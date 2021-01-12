Український "Лекхім" збирається купити 5 млн доз китайської COVID-вакцини Sinovac
"Лекхім" є дистриб'ютором китайської компанії Sinovac Biotech.
Фармацевтична компанія АТ "Лекхім", дистриб'ютор китайської компанії Sinovac Biotech, уклала угоду про постачання 5 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac. Про операцію компанія повідомила в коментарі "Українській правді" 12 січня, передає Цензор.НЕТ.
Поставка вакцини запланована на березень - травень 2021 року, пише видання.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна буде закуповувати китайську COVID-вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім". "Лекхім" навіть планує почати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech проти COVID-19 у 2022 році.
Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Sinovac можно хранить в обычном холодильнике. Кроме того, вакцина уже в шприцах. Это тоже важно, потому, что в последнее время в мире обозначился дефицит так называемых диабетических (тонких) шприцов.
Когда говорят, что вакцина Pfizer и BioNTech стоит 10$, очевидно, что не учитывается стоимость оборудования для хранения при минус 70 (или 80). Прикиньте, сколько надо средств для закупки этих специальных холодильников, чтобы наполнить ими в том числе районные больницы.
То есть, испорченной вакцины по факту будет меньше, поскольку наши люди даже при наличии такого холодильника могут оставить её вне холодильника ввиду общей безответственности, а потом выдавать её за пригодную.
ибо то что при +2 можно и не пихать в холодильник (а у большинства наших это обычные... бытовые, старые, которые надо размораживать))) и там уже что-то лежит...)
а что в шприцах - это очееень большой плюс..(Вы правы)
А ещё меня интересует вопрос, есть ли на порции вакцины (в данном случае на шприце) тепловой маркер пригодности.
условия хранения и эфективность - те же, что и у китайцев
Надо рубать бабло....
Немного странно. Учитывая что сами онит не вакцинируются от слова совсем.
Вопрос- а что за вакцина, от чего или для чего она. И что такое китайцы знают что не вакцинируются сами.
--------------------------------------------------------------
это значит для гестарбайтеров: индусов, пакистанцев, бангладешцев и пр. х*еты безлошадной
Речь идет о препарате Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech
с таким успехом можно было и « фуфломицин» колоть
"На манеже, все те же". бОгатирьова енд Ко.
Не виключаю,що якусь зацікавленість впихнути Україні це "Сhina-лайно" має і кремль.
Українці ! Будьте пильними !
Не зря уши Богатырёвой в сделке торчатт! Не желаете себе производить, то купите через Китай, с Ротердамом +, Украина всё покупает так, ну очень чиновникам нравится эта схема воровства!