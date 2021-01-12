Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський

Стратегічна мета України та Молдови повністю збігається - це членство в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підписання двосторонніх документів.

"Частину переговорів ми приділили стратегічним питання інтеграції України та Молдови в ЄС. Членство в Євросоюзі - це справді стратегічна мета. Тут наші підходи повністю збігаються", - зауважив президент.

За словами глави держави, країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага країнами ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Санду домовилися створити президентську раду