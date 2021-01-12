Членство в ЕС - стратегическая цель Украины и Молдовы, - Зеленский

Стратегическая цель Украины и Молдовы полностью совпадает - это членство в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии подписания двусторонних документов.

"Часть переговоров мы уделили стратегическим вопросам интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Членство в Евросоюзе - это действительно стратегическая цель. Тут наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание странами ЕС.

