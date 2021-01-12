УКР
Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський

Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський

Стратегічна мета України та Молдови повністю збігається - це членство в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підписання двосторонніх документів.

"Частину переговорів ми приділили стратегічним питання інтеграції України та Молдови в ЄС. Членство в Євросоюзі - це справді стратегічна мета. Тут наші підходи повністю збігаються", - зауважив президент.

За словами глави держави, країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага країнами ЄС.

Уже 30 лет мы идем в ЕС но так и не пришли. Может еще 30 лет понадобится. А к тому времени и ЕС не будет
12.01.2021 14:05 Відповісти
а что, идти своим путем как некоторые изолированные племена в индии и южной америке? хотел про северную корею еще написать но та тоже не своим путем идет а ориентированная на китай.
Илон Маск вот хочет новое общество на марсе построить, те вот скорее всего своим путем пойдут из-за дальности от земли
12.01.2021 14:19 Відповісти
ты это пуйлу в глаза сначала скажи, зеля))
12.01.2021 14:08 Відповісти
сдается мне что молдова в ес и нато быстрее будет чем наша страна- с таким полудурком президентом нас там не особо ждут-
12.01.2021 14:08 Відповісти
Тада. Заглядывая в задницу *****, ЗЕ обязательно вступит в ЕС.

Именно через это место пролегает путь Зеленского.
12.01.2021 14:13 Відповісти
Для початку хоча би в НАТО прорвіться!
Але в НАТО зебілів не візьмуть... Хоча би тому, що зебіли вважають, що НАТО їх повинно само просити...
12.01.2021 14:50 Відповісти
Очень символично, когда Гринпоц произносит слова корнем которых является слово член.
