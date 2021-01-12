Зеленський запропонував запровадити перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості запровадження дозволу про перетин українсько-молдовського кордону за ID-паспортами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми наголошуємо на важливості запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами", - сказав Зеленський у вівторок у Києві після переговорів із президенткою Молдови Майєю Санду.
мы будет по ночам смеяться
я научю как нюхать кокс
мы будем в облаках купацца
Я бы задал себе сначала вопрос :Чего же больше оформили граждане загранпаспортов или id-карт?".
Зеленский-генератор случайных мыслей.
у недалекому майбутньому, коли вже буде можна, принцеса розкаже наскільки була здивована спостерігаючи за кловуном у шляпі президента.