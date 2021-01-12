УКР
Новини
Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості запровадження дозволу про перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми наголошуємо на важливості запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами", - сказав Зеленський у вівторок у Києві після переговорів із президенткою Молдови Майєю Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про постачання української електроенергії в Молдову та Румунію, - Зеленський

кордон (4918) Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) ID-картка (83) Мая Санду (271)
Топ коментарі
+7
Я подарю тебе айкос
мы будет по ночам смеяться
я научю как нюхать кокс
мы будем в облаках купацца
12.01.2021 15:19 Відповісти
+5
Даешь!!! Свободный проезд сепаратне из Приднестровья. Ай да ЗЕ!
12.01.2021 15:11 Відповісти
+3
Можно и так

Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами - Цензор.НЕТ 6754
12.01.2021 15:32 Відповісти
Радость-то какая.
12.01.2021 15:11 Відповісти
Заняться нечем.Хотя...В Вашингтон их не пригласили.
12.01.2021 15:17 Відповісти
Діждідідідація, мля...
12.01.2021 15:26 Відповісти
12.01.2021 15:11 Відповісти
Какая сепаратня, нам мало своих цыганей.
12.01.2021 15:20 Відповісти
Вот это предложение!
12.01.2021 15:14 Відповісти
Ну вот, ТАРИФЫ ПОВЫСИЛ, МОЖНО ПОВЫДЁРГИВАТЬСЯ.
12.01.2021 15:19 Відповісти
Чудо!
Я бы задал себе сначала вопрос :Чего же больше оформили граждане загранпаспортов или id-карт?".
Зеленский-генератор случайных мыслей.
12.01.2021 15:21 Відповісти
"Зеленский отмечает важность введения..." Чем же это так важно ?
12.01.2021 15:26 Відповісти
Такая себе сюита... Еврейский писюнианист облегчает жизнь приднестровским контрабасистам.
12.01.2021 15:40 Відповісти
Сухопутный коридор из ордло в приднестровье и без единого выстрела,браво
12.01.2021 15:28 Відповісти
а по айкосу не
12.01.2021 15:35 Відповісти
Для чого?Таким чином через Молдавію в Україну будуть просочуватись росіяни. Це диверсія з далекодієвим планом кремля.
12.01.2021 15:39 Відповісти
А вдруг Молдова попоросится в состав Украины... Вот здорово будет!
12.01.2021 15:42 Відповісти
Когда собаке нечем занятся она ухаживает за своей промежностью.
12.01.2021 15:46 Відповісти
принцеса і кловун........ .
у недалекому майбутньому, коли вже буде можна, принцеса розкаже наскільки була здивована спостерігаючи за кловуном у шляпі президента.
12.01.2021 17:51 Відповісти
Важна форма документа, а его четкая однозначная индентификация.
12.01.2021 19:52 Відповісти
 
 