сhina-лайно" має і кремль.
Українці ! Будьте пильними !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 19:08 Ответить
Щоб вони не збирались робити ціль не здоров'я громадян. Ціль тільки власна кішеня.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:26 Ответить
А может покупкой вакцины должно заниматься ТОЛЬКО государство? Иначе через месяц на каждом углу любой ларечник будет вакциной торговать.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
вакцины Sinovac- -это попытка повторить Спутник в, только с худшей эффективностью, или более разбавленная. Материал Спутника а упаковка Китайская, Ты их в дверь, а они в окно!
Не зря уши Богатырёвой в сделке торчатт! Не желаете себе производить, то купите через Китай, с Ротердамом +, Украина всё покупает так, ну очень чиновникам нравится эта схема воровства!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
це взагалі різні види вакцин.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:38 Ответить
ссылки сравнения дай о них
показать весь комментарий
12.01.2021 17:40 Ответить
богатирьова - тіньовий міністр охорони здоров"я
показать весь комментарий
12.01.2021 17:05 Ответить
 
 