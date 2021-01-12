РУС
Зеленский предложил ввести пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность введения разрешения о пересечении украинско-молдавской границы по ID-паспортам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подчеркиваем важность ввести взаимное пересечение границы по ID-паспортам", - сказал Зеленский во вторник в Киеве после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, - Зеленский

+7
Я подарю тебе айкос
мы будет по ночам смеяться
я научю как нюхать кокс
мы будем в облаках купацца
12.01.2021 15:19 Ответить
+5
Даешь!!! Свободный проезд сепаратне из Приднестровья. Ай да ЗЕ!
12.01.2021 15:11 Ответить
+3
Можно и так

Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами - Цензор.НЕТ 6754
12.01.2021 15:32 Ответить
Радость-то какая.
12.01.2021 15:11 Ответить
Заняться нечем.Хотя...В Вашингтон их не пригласили.
12.01.2021 15:17 Ответить
Діждідідідація, мля...
12.01.2021 15:26 Ответить
Даешь!!! Свободный проезд сепаратне из Приднестровья. Ай да ЗЕ!
12.01.2021 15:11 Ответить
Какая сепаратня, нам мало своих цыганей.
12.01.2021 15:20 Ответить
Вот это предложение!
12.01.2021 15:14 Ответить
Ну вот, ТАРИФЫ ПОВЫСИЛ, МОЖНО ПОВЫДЁРГИВАТЬСЯ.
12.01.2021 15:19 Ответить
Я подарю тебе айкос
мы будет по ночам смеяться
я научю как нюхать кокс
мы будем в облаках купацца
12.01.2021 15:19 Ответить
Чудо!
Я бы задал себе сначала вопрос :Чего же больше оформили граждане загранпаспортов или id-карт?".
Зеленский-генератор случайных мыслей.
12.01.2021 15:21 Ответить
"Зеленский отмечает важность введения..." Чем же это так важно ?
12.01.2021 15:26 Ответить
Такая себе сюита... Еврейский писюнианист облегчает жизнь приднестровским контрабасистам.
12.01.2021 15:40 Ответить
Сухопутный коридор из ордло в приднестровье и без единого выстрела,браво
12.01.2021 15:28 Ответить
Можно и так

Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами - Цензор.НЕТ 6754
12.01.2021 15:32 Ответить
а по айкосу не
12.01.2021 15:35 Ответить
Для чого?Таким чином через Молдавію в Україну будуть просочуватись росіяни. Це диверсія з далекодієвим планом кремля.
12.01.2021 15:39 Ответить
А вдруг Молдова попоросится в состав Украины... Вот здорово будет!
12.01.2021 15:42 Ответить
Когда собаке нечем занятся она ухаживает за своей промежностью.
12.01.2021 15:46 Ответить
принцеса і кловун........ .
у недалекому майбутньому, коли вже буде можна, принцеса розкаже наскільки була здивована спостерігаючи за кловуном у шляпі президента.
12.01.2021 17:51 Ответить
Важна форма документа, а его четкая однозначная индентификация.
12.01.2021 19:52 Ответить
 
 