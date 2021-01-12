Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості запровадження дозволу про перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами.

"Ми наголошуємо на важливості запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами", - сказав Зеленський у вівторок у Києві після переговорів із президенткою Молдови Майєю Санду.

