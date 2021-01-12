Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac
"Лекхим" является дистрибьютором китайской компании Sinovac Biotech.
Фармацевтическая компания АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. О сделке компания сообщила в комментарии "Украинской правде" 12 января, передает Цензор.НЕТ.
Поставка вакцины запланирована на март – май 2021 года, пишет издание.
Напомним, недавно стало известно, что Украина будет закупать китайскую COVID-вакцину от Sinovac через компанию "Лекхим". "Лекхим" даже планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от COVID-19 в 2022 году.
Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.
Sinovac можно хранить в обычном холодильнике. Кроме того, вакцина уже в шприцах. Это тоже важно, потому, что в последнее время в мире обозначился дефицит так называемых диабетических (тонких) шприцов.
Когда говорят, что вакцина Pfizer и BioNTech стоит 10$, очевидно, что не учитывается стоимость оборудования для хранения при минус 70 (или 80). Прикиньте, сколько надо средств для закупки этих специальных холодильников, чтобы наполнить ими в том числе районные больницы.
То есть, испорченной вакцины по факту будет меньше, поскольку наши люди даже при наличии такого холодильника могут оставить её вне холодильника ввиду общей безответственности, а потом выдавать её за пригодную.
ибо то что при +2 можно и не пихать в холодильник (а у большинства наших это обычные... бытовые, старые, которые надо размораживать))) и там уже что-то лежит...)
а что в шприцах - это очееень большой плюс..(Вы правы)
А ещё меня интересует вопрос, есть ли на порции вакцины (в данном случае на шприце) тепловой маркер пригодности.
условия хранения и эфективность - те же, что и у китайцев
Надо рубать бабло....
Немного странно. Учитывая что сами онит не вакцинируются от слова совсем.
Вопрос- а что за вакцина, от чего или для чего она. И что такое китайцы знают что не вакцинируются сами.
--------------------------------------------------------------
это значит для гестарбайтеров: индусов, пакистанцев, бангладешцев и пр. х*еты безлошадной
Речь идет о препарате Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech
с таким успехом можно было и « фуфломицин» колоть
"На манеже, все те же". бОгатирьова енд Ко.
Не виключаю,що якусь зацікавленість впихнути Україні це "Сhina-лайно" має і кремль.
Українці ! Будьте пильними !
Не зря уши Богатырёвой в сделке торчатт! Не желаете себе производить, то купите через Китай, с Ротердамом +, Украина всё покупает так, ну очень чиновникам нравится эта схема воровства!