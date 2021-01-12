Членство в ЕС - стратегическая цель Украины и Молдовы, - Зеленский
Стратегическая цель Украины и Молдовы полностью совпадает - это членство в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии подписания двусторонних документов.
"Часть переговоров мы уделили стратегическим вопросам интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Членство в Евросоюзе - это действительно стратегическая цель. Тут наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул президент.
По словам главы государства, странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание странами ЕС.
Илон Маск вот хочет новое общество на марсе построить, те вот скорее всего своим путем пойдут из-за дальности от земли
Именно через это место пролегает путь Зеленского.
Але в НАТО зебілів не візьмуть... Хоча би тому, що зебіли вважають, що НАТО їх повинно само просити...