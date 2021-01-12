Український "Лекхім" збирається купити 5 млн доз китайської COVID-вакцини Sinovac

"Лекхім" є дистриб'ютором китайської компанії Sinovac Biotech.

Фармацевтична компанія АТ "Лекхім", дистриб'ютор китайської компанії Sinovac Biotech, уклала угоду про постачання 5 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac. Про операцію компанія повідомила в коментарі "Українській правді" 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

Поставка вакцини запланована на березень - травень 2021 року, пише видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна буде закуповувати китайську COVID-вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім". "Лекхім" навіть планує почати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech проти COVID-19 у 2022 році.

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.