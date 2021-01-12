Зеленский предложил ввести пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность введения разрешения о пересечении украинско-молдавской границы по ID-паспортам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подчеркиваем важность ввести взаимное пересечение границы по ID-паспортам", - сказал Зеленский во вторник в Киеве после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

