Членство в ЕС - стратегическая цель Украины и Молдовы, - Зеленский

Стратегическая цель Украины и Молдовы полностью совпадает - это членство в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии подписания двусторонних документов.

"Часть переговоров мы уделили стратегическим вопросам интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Членство в Евросоюзе - это действительно стратегическая цель. Тут наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание странами ЕС.

Уже 30 лет мы идем в ЕС но так и не пришли. Может еще 30 лет понадобится. А к тому времени и ЕС не будет
12.01.2021 14:05 Ответить
а что, идти своим путем как некоторые изолированные племена в индии и южной америке? хотел про северную корею еще написать но та тоже не своим путем идет а ориентированная на китай.
Илон Маск вот хочет новое общество на марсе построить, те вот скорее всего своим путем пойдут из-за дальности от земли
12.01.2021 14:19 Ответить
ты это пуйлу в глаза сначала скажи, зеля))
Членство в ЕС - стратегическая цель Украины и Молдовы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2953
12.01.2021 14:08 Ответить
сдается мне что молдова в ес и нато быстрее будет чем наша страна- с таким полудурком президентом нас там не особо ждут-
12.01.2021 14:08 Ответить
Тада. Заглядывая в задницу *****, ЗЕ обязательно вступит в ЕС.

Именно через это место пролегает путь Зеленского.
12.01.2021 14:13 Ответить
Для початку хоча би в НАТО прорвіться!
Але в НАТО зебілів не візьмуть... Хоча би тому, що зебіли вважають, що НАТО їх повинно само просити...
12.01.2021 14:50 Ответить
Очень символично, когда Гринпоц произносит слова корнем которых является слово член.
