Український "Лекхім" збирається купити 5 млн доз китайської COVID-вакцини Sinovac

"Лекхім" є дистриб'ютором китайської компанії Sinovac Biotech.

Фармацевтична компанія АТ "Лекхім", дистриб'ютор китайської компанії Sinovac Biotech, уклала угоду про постачання 5 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції CoronaVac. Про операцію компанія повідомила в коментарі "Українській правді" 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

Поставка вакцини запланована на березень - травень 2021 року, пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна буде закуповувати китайську COVID-вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім". "Лекхім" навіть планує почати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech проти COVID-19 у 2022 році.

Нагадаємо, Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл. Також для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, що мають високий ризик зараження, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+12
12.01.2021 13:32 Відповісти
+10
12.01.2021 13:34 Відповісти
+9
12.01.2021 13:32 Відповісти
Все через Мишу р.
12.01.2021 13:28 Відповісти
12.01.2021 13:32 Відповісти
мойша
12.01.2021 15:15 Відповісти
Китайська вакцина неефективна, тільки 65% результативності. Немає сенсу ризикувати здоров'ям заради такої низької ефективності!
12.01.2021 15:33 Відповісти
Правильно. Через десятые руки и Ротердам+++ берите вакцину. Чтобы китайская вакцина с ефективностью 50% стояла в 5 раз дороже чем самая дорогая Европейская
12.01.2021 13:28 Відповісти
5млн. доз по 500грн/шт уже неплохой гешефт. Ето вам не под 2% в банк деньги на депозит ложить. Не правда ли господа?
12.01.2021 13:31 Відповісти
Зетампакс засвітився, бариги без відкатів ніяк.
12.01.2021 14:36 Відповісти
т.е. с возможностями хранения в специальных условиях от -70...уже разобрались? все ок?
12.01.2021 13:30 Відповісти
Миша еще закупит в Китае сумки-холодильники. Делов-то на копейку)
12.01.2021 13:33 Відповісти
Этот китайский фуфломицин можно хранить при +2...+4 в отличие от Pfizer, которому надо -80
12.01.2021 13:35 Відповісти
серьезно?...ну...тогда ваще стремно...
12.01.2021 13:40 Відповісти
Ну почему стрёмно? Чем проще условия хранения, тем больше будет пригодной вакцины.
Sinovac можно хранить в обычном холодильнике. Кроме того, вакцина уже в шприцах. Это тоже важно, потому, что в последнее время в мире обозначился дефицит так называемых диабетических (тонких) шприцов.
Когда говорят, что вакцина Pfizer и BioNTech стоит 10$, очевидно, что не учитывается стоимость оборудования для хранения при минус 70 (или 80). Прикиньте, сколько надо средств для закупки этих специальных холодильников, чтобы наполнить ими в том числе районные больницы.
То есть, испорченной вакцины по факту будет меньше, поскольку наши люди даже при наличии такого холодильника могут оставить её вне холодильника ввиду общей безответственности, а потом выдавать её за пригодную.
12.01.2021 13:56 Відповісти
стремно... именно потому, как Вы описали в последнем предложении...
ибо то что при +2 можно и не пихать в холодильник (а у большинства наших это обычные... бытовые, старые, которые надо размораживать))) и там уже что-то лежит...)
а что в шприцах - это очееень большой плюс..(Вы правы)
12.01.2021 14:02 Відповісти
Вы правы в том, что не везде ("кое-где у нас порой") наши люди подумают о том, что перед закладкой вакцины холодильник желательно разморозить, если надо, и помыть...
А ещё меня интересует вопрос, есть ли на порции вакцины (в данном случае на шприце) тепловой маркер пригодности.
12.01.2021 14:20 Відповісти
АстраЗенека стоит 2,5 евро за дозу, итого, полная вакцинация 5 евро - 150 гривен
условия хранения и эфективность - те же, что и у китайцев
12.01.2021 14:12 Відповісти
Вы же понимаете, что сейчас начался бум предложений вакцин от разных производителей, и цены будут ежедневно снижаться. Получается, что тот, который поторопился заключить договор давно, будет покупать дороже. Но ждать значительного снижения тоже стрёмно, могут обвинить ни много ни мало в геноциде своего народа, которому не дают вакцину.
12.01.2021 14:31 Відповісти
12.01.2021 13:32 Відповісти
12.01.2021 13:32 Відповісти
12.01.2021 13:33 Відповісти
12.01.2021 13:34 Відповісти
Собираются купить! Еще немного пособираетесь и можете не покупать, итак все переболеют. Господи, за что нам такое наказание?
12.01.2021 13:35 Відповісти
...это ты про 73% населения Украины, которые "нарід"?
12.01.2021 13:38 Відповісти
Самая худшая и дорогая из всех, кроме как откатами такие покупки обьяснить нельзя.
12.01.2021 13:37 Відповісти
Объяснение простое, никто нам, пока, не собирается продавать. Они и там собираются, ключевое слово, СОБИРАЮТСЯ, только покупать. Договоров никаких.
12.01.2021 13:45 Відповісти
Nekupit jesli tocnej a vziat pod kredit na bolsije procenti etu vakcinu.Kitajci dajut na kredit im netu problem no posmotryte na cenu i kacestvo
12.01.2021 13:38 Відповісти
А че кипишуем? Половина народа не хо чпокать вакцины. Не доверяют. Из моих знакомых трое таких. 8млн для начала вполне достаточно, без ажиотажа.
12.01.2021 13:41 Відповісти
попутного Спутника тебе в зад...
12.01.2021 13:46 Відповісти
Китай , место откуда пошел вирус ковида. И на сегодня,находится в числе наименее заражаемых и наименьшее количество смертей на душу населения в процентах.
Немного странно. Учитывая что сами онит не вакцинируются от слова совсем.
Вопрос- а что за вакцина, от чего или для чего она. И что такое китайцы знают что не вакцинируются сами.
12.01.2021 13:42 Відповісти
Вірус до Китаю завезли лапті.
12.01.2021 13:49 Відповісти
пфф, в итальянских пробах крови сентября 2019 нашли ковид, эта зараза появилась задолго до китая, просто внимания на нее не обращали
12.01.2021 18:48 Відповісти
Юзівська акушерка знов прибарахлиться.
12.01.2021 13:47 Відповісти
5 000 000 х 0,35 =1 750 000 доз заведому коту под хвост, при установленной по умолчанию эффективности )) не фифти-фифти, но тоже приятно )
12.01.2021 13:48 Відповісти
Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

