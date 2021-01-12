Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський
Стратегічна мета України та Молдови повністю збігається - це членство в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії підписання двосторонніх документів.
"Частину переговорів ми приділили стратегічним питання інтеграції України та Молдови в ЄС. Членство в Євросоюзі - це справді стратегічна мета. Тут наші підходи повністю збігаються", - зауважив президент.
За словами глави держави, країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага країнами ЄС.
Илон Маск вот хочет новое общество на марсе построить, те вот скорее всего своим путем пойдут из-за дальности от земли
Именно через это место пролегает путь Зеленского.
Але в НАТО зебілів не візьмуть... Хоча би тому, що зебіли вважають, що НАТО їх повинно само просити...