Зеленский предложил ввести пересечение украинско-молдавской границы по ID-паспортам
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность введения разрешения о пересечении украинско-молдавской границы по ID-паспортам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы подчеркиваем важность ввести взаимное пересечение границы по ID-паспортам", - сказал Зеленский во вторник в Киеве после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.
Топ комментарии
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.01.2021 15:19 Ответить Ссылка
+5 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий12.01.2021 15:11 Ответить Ссылка
+3 Tesoro Malu
показать весь комментарий12.01.2021 15:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы будет по ночам смеяться
я научю как нюхать кокс
мы будем в облаках купацца
Я бы задал себе сначала вопрос :Чего же больше оформили граждане загранпаспортов или id-карт?".
Зеленский-генератор случайных мыслей.
у недалекому майбутньому, коли вже буде можна, принцеса розкаже наскільки була здивована спостерігаючи за кловуном у шляпі президента.