--------------------------------------------------------------
это значит для гестарбайтеров: индусов, пакистанцев, бангладешцев и пр. х*еты безлошадной
12.01.2021 13:59 Відповісти
Во всем цивилизованном мире людей вакцинуют бесплатно, а в Украине за немалые бабки. Наверное Украина самая богатая страна в мире.
12.01.2021 14:04 Відповісти
Пенсионный фонд заказал. О наших старичках заботится.
12.01.2021 14:05 Відповісти
Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, средний показатель эффективности китайской вакцины от коронавируса оказался ниже 60%. Об этом сообщает информационный портал http://www.uol.com.br/ UOL .

Речь идет о препарате Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech
с таким успехом можно было и « фуфломицин» колоть
12.01.2021 14:06 Відповісти
Група фармакологічних компаній : Київ, Умань, Харків.
"На манеже, все те же". бОгатирьова енд Ко.
12.01.2021 14:06 Відповісти
Думаю,що китайська вакцина не дуже від "спутніка" відрізняється - вони ж ДРУЗІ !
Не виключаю,що якусь зацікавленість впихнути Україні це "Сhina-лайно" має і кремль.
Українці ! Будьте пильними !
12.01.2021 14:12 Відповісти
12.01.2021 19:08 Відповісти
Щоб вони не збирались робити ціль не здоров'я громадян. Ціль тільки власна кішеня.
12.01.2021 14:26 Відповісти
А может покупкой вакцины должно заниматься ТОЛЬКО государство? Иначе через месяц на каждом углу любой ларечник будет вакциной торговать.
12.01.2021 14:55 Відповісти
вакцины Sinovac- -это попытка повторить Спутник в, только с худшей эффективностью, или более разбавленная. Материал Спутника а упаковка Китайская, Ты их в дверь, а они в окно!
Не зря уши Богатырёвой в сделке торчатт! Не желаете себе производить, то купите через Китай, с Ротердамом +, Украина всё покупает так, ну очень чиновникам нравится эта схема воровства!
12.01.2021 14:56 Відповісти
це взагалі різні види вакцин.
12.01.2021 16:38 Відповісти
ссылки сравнения дай о них
12.01.2021 17:40 Відповісти
богатирьова - тіньовий міністр охорони здоров"я
12.01.2021 17:05 Відповісти
 
